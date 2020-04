Coronavirus: Liberados 1.300 presos en Argentina por riesgo de contagio; 56% de los casos de Colombia están en Bogotá

Un total de 3.092.400 de personas han sido contagiadas con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Wuhan, China, a finales del año pasado, mientras que otras 213.341 han perdido la vida y unas 938.266 han logrado recuperarse. Otras 1.940.793 personas están contagiadas con el virus en la actualidad y de estas, al menos 56.229 están en estado crítico.

El virus se ha esparcido por todo el mundo. En Sudamérica existen 86.933 casos activos, de los cuales, 9.773 están en estado critico, para un total de 145.764 contagios con 6.802 fallecidos y 52.029 recuperados. De hecho, en las últimas 24 horas, se reportaron 1.590 nuevos casos con 72 decesos en la región y 60 de esas muertes ocurrieron en Brasil, la nación del sur del continente americano es la peor situada en la lista de países perjudicados por el COVID-19 en el mundo (ocupa el puesto número 11 en la actualidad, apenas por debajo de China).

Abren 43 Shoppings en 19 ciudades de Brasil

Lo curioso de Brasil es que el presidente, Jair Bolsonaro, no ha declarado cuarentena y se niega rotundamente a aceptar la capacidad mortal del coronavirus — esto, mientras miembros de su gabinete alegan que el COVID-19 es una estrategia para esparcir el comunismo por el mundo. Sin embargo, los días en el gobierno de Bolsonaro podrían estar contados, ya que se inició una averiguación judicial en su contra. El proceso inició el lunes 27 de abril, cuando el juez Celso de Mello, del Supremo Tribunal Federal, tomó en consideración las declaraciones del ex ministro de Justicia, Sergio Moro, quien advirtió que Bolsonaro había interferido en varios procedimientos policiales. De Mello da un plazo de 60 días para que la Policía Federal interrogue a Moro sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes 24 de abril:

“Los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República (parecen tener) íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial”.

En Chile, el país superó la barrera de los 200 muertos por la pandemia luego de que, en las últimas 24 horas, se contabilizaran nueve decesos y 552 contagios, para un total de 14.365 casos con 207 fallecidos y 7.710 presuntos recuperados. En la actualidad, unas 6.448 están contagiadas con el virus, y de estas, al menos 426 están en estado crítico. En Colombia, donde se han contabilizado un total de 5.597 casos con 253 fallecidos y 1.210 recuperados, al menos 4.134 personas están contagiadas en la actualidad, de las cuales, 118 están en estado crítico. Según fuentes oficiales, la mayoría de los casos se concentra en Bogotá, donde se han contabilizado un total 2.345 contagios, que equivale a más del 56% de los casos de la nación cafetera. Otras localidad reportaron las siguientes estadísticas: Valle del Cauca, 847; Antioquia, 461; Bolívar, 240; Meta, 248; Atlántico, 218; Cundinamarca, 213; Risaralda, 185; Magdalena, 163; entre otros.

En Argentina, donde recientemente llegaron a 4.003 los casos de personas contagiada por el virus, además de 197 fallecidos y 1.140 recuperados, el presidente Alberto Fernández avaló que los presos comunes que integren los grupos de riesgo de contagio de coronavirus​ salgan de prisión y accedan al beneficio de la domiciliaria. La decisión que tomó Fernández ayer lunes 27 de abril pondrá en libertad a 1.300 reos:

“Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad. Por eso otorgué libertades restringidas a ciertos presos”.

Tras la masacre que se evidenció en El Salvador durante el fin de semana, donde más de 50 personas fueron asesinadas en plena cuarentena, el presidente de la nación, Nayib Bukele, autorizó “el uso de la fuerza letal” en contra de los bandas delictivas que se quieren aprovechar del aislamiento social para imponer su dominio.

“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños… las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia”.

En medio de la crisis social que viven varios países de habla hispana en el norte (geográficamente hablando) del continente americano, tales como la República Dominicana, Panamá, Cuba y Honduras, el coronavirus también ha cobrado muchísimas vidas. De hecho, sin contar los muertos de los Estados Unidos y Canadá, la región reporta un total de 2.135 decesos, de los cuales, más del 65% se evidenció en México. De hecho, en las últimas 24 horas, la nación azteca registró, en las últimas 24 horas, 852 nuevos contagios y 83 fallecidos, para un total de 15.529 casos con 1.434 fallecidos y 9.086. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló además que tienen 8.614 casos sospechosos. Y pese a que la mayoría de los contagios se evidencian en la Ciudad de México, la capital del país ya comenzó la relajar las medidas de aislamiento social para estimular la economía.

En Europa, donde se han contabilizado un total de 1.317.398 casos, con 125.238 fallecidos y 457.978 recuperados, en las últimas 24 horas, se contabilizaron 16.127 nuevos contagios con 1.241 decesos. Adicionalmente, aún existen 734.182 casos activos, de los cuales, 24.867 están en estado crítico. Y pese a que España es uno de los países más perjudicados por el virus en el viejo continente (232.128 casos, 23.822 fallecidos, 123.903 recuperados), el Gobierno admitió que no se realizaron tantos tests como habían informado — cuando el Ejecutivo había informado que se habían realizado un total de 1.345.522 entre pruebas de PCR y pruebas rápidas, en realidad, solamente se hicieron un total de 930.230.

En Portugal, donde se han registrado 295 contagios y 20 decesos en las últimas 24 horas, para un total de 24.322 casos con 948 muertes y 1.389 recuperados, el Estado pretende relajar las medidas de aislamiento social a partir del 4 de mayo, en un intento de estimular la economía del país. De acuerdo con el primer ministro luso, António Costa, los portugueses deberán practicar el “auto-control” y y advirtió de que, mientras no haya vacuna, si la curva de expansión del virus vuelve a crecer, habrá que “dar un paso atrás”. En Italia, donde la cantidad de contagiados llegó a 201.505 casos, y la de fallecidos está en 27.359 decesos, el país peninsular continúa dando tendencias a la baja en cuanto a las cifras de muerte, luego de que en las últimas 24 horas, solamente reportaran unos 382 fallecidos. Sin embargo, las cifras de contagiados subieron apenas un poco en el mismo periodo de tiempo, ya que se reportaron 2.091 nuevos casos.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias del Reino Unido reportaron una nueva patología relacionada con el coronavirus que afecta particularmente a los niños, y que puede causar varios síntomas severos, que incluyen dolor abdominal e inflamación cardíaca. Alemania, uno de los primeros países en declarar la victoria ante el coronavirus, incrementó dramáticamente la cantidad de contagios y fallecidos por la pandemia en las últimas 24 horas, cuando se reportaron 280 contagios y 35 decesos. Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch (RKI), centro alemán de referencia en epidemiología, denunció que la tasa de contagio de la COVID-19 ha subido hasta 1,0:

“Este es un llamamiento a que todos mantengamos lo que hemos conseguido, todos juntos lo hemos estado haciendo bien comparativamente”.

En los Estados Unidos, donde se han contabilizado 1.013.508 de casos con 57.049 fallecidos y 139.422 recuperados, en las últimas 24 horas, se contabilizaron 3.152 nuevos contagios con 252 decesos.

Sin embargo, gran parte de los casos del país norteamericano se evidencia en el estado de Nueva York, donde se han contabilizado 300.334 contagios con 22.866 fallecidos y 231.911 recuperados. La cantidad de víctimas y contagios es tan alta en esta parte de la nación que, para una doctora en particular, fue demasiado de asumir y decidió quitarse la vida. Se trata de Lorna Breen y había sido directora médica de las urgencias del Hospital NewYork-Presbyterian Allen, en Manhattan.

Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que, aunque los casos de COVID-19 han superado los tres millones en todo el mundo, afirma que la pandemia global podría triplicar el numero de casos y contagios para finales de este año y principios del próximo, por lo que solicitó la “solidaridad” de los países del mundo para superar la pandemia juntos:

“El lanzamiento de la iniciativa Acelerador de Acceso a Herramientas contra el COVID-19 el viernes pasado es otra demostración poderosa de esa solidaridad. Si no estamos unidos, el virus aprovechará las brechas entre nosotros y creará estragos. Sólo podemos derrotar este virus desde la unidad a nivel nacional y la solidaridad a nivel global”

Y aunque se había reportado anteriormente de que los juegos olímpicos de verano — pautados para llevarse a cabo en Tokio, Japón, este año — se llevarán a cabo el verano próximo (2021), el presidente de la Asociación Médica de Japón (JMA), Yoshitake Yokokura, afirmó que es poco probable que el evento deportivo más grande del mundo se lleve a cabo:

“A menos que se desarrolle una vacuna efectiva, creo que será difícil celebrar los Juegos Olímpicos el próximo año”.

Yokokura también resaltó que la pandemia no es únicamente un problema de Japón, sino que es un problema global. “No estoy diciendo en este momento que no deberían ser retenidos. El brote no solo se limita a Japón, es un problema mundial”.

