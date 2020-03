Coronavirus: Colombia confirma 3 casos; positivos en Chile aumentan a 13

Esta mañana, Colombia confirmó que el número de pacientes afectados por el coronavirus en el país es de 3 hasta los momentos, luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social informara de dos nuevos casos de COVID-19: un hombre de 34 años procedente de España, umado a un vallecaucano y una mujer de 50 años, quien llegó a Medellín también desde España. Los pacientes acudieron a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para los análisis respectivos, los cuales, “confirmados por el Instituto Nacional de Salud, dieron resultados positivos”, indicó el Ministerio en un comunicado. Los dos nuevos contagiados están estables y ya se realiza un cerco epidemiológico para ubicar a las personas que tuvieron contacto cercano con cada uno de ellos.

CORONAVIRUS EN CHILE | El paciente es un hombre de 38 años que viajó junto a su pareja a España, para un evento deportivo. La persona está siendo monitoreado permanentemente en el Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. https://t.co/JrOLOa6Djm vía @nacioncl — La Nación Chile (@nacioncl) March 9, 2020

Mientras tanto, el número de afectados en Chile aumentó el día de hoy a 13 con el caso de un adolescente de 14, que recientemente viajó a Italia con su familia, y una vez que volvió a Chile, los integrantes de su familia comenzaron a manifestar síntomas asociados a un cuadro respiratorio, confirmándose que se trataba de pacientes contagiados de COVID-19. De igual manera, una pareja que había asistido recientemente a un evento deportivo en España fueron diagnosticados.

Hasta ahora, más de 111.600 personas alrededor del mundo han sido contagiadas, y 3.884 han fallecido, de acuerdo con los números más recientes reportados por la agencia Reuters. Además, el día de hoy ya está siendo llamado como el Lunes Negro por expertos en economía y el mercado de valores, luego de que las bolsas a nivel mundial cayeran a niveles históricos: desde Londres hasta Nueva York, la incertidumbre por cómo el coronavirus afectará la economía en los próximos meses ya está causando estragos.

En Argentina ya son 12 los casos confirmados con un fallecido, así que los organismos públicos y privados se encuentran intensificando las medidas para prevenir la expansión de la enfermedad. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso que alumnos, maestros, personal administrativo y de maestranza de colegios públicos y privados que hayan estado en países con coronavirus circulante (China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, España, Alemania y Francia) permanezcan 14 días en sus casas sin tener contacto social como una forma de “cuarentena preventiva”.

El Senado de la Nación adopta medida preventivas por el Coronavirus pic.twitter.com/qVO7UiEhWw — Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 9, 2020

Casos de #Coronavirus en España, actualizados a las 12h de hoy, 9 de marzo:

Andalucía 54

Aragón 13

Asturias 7

Baleares 11

Canarias 22

Cantabria 12

CLM 26

CyL 23

Cataluña 75

C.Valenciana 37

Extremadura 7

Galicia 6

Madrid 469

Murcia 4

Navarra 3

País Vasco 149

La Rioja 81



TOTAL 999 pic.twitter.com/cN7pA55MwL — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 9, 2020

Mientras tanto, España ya está cerca de alcanzar los 1.000 positivos por el virus, mientras que la ciudad de Madrid duplica sus casos en 24 horas: en la provincia se eleva el número a 436, más del doble de los registrados este domingo, 202. En Italia la situación continúa complicada: los fallecidos por el virus ya son 366, lo que supone que en 24 horas habrían fallecido 133 personas, un salto cuantitativo y cualitativo de la mortalidad de la enfermedad. Sin embargo, el presidente del Instituto Superior de Sanidad de ese país, Silvio Brusaferro, explicó que la mayoría de los afectados han sido pacientes muy ancianos. “El 60% superan los 80 años y tienen otro tipo de patologías crónicas. En todo caso, la mortalidad es más baja en Italia que en China respecto a las mismas franjas de edad”, afirmó.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció este domingo que suspendió toda su agenda durante dos semanas y estará aislado en su residencia, ya que tuvo contacto el pasado martes con alumnos de una escuela en la que se detectó un caso de coronavirus. En países como Alemania, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Australia parece que muchas personas comenzaron a acumular productos básicos en sus hogares ante el temor de que las autoridades dicten medidas severas como el aislamiento domiciliario para tratar de controlar los contagios, ocasionando caos y el desabastecimiento en los supermercados, tanto de alimentos como de otro tipo de productos, lo cual llevó a a algunas cadenas de supermercados a poner límites de compra e, incluso, custodiar con guardias de seguridad productos como el papel higiénico.

De acuerdo con The New York Times, los casos en Estados Unidos parecen haberse disparado a 500 con 22 fallecimientos hasta los momentos, aunque las cifras parecen estar controladas por el gobierno de Trump, que ha sido acusado de no dar lo números reales de los contagios y de no dar los kits de pruebas para el coronavirus en un afán de “disminuir” los casos reportados. Sin embargo, los gobiernos locales se están ocupando de manejar la situación luego de descubrir ciertos focos: el fin de semana, la ciudad de Austin, Texas canceló por primera vez en más de tres décadas el festival SXSW, debido al temor de que el virus pudiera propagarse.

Ahora, parece que el futuro del festival de Coachella estaría en entredicho: el condado donde se realiza el evento reportó su primer caso del virus, y en caso de que se reportaran más, las autoridades locales podrían imponer una prohibición a las reuniones sociales, lo que teóricamente impactaría a Coachella, aunque por los momentos todo sigue viento en popa, al igual que el Festival de Cine de Cannes, que confirmó que no hay ningún cambio para el evento de este año.

Finalmente, durante la conferencia diaria de la Organización Mundial de la Salud, el Director General, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el mundo “no está a merced” del virus, y que con acciones decisivas y temprana, su propagación puede ser detenida. “La mayoría de las personas con el virus se recuperarán”, dijo, señalando a China, en donde dice que el 70% de los pacientes se han recuperado. Además, destacó que el 93% de los casos provienen de cuatro países solamente, y que el cierre de escuelas y la cancelación de reuniones masivas puede considerarse como medidas a tomar en donde el virus esté extendido.

