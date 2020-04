Coronavirus: Nuevas muertes en Chile, Colombia y Venezuela; gobierno de Bolivia se enfrenta a protestas en plena pandemia

Tal y como lo había advertido el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, el numero de contagiados por la pandemia global que se originó a finales del año pasado en Wuhan, China, superó el millón. Hasta hoy se contabilizan (oficialmente) 1.044.210 casos con 55.311 muertes y 222.332 recuperados en la Tierra. Y mientras siguen incrementando los fallecidos y los contagios a nivel global, en América Latina también continúan subiendo el numero de casos positivos por COVID-19.

En Chile, por ejemplo, se registraron 333 contagios y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas. De hecho, la nación lleva un total de 3.737 contagiados, 22 fallecidos y 427 recuperados. Jaime Mañalich, ministro de salud, detalló que dos de las victimas son la región Metropolitana, mientras que uno es de Magallanes y otro Chillán. También indicó que los fenecidos eran adultos mayores y con enfermedades graves.

Como es de esperarse, los más vulnerables a un pandemia global son las personas de más bajos recursos y las comunidades más marginadas por sus gobiernos. Lamentablemente, los más olvidados en situaciones similares son las comunidades indígenas. En Colombia, país que cuenta con una población de aborígenes de más de 1.9 millones (el 4,4% de la población), existen alrededor de 115.000 familias indígenas que no cuentan con los recursos necesarios para vivir adecuadamente el día a día sin coronavirus y ahora, gracias a la expansión del COVID-19, temen morir por negligencia del Estado y por falta de medicamentos. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se desconoce cuantos aborígenes ya están afectados por el brote, pero se sabe que muchos de ellos, especialmente la etnia yukpa, que hacen vida en la frontera con Venezuela, ya se han acercado a hospitales para recibir atención medica por el COVID-19. La ONIC también denunció que 500 familias de la comunidad embera que se encontraban en Bogotá y Medellín fueron desalojados por dueños de hoteles por no tener con qué pagar las habitaciones.

#ATENCIÓN | “Hoy nos desalojaron en la mañana del sitio en donde nos quedábamos en Bogotá, somos una comunidad Embera Katío del Alto Andágueda en el Chocó. Hoy nos encontramos en esta situación, no tenemos alimentos”. @luiskankui @ClaudiaLopez @GobiernoBTA @ONUHumanRights . pic.twitter.com/xHUzzLCTDZ

Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz, denunció que “nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”. Entre tanto, Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, manifestó lo siguiente:

“El 18 de marzo , en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”.

En Colombia se han evidenciado un total de 1.161 casos con 19 muertes y 55 recuperados. Al Este del país cafetero, Venezuela registró dos nuevas muertes por el COVID-19, que elevan la cifra de fallecidos en la nación a cinco (oficialmente). Con un total de 146 casos y 43 recuperados, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó que una de las víctimas tenía 64 años y “fue contagiado por un hijo que llegó de Ecuador y Perú”. También añadió lo siguiente:

Adicionalmente, Rodríguez reveló que uno de los primeros casos registrados en el país, también murió. En esta oportunidad, la víctima “tenía 63 años” y estaba internado “en una clínica privada”.

En Brasil, donde se han contabilizado 8.165 casos con 332 muertes y 127 recuperados, el gobierno de Jair Bolsonaro cedió a la presión de su propio gabinete, de la oposición (que había pedido su renuncia) y del Congreso, y destinó USD $18 mil 348 millones para la ayuda humanitaria de 60 millones de trabajadores informales, madres y otros sectores de la población que son vulnerables al COVID-19. Esta monumental suma de dinero será repartida en cuotas de 600 reales (USD $114 dólares) por mes por los próximos tres meses. Vale resaltar que ningún país en el hemisferio sur del continente americano se ha visto más perjudicado por el COVID-19 que Brasil. Paulo Guedes, ministro de Economía, declaró lo siguiente:

En Argentina, donde se han registrado un total de 1.265 casos con 39 muertes y 256 recuperados, también se reportaron tres nuevos fallecidos por el COVID-19. Una vez más, las muertes ocurrieron en Chaco y Tucumán. Entre las víctimas, se encuentra un hombre tucumano de 65 años. Sin embargo, según el Ministerio de Salud, otra de las víctimas fatales fue Francisco Marín, un reconocido médico de 60 años que se desempeñaba en la Dirección de Salubridad de la Municipalidad de Resistencia, quien había atendido a Ana María Tonzar, quien falleció el martes por coronavirus luego de haber compartido mate con la médica jubilada que llegó de España y que fue identificada como la paciente 0 de la provincia.

No es Haití. No es el Congo. No es Ecuador, ni Angola. Es la Argentina de Alberto y Cristina. Es el Gobierno de científicos que en plena pandemia expuso a los jubilados a esta masacre. Esto es el Kirchnerismo que tanto ponderan. Vean y aplaudan fuerte ahora, orcos del voto. 👇👊 pic.twitter.com/Ha3fTfwdXw