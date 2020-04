Coronavirus: Indígenas en Brasil en peligro por COVID-19, México reporta escasez de médicos

A pesar de la cuarentena y de los esfuerzos de los médicos en todo el mundo, el coronavirus sigue cobrando vidas y contagiando a personas. De hecho, se han evidenciado ya 1.366.339 casos positivos de COVID-19 en la Tierra desde que comenzó a expandirse el virus que inició en Wuhan, China, y además, 76.545 personas han muerto y otras 293.918 se han recuperado. Como es de esperarse, los más vulnerables de salud, como los asmáticos, son los más propensos a sufrir del COVID-19, sin embargo, las personas que viven en países que han aplicado ligeras medias en contra del virus, son aún más vulnerables que aquellos que son inmunocomprometidos.

Suecia deja la respuesta a la pandemia a sus ciudadanos. Los colegios siguen abiertos. Calculan que la mitad de l población estará inmunizada en abril. Piden no tener contacto con los mayores. 400 muertos, algo más que sus vecinos con encierro. https://t.co/ExIEu9igpd — Martin Varsavsky (@martinvars) April 4, 2020

“Tuve una buena vida, guárdenlo para los más jóvenes”.- mujer de 90 años rechazó se usará el ventilador con ella, murió dos días después. No solo son héroes los médicos, a veces también los pacientes. No olvidemos esto cuando todo termine… https://t.co/lYn4aUtWSy — Alfredo Narváez (@AlfredoNarvaez) April 1, 2020

Basta nada más mirar las estadísticas de Bélgica, donde, en las últimas 24 horas, se reportaron 403 muertes (232 más que en Estados Unidos) con 1.380 contagiados, para un total de 22.194 casos con 2.035 fallecidos y 4.157 recuperados, en un país de 11.4 millones de habitantes; o los Países Bajos, donde se han tomado tan pocas medidas que en las últimas 24 horas, se han contabilizado 777 nuevos casos con 234 muertes, para un total de 19.580 contagiados, 2.101 fallecidos y apenas 250 recuperados, en una nación de 17.2 millones de habitantes. Pero la nación desarrollada que menos ha tomado previsiones es Suecia, un país de 10.2 millones de habitantes donde, en las últimas 24 horas, se han evidenciado 114 con 487 nuevos casos, para un total de 7,693 contagiados, 591 muertos y apenas 205 recuperados.

El nuevo coronavirus ha llegado a las poblaciones originarias de Brasil.



Hoy los expertos temen las devastadoras consecuencias que pueda tener para los 850 mil indígenas de la región. pic.twitter.com/NqWnf9ZlwS — ajplusespanol (@ajplusespanol) April 6, 2020

Quizás la nación más vulnerable al COVID-19 en América Latina es Brasil, que también es el país más perjudicado por el coronavirus en el sur del continente americano. Allí se han contabilizado 12.341 casos, con 581 muertes y 127 recuperados (158 nuevos casos en las últimas 24 horas con 17 fallecidos). Eso no solamente se debe a que el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, no ha decretado cuarentena, sino que Brasil cuenta con una población indígena de 900 mil personas, que representa el 0.4% de la población total del país (220 millones). Lamentablemente, y como lo denunció la doctora Sofia Mendonça, de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), los indígenas de Brasil son un de los sectores más vulnerables y marginados, especialmente desde que Bolsonaro tomó el control gubernamental. Mendonça denunció que “existe un riesgo increíble de que el virus se propague por las comunidades nativas y las elimine”. También recordó que, en la década de 1960, la población yanomami, quienes comparten frontera con Venezuela, se redujo un 9% luego de un brote de sarampión.

“Si todos se enferman, pierden a todas las personas mayores, su sabiduría y organización social”.

Varios indígenas ya han sido contagiados con COVID-19. Sin embargo, las comunidades se están organizando y planean dividirse en grupos más pequeños y buscar refugio dentro del bosque, especialmente porque saben que para recibir atención medica deben viajar por días y que el Estado no les enviará ayuda ambulante. Mendonça resaltó lo siguiente:

“Reunirán los materiales necesarios para la caza y la pesca y establecerán campamentos, esperando allí hasta que se asiente el polvo”.

La tensa situación que vive Brasil a causa del COVID-19 escaló un peldaño más y ahora se vuelve diplomática, especialmente luego de que Abraham Weintraub, el ministro de educación, declarara que el coronavirus es una enfermedad diseñada por el gobierno de China (con quienes Brasil mantiene relaciones comerciales) para dominar al mundo. Estas declaraciones motivaron Yang Wanming, el embajador del país asiático en Brasil, a exigirle a Weintraub una explicación, declarando por Twitter que “el gobierno de China espera una explicación oficial de Brasil”.

Entre tanto, Chile es la segunda nación más perjudicada por el COVID-19 de Latinoamérica. De hecho, en las últimas 24 horas, se contabilizaron 301 nuevos casos con seis fallecidos, para un total de 5.116 contagiados y 43 fallecidos. De acuerdo con Minsal, los últimos fenecidos se registraron en Ñuble, La Araucanía y Los Lagos. Un poco más al norte del continente, en Venezuela, se evidenciaron seis nuevos casos, para un total de 165 contagiados. Cabe destacar que de estos contagios recientes, dos se registraron en el estado Tachira, en la frontera con Colombia, donde, durante el fin de semana, decenas de autobuses que transportaban alrededor de dos mil venezolanos arribaron a la ciudad fronteriza de Cúcuta, al Norte de Santander, para regresar a su país, tras haber perdido sus residencias y fuentes de trabajo en Bogotá y en Soacha a causa del COVID-19. De acuerdo con el gobernador de la entidad, Silvano Serrano “nos encontramos con que de forma repentina, descoordinada y peligrosa, se ha venido registrando un flujo de migrantes venezolanos, que no sabemos con certeza su procedencia, y que desde los últimos días están llegando a nuestro departamento con el objetivo de volver a su país”.

#Cúcuta 20 buses con venezolanos llegaron a #Cúcuta y #LaFrontera, proveniente de diferentes ciudades. El secretario de Gobierno @CuadrosFJ en @WRadioColombia señaló activaron los protocolos de bioseguridad, los extranjeros serán entregados en el puente Simón Bolívar. #Covid_19 pic.twitter.com/pNWwHY2GXo — Audrey Carrillo ღ (@AudreyCarrillo) April 4, 2020

Serrano también señaló que en su entidad hay aproximadamente 200 mil migrantes, y que 96 mil de ellos están en Cúcuta. También agregó lo siguiente:

“La mayoría ha pasado hacia Venezuela. Pero no podemos ser irresponsables y descartar que por falta de control de la movilidad en las carreteras algunos logren tomar la decisión de permanecer aquí”.

Vale resaltar que en Colombia se han registrado 1.579 casos, con 46 fallecidos y 88 recuperados desde el inicio de la pandemia. Por ende, el presidente de esa nación, Iván Duque, decretó que los adultos mayores seguirán en aislamiento hasta el 30 de mayo y que las jornadas académicas presenciales seguirán suspendidas hasta el 31 de mayo. También prolongó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país hasta el domingo 26 de abril. Duque declaró lo siguiente:

“Quiero decirles que después de haber trabajado con este equipo de colaboradores, de ver sus recomendaciones, de ver las tendencias, quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud, y es la decisión de mantener, después del 13 y hasta el 26 de abril, el aislamiento preventivo obligatorio. Prevención y acción: protección a la familia, y avances en entrega de alivios sociales”.

En Argentina ya se han registrado 54 fallecidos por COVID-19 (dos en las últimas 24 horas), para un total de 1.628 contagiados, y 338 recuperados, mientras que al centro del continente americano, en Nicaragua, el presidente de la nación, Daniel Ortega, lleva 24 días desaparecido y no declara emergencia sanitaria y mucho menos cuarentena, pese a que, oficialmente al menos, se han reportado ya seis contagiados y un fallecido por COVID-19. Sin embargo, quizás ningún país latinoamericano de habla hispana esté tan abrumado por el virus como México, donde se han registrado ya 2.439 casos con 125 fallecidos y 633 recuperados, de los cuales, 296 casos y 31 fallecidos se evidenciaron en las últimas 24 horas. La situación pareciera agravarse cada días, especialmente luego de que el ministro de salud, Jorge Alcocer, informara que la nación azteca está escasa de médicos. Alcocer declaró lo siguiente:

“Requerimos de 200 mil médicos, de los cuales 123 mil son médicos generales… y alrededor de 76 mil médicos especialistas”.

El gobierno mexicano que lidera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que ya había declaro que no destinará dinero para ayudar a las familias más vulnerables para preservar la economía — aunque esto de paso a que los carteles de la droga repartan alimentos a los más vulnerables y así se hagan más populares que los mismo gobernantes —, también señaló que pedirán ayuda a Cuba, no obstante, el mismo ministro de salud de la nación caribeña, Francisco Durán, declaró que su país apelará por el uso de la homeopatía para velar por la salud de los cubanos y se refirió al medicamento de fabricación cubana PrevengHo-Vir para “incrementar las defensas del organismo”, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha confirmado que ningún remedio especifico sea efectivo para prevenir o curar el coronavirus. Durán, sin embargo, manifestó que el PrevengHo-Vir es “muy bueno” y que “hace que la persona esté con mayor resistencia”.

#NOTICIAS En Ciudad Victoria, Tamaulipas, presuntamente integrantes del Cartel del Golfo entregaron despensas a familias de escasos recursos. pic.twitter.com/uZBU2FPy3V — Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) April 5, 2020

En el viejo continente el coronavirus sigue cobrando vidas. En Italia, por ejemplo, se han registrado un total de 135.586 casos, con 17.127 muertes y 24.392 recuperados. La nación peninsular evidenció el lunes 6 de abril 636 fallecidos en 24 horas, un repunte respecto al día anterior, pero también registró 3.599 nuevos contagios, que representa el aumento diario más bajo desde el 17 de marzo. Entre tanto, el primer ministro del Reino Unido (55.242 casos, 6.159 muertes, 135 recuperados — 3.634 contagios y 786 fallecidos en las últimas 24 horas), Boris Johnson, sigue en cuidados intensivos a causa del coronavirus, mientras que el primer ministro de Irlanda (5.709 casos, 210 muertes, 210 recuperados — 345 contagios y 36 fallecidos en las últimas 24 horas), Leo Varadkar, de 41 años de edad, quien fungió como medico por seis años antes de dedicarse a la política, dedicará un tiempo a la semana para combatir el COVID-19 desde los hospitales, haciendo un inesperado regreso a la medicina.

I visited McKee Barracks today to see the work of the Joint Taskforce on Covid 19. The Defence Forces are providing a great support role to the HSE as part of the national effort, particularly with tracing, testing, transport and tenting. #InThisTogether #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/Q4WzJB4hrD — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) April 6, 2020

Austria (12.613 casos, 243 muertes, 4.046 recuperados — 316 contagios y 23 fallecidos en las últimas 24 horas), entre tanto, se convertirá en el primer país de la Unión Europea en reabrir sus puertas al comercio al aplicar una especie de cuarentena inteligente, donde los comercios podrán dar asistencia a sus clientes siempre y cuando haya un cliente por cada 20 metros cuadrados. Sebastian Kurz, el primer ministro de la nación alpina, declaró que “hemos creado las condiciones para reactivar la economía de forma más rápida y mejor que otros países”. En París, la capital de Francia (98.010 casos, 10.328 muertes, 17.250 recuperados — 1.417 fallecidos en las últimas 24 horas), prohibirá hacer ejercicio en los sitios públicos (incluye parques y avenidas) desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm, para evitar contagiod de COVID-19.

Ivory Coast coronavirus testing centre destroyed by locals fearing it would pose contagion risk https://t.co/Y1kmIx8SDw pic.twitter.com/tkJfVvh5Ns — BBC News (World) (@BBCWorld) April 6, 2020

Africa: Rioters in the Ivory Coast destroy a coronavirus testing center that was under construction. They say the center would bring disease. During Ebola outbreak, some African communities attacked healthcare workers for similar reasons. https://t.co/hU8KPjOKjB — Andy Ngo (@MrAndyNgo) April 6, 2020

No cabe dudas de que los Estados Unidos es la nación más perjudicada por el COVID-19 en el mundo. De hecho, en el país norteamericano se han evidenciado ya 385.985 casos, con 12.230 muertes y 21.316 recuperados, con 18.981 casos positivos y 1.359 fallecidos en las últimas 24 horas. Sin embargo, China, donde se originó la pandemia, pareciera que haber salido del grueso de la epidemia, ya que ayer solamente se registraron dos fallecidos y hoy, no evidenciaron ninguno. En Marruecos, donde hasta ahora se han contabilizado 1.184 casos con 90 fallecidos y 93 recuperados, además 64 nuevos casos y 10 fallecidos en las últimas 24 horas, el gobierno declaró el uso obligatorio de tapabocas y mascarillas, y en la Costa de Marfil (323 casos, tres muertes, 41 recuperados), un grupo de manifestantes saquean y queman el equipo necesario para construir un edificio de detección y prevención de la COVID-19 por temor de que dicho inmueble simplemente esparciría los contagios en su país. En Nueva Zelanda (1.160 casos, un muerto, 241 recuperados — 54 contagios en las últimas 24 horas) el ministro de salud, David Clark, presentó su dimisión a la primera ministra Jacinda Ardern, y se llamó a sí mismo un “idiota”, luego de haber roto la cuarentena cuando realizó el fin de semana un viaje de 20 kilómetros, algo que también catalogó como “una clara violación de los principios del confinamiento”. Ardern luego aclaró que no aceptó la dimisión de Clark solo por no generar un trastorno al sistema de Salud.

It’s an honor to work with @WHO to provide this simple service to get the latest information directly from the experts right on WhatsApp. Tap the link below to get started. Share these tips and de-bunked rumors with your friends and family 🙏 https://t.co/WWhbKccdAB pic.twitter.com/EYCuAliCk2 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) March 20, 2020

Los directores de WhatsApp declararon que impondrán regulaciones más estrictas para evitar la propagación de cadenas que esparzan información falsa sobre el coronavirus, y confirmó que trabajarán con la OMS para enviar información concreta y precisa sobre el COVID-19.

