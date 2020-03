Coronavirus: Dos pacientes mueren en México y Argentina; Chile anuncia medidas económicas

El COVID-19 o coronavirus, como se le conoce comúnmente, ha contagiado a 222 mil 642 personas a nivel mundial, de las cuales, 9 mil 115 han muerto, y 84 mil 506 se han recuperado eficientemente. Uno de las muertes más recientes que cobró la epidemia se evidenció en México, donde un hombre que sufría de diabetes falleció tras haberse contagiado, presuntamente, en un concierto de la banda Ghost. La víctima tenía 41 años de edad.

Las autoridades sanitarias de México — donde ya se han registrado 118 casos — aseguran que este es el primer fallecido por coronavirus y afirman que están haciendo todo lo posible para que nadie más muera. No obstante, la esposa de la victima declaró a medios locales que su esposo comenzó a tener síntomas a partir del 9 de marzo y que nunca se le realizó la prueba correspondiente. Aparte de afrontar el mortal virus, México también se enfrenta al dilema de cerrar comercios para evitar la propagación, especialmente en la capital, una metrópolis de más de 20 millones de habitantes llena de museos, comercios, restaurantes y turistas.

Este mismo problema lo afrontan otros países, especialmente Colombia, país que ha ya contabilizado 108 casos y donde el Ejecutivo nacional se ha visto en la obligación de forzar a los gobiernos locales a respetar la cuarentena.

Argentina, donde hasta ahora se han reportado 97 casos, registró la tercera muerte por la pandemia. Desde el inicio del brote del virus, en esta nación se han contabilizado ya tres fallecidos. La víctima fue identificada por las autoridades sanitarias como un hombre de 64 años que estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico de Buenos Aires. El diario El Clarín confirmó que el fallecido era diabético e hipertenso y también reportó que estaba bajo cuarentena y observación medica desde que se le diagnosticó el virus.

Adicionalmente, en la localidad argentina de Selva, ubicada al sur de la provincia de Santiago del Estero, dos mil 500 personas están confinadas a cuarentena obligatoria luego de que dos ex-amantes irrespetaran las normas de sanidad y salieran a su encuentro amoroso. Todo inició la semana pasada cuando el brote comenzaba a esparcirse por todo el país. Una joven de 27 años de edad, quien había regresado de España, se encontró con un viejo amante en la capital pese a haber sentido los síntomas del virus mortal. Luego de dos días de pasión, cada quien regresó a su hogar, donde fueron recibidos por amigos y familiares.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pese a haber decretado estado de excepción ayer, hoy hizo una serie de anuncios con los que pretende resguardar la economía de la nación ante esta crisis sanitaria, la cual ya viene presidida por una crisis social donde se registraron más de 90 días de intensas protestas, disturbios y saqueos.

Antes de revelar las medidas económicas, el presidente ya había dado una entrevista a medios locales, mediante la cual declaraba que “estamos mejor preparados que Italia” y que “el caso del coronavirus se inicia con uno en China el 15 de diciembre. Nosotros, el 3 de enero, nos reunimos para empezar a alistarnos por lo que iba a ser una pandemia”.

De acuerdo con Piñera, el plan de fortalecimiento a la economía consiste en involucrar recursos por USD $11 mil 750 millones, que vendría siendo el 4,7% del Producto Interno Bruto. Además, Piñera anunció que hará uso del 2% constitucional, lo que le da facultad a decretar pagos no autorizados por ley cuando existan necesidades impostergables derivadas de una calamidad pública. Adicionalmente, la Cámara Baja de Chile busca modificar el Código Sanitario a fin de prohibir el aumento de precios de productos en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia.

UPDATE: Italy has overtaken China as the country with the most deaths reported due to the coronavirus outbreak, registering 3,405 fatalities. https://t.co/dHTmvK7um2