Coronavirus: OMS advierte que Latinoamérica podría duplicar sus casos; Chile se prepara para levantar cuarentena

Con más de 1.752.645 casos activos de coronavirus en todo el mundo, de los cuales, 58.302 están en estado critico, no cabe dudas de que la pandemia está moldeando el mundo donde vivimos: especialmente ahora que los expertos aseguran los casos de COVID-19 se extenderán hasta el 2024. Desde el inicio de la pandemia en Wuhan, China, a finales del año pasado, al menos 2.670.536 personas han sido contagias, mientras que otras 186.396 han perdido sus vidas y 731.495 han logrado recuperarse. En las últimas 24 horas, en todo el planeta, 34.820 fueron contagiadas, mientras que otras 2.330 perdieron sus vidas.

En América Latina, donde se han evidenciado más de 100.000 casos (oficialmente), los países más afectados son Brasil, Perú, Chile y Ecuador — en ese respectivo orden. Sin embargo, voceros de la Organización Mundial de la Salud advierten que el sur del continente americano debe preparase adecuadamente, ya que lo peor de la pandemia está por llegar.

Cristian Morales, representante en México de OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que es muy probable que en Latinoamérica se evidencien contagios masivos próximamente, por lo que instó a los gobiernos a prepararse para lidiar con más casos de COVID-19:

“Lo que no es tan benéfico, y de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región, y en México. Ese es el eje hacia donde tenemos que apuntar y hay que mantener el distanciamiento físico”

Por otra parte, Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, aseveró que América Latina debe adiestrar a su personal medico y reforzar el sistema de salud para atender a cientos de casos a la vez:

“(Existe una) necesidad de acelerar la reconversión hospitalaria y los servicios sanitarios (de los países de América Latina y México), para afrontar la epidemia del COVID-19”.

Estas advertencias se expanden en uno de los peores momentos de la región, donde el prolongado periodo de aislamiento social está causando protestas entre los pobladores de varios países, tanto de Latinoamérica como de Centroamérica y el Caribe.

Mientras tanto, los casos de coronavirus se siguen esparciendo por todos y cada uno de nuestros países. En Chile, por ejemplo, en las últimas 24 horas, se reportaron 516 nuevos contagios con ocho decesos recientes. El país que contabiliza un total de 11.812 con 168 fallecidos y 5.804 presuntos recuperados, aun cuenta con 5.840 casos activos, de los cuales, 411 están en estado crítico. Aún así, el país se prepara para reabrir los comercios y las clases, pese a que el mismo presidente Sebastián Piñera había advertido en Chile debería adaptarse al COVID-19 pues estaría con ellos por al menos dos años. Lo más curioso de esta nación es que, debido al llamado a cuarentena, los pobladores se han mantenido activos en la web, donde, según un estudio reciente, en los cincuenta días de pandemia que contabiliza la nación, las frases más buscadas por los chilenos en Google son “cuarentena”, “gel desinfectante”, “barbijo”, y “lavado de manos”. El mismo informe muestra que los chilenos también buscaron información acerca del virus, protección en contra del COVID-19, y el bono de emergencia nacional.

Brasil — como ya lo hemos mencionado — es el país de América Latina más perjudicado por la pandemia. En la nación carioca se han contabilizado un total de 46.348 casos con 2.934 fallecidos y 25.318 recuperados. En la actualidad, cuentan con 18.096 casos activos, de los cuales, 8.318 están en estado crítico — además, en las últimas 24 horas, se registraron 591 nuevos contagios y 28 muertes. Aún así, el presidente Jair Bolsonaro se niega a declarar cuarentena y más recientemente, apoyó la teoría del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, quien considera que la pandemia es una estrategia de China, la OMS y los países comunistas del mundo para implantar en el planeta el comunismo y los valores marxistas y leninistas. La teoría, sin embargo, no es nueva y mucho menos original, pues proviene del libro del filosofo Slavoj Zizek titulado Pandemic, el cual argumenta que “el proyecto de usar la pandemia para instaurar el comunismo, o el mundo sin naciones ni libertad, es un sistema hecho para vigilar y castigar”. En uno de sus más recientes en ensayos, Araújo manifestó este plan lleva preparándose más de 30 años:

“Transferir poderes nacionales a la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el pretexto (¡jamás comprobado!) de que un organismo internacional centralizado es más eficiente para lidiar con los problemas que los países actuando individualmente es apenas el primer paso en la construcción de la solidaridad comunista planetaria”.

Y mientras el ministro Araújo le dedica tiempo a la expansión de su filosofía, en Manaos, capital de Amazonas, está viviendo un caos a causa del coronavirus. Medios locales reportan que los hospitales existe una severa escasez de personal médico y que se ven forzados a almacenar cadáveres en camiones frigoríficos y los cementerios empezaron a abrir fosas comunes. Adicionalmente, reportes recientes calculan que hay más de 100 fallecidos al día y desconocen si estos fallecidos integran la lista de estadísticas oficiales.

En Argentina, donde se ha reportado un total de 3.288 casos con 159 fallecidos y 919 recuperados, también se evidenciaron dos brotes de COVID-19 en geriátricos de la Provincia de Buenos Aires, lo cual mantiene bajo alerta a las autoridades sanitarias, especialmente luego de que más de 25 adultos mayores dieran positivo por el coronavirus, tras el abandono del personal asistente. En uno de los centros, alrededor de 18 ancianos dieron positivo por el virus, mientras que en otro, ocho personas resultaron estar contagiados, y de estos, una mujer de 90 años falleció. El caso fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público que, según medios locales, inició las averiguaciones. Alberto Crescenti, vocero del Servicio de Emergencias de la capital de Argentina, declaró lo siguiente:

“No hay ninguna autoridad acá adentro y vamos a tomar nosotros la autoridad. Vamos a revisar a todos los abuelos, a todo el personal y vamos a trasladar a quien lo necesite”.

Medios locales en Bolivia (672 casos, 40 fallecidos, 44 recuperados) reportan que se evidencian contagios diariamente entre el personal sanitario o entre las fuerzas y seguridad del estado. De hecho, una de las víctimas recientes fue Filomeno Choquehuanca, sargento de Policía Nacional, quien también contagió a varios de sus familiares. En la República Dominicana (5.543 casos, 265 fallecidos, 581 recuperados) el presidente Danilo Medina declaró que el país debe mantener el distanciamiento social y seguir manteniendo las normas del confinamiento, ya que todavía no han pasado todo lo necesario para empezar a abrir el país que seguirá cerrado las próximas semanas. Las declaraciones son motivadas por las constantes indirectas de la oposición del gobierno de Medina en cuando a la economía y a los elevados casos de COVID-19 que se han reportado en la isla. Además, Medina ha sugerido posponer las elecciones nacionales y locales, aún cuando los más recientes comicios fueron anulados.

En Haití (62 casos, cuatro fallecidos, dos recuperados), los pobladores no solamente se enfrentan a un sistema de salud con muchas carencias, sino que la falta de muestras e infraestructura (apenas se han realizando 642 tests) los mantiene a ciegas en cuanto a las verdaderas cifras de la pandemia en la nación. Adicionalmente, se evidenció recientemente un incremento de precios en los alimentos básicos como el arroz, el maíz, los frijoles, harina de trigo, azúcar y el aceite, los cuales han incrementado de precio en un 4%. En Ecuador (10.850 casos, 537 fallecidos, 1.262 recuperados) el Gobierno comenzó a discutir medidas sobre una posible vuelta al trabajo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió ayer a la Función Judicial un cronograma para reanudar actividades. No obstante, la Función Judicial le sigue apostando al tele-trabajo y prometen que estudiarán las medidas higiénicas necesarias para volver a activar los motores económicos de la nación. En Venezuela (298 casos, 10 fallecidos, 122 recuperados), el director general de la Cruz Roja, Robert Mardini, reveló que cambiaron su esquema de trabajo para poder combatir contra el virus:

“Hemos revisado nuestras reservas y medios tomando en cuenta el coronavirus, estamos apoyando a muchos países con aparatos médicos y medios de protección personal”.

En México, el total de contagiados ascendió a 10.544, mientras que se han reportado 970 fallecidos y 2.627 recuperados. En las últimas 24 horas, se registraron 1.043 contagios y 113 fallecidos, y aún quedan 6.947 casos activos, de los cuales, 378 están en estado crítico. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, resaltó que Ciudad de México es la región más perjudicada del país. No obstante, López-Gatell también señaló que ocho de cada diez personas “críticamente enfermas” morirán durante las próximas etapas de la pandemia. Mientras tanto, en Nicaragua, se siguen desconociendo las verdaderas cifras de la pandemia — aunque, según el gremio medico son más de 22.000 los contagiados — y Daniel Ortega, el presidente, le niega la entrada a 160 migrantes nicaragüenses que intentan regresar a su país a causa de la pandemia global y afirma que le negará la entrada a los nacionales que intenten ingresar al país.

En el viejo continente, la canciller alemana Angela Merkel advierte que no estamos al final de la pandemia, sino al inicio y declaró además que “estamos dispuestos, en el espíritu de solidaridad y de forma temporal, en los próximos dos años, a hacer contribuciones significativamente mayores al presupuesto comunitario”.

“La prioridad en estos momentos es asegurar que la UE responde con rapidez a las necesidades de los países más afectados por el coronavirus”.

Mientras tanto, en España, la media de fallecidos diarios se mantiene a 440 decesos y en las últimas 24 horas, se contabilizaron 4.635 nuevos contagios, para un total de 213.024 casos con 22.157 fallecidos y 89.250 recuperados. En Italia, sin embargo, se reportó un leve incremento de contagios y la cantidad total de fallecidos llegó a 25.085, con 187.327 casos y 54.543 recuperados. Por ende, la nación evalúa la posibilidad de prohibir los funerales. En Francia, 13 personas fueron detenidas por protestar en plena pandemia y por violar las reglas de la cuarentena, mientras que la polarización política en el Reino Unido se intensifica. Y pese a que países como Italia, Grecia e incluso España se negaban a recibir a migrantes en sus naciones, el gremio de agricultores de estas naciones reveló que necesitan más migrantes y trabajadores para activar la producción del campo.

Pese a que las estadísticas oficiales muestran que en China, la cantidad de contagiados por la pandemia fue de 82.798, un estudio llevado a cabo por expertos en la Universidad de Hong Kong, y publicado en The Lancet, demuestra que tanto la cantidad de contagiados como de fallecidos es cuatro veces más alta. El estudio reveló además que los criterios de calculo del Gobierno chino no fueron los adecuados y que por ende, muchos casos quedaron por fuera:

“Si la quinta versión de la definición del caso se hubiera aplicado durante todo el brote con suficiente capacidad de prueba, estimamos que para el 20 de febrero de 2020, habría habido 232.000 casos confirmados en China en comparación con los 55.508 casos confirmados reportados”.

El estudio concluye además que “el número real de infecciones podría ser aún mayor que el estimado actualmente, considerando la posibilidad de la subdetección de algunas infecciones, particularmente aquellas que fueron leves y asintomáticas, incluso bajo las definiciones de casos más amplias”.

En los Estados Unidos, donde la cantidad de casos llegó a 851.586 con 47.808 fallecidos y 84.117 recuperados, el presidente Donald Trump asegura que si hay evidencia suficiente para reactivar la economía y levantar la cuarentena para que la gente vaya a trabajar. Este debate se extendió hasta Las Vegas, la capital internacional del entretenimiento, donde la alcaldesa Carolyn Goodman se mantiene en fuerte discordia con el gobernador de Nevada Steve Sisolak, sobre la re-apertura de los casinos. Y aunque voceros sindicales de los 300.000 trabajadores hoteleros de la ciudad manifestaron estar en contra de que abran los casinos nuevamente, Goodman declaró que “quiero que abramos en la ciudad de Las Vegas para que nuestra gente pueda volver a trabajar”. En Australia, los vuelos internacionales fueron prohibidos por los próximos tres meses, mientras que en Kenia, varios residentes fueron detenidos por violentar la cuarentena y visitar un bar clandestino.

