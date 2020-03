Coronavirus: Chile ya tiene 5 casos; Perú confirma el primero del país

El ministerio de Salud de Chile confirmó esta mañana el quinto caso de coronavirus del país: se trata de una persona de 58 años, familiar de uno de los pacientes reportados esta misma semana y que también estuvo de viaje al norte de Italia, uno de los lugares con el brote más extendido de Europa.

Según reporta La Tercera, la persona estaba en observación cuando comenzó a presentar síntomas asociados a un cuadro respiratorio leve, por lo que después de una consulta médica privada, se le aplicó el protocolo y las pruebas correspondientes debido al viaje que había realizado. Hasta ahora, la persona está en “buenas condiciones generales de salud” y fue enviada a su domicilio, con las medidas de precaución correspondientes, permaneciendo “bajo vigilancia epidemiológica”.

CORONAVIRUS EN CHILE | Quinto caso. Se trata de la pareja del tercer caso reportado en el país el 4 de marzo pasado-la doctora de la Clínica Alemana- y que realizaron el mismo viaje. https://t.co/UFmGa7ttnf vía @nacioncl — La Nación Chile (@nacioncl) March 6, 2020

🔴 AHORA – Ministerio de Salud confirma quinto caso de coronavirus en Chile: Se trata de una persona de 58 años. https://t.co/bDqh8i6DEI pic.twitter.com/K8SMqliNoi — CNN Chile (@CNNChile) March 6, 2020

Mientras tanto, los casos de COVID-19 superaron los 100.000 en todo el mundo el día de hoy, mientras sigue extendiéndose fuera de China, el epicentro del brote. El número total de casos ahora es de 100.055, según datos compilados por la AFP. La mayoría de los casos están en China continental, seguidos por Corea del Sur, Irán e Italia. En los Estados Unidos, hay al menos 233 casos y 14 muertes. Al menos 3.398 personas han muerto debido al virus, que surgió hace poco más de dos meses.

En nuestro continente, Perú también sumó su primer caso: el presidente Martín Vizcarra, confirmó esta mañana al primer paciente, un hombre de 25 años que había viajado recientemente a Europa, concretamente a España, Francia y la República Checa. El Vaticano también informó hoy de su primer caso, una persona cuya identidad se desconoce y que fue trasladado a Roma. En España ya hay 365 casos, que representan “un aumento mayor de lo habitual”, según comentó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y quien también destacó a las zonas de La Rioja, Valencia y Madrid, como las de mayor aumento de positivos.

📹 Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha dicho hoy que "ahora mismo no se cumple ningún criterio para cambiar de escenario" en España ante la expansión del coronavirus > https://t.co/LONZBCAgTc pic.twitter.com/hd4Ks4kTUU — Informativos Telecinco (@informativost5) March 6, 2020

En Tailandia, hay tensiones luego de que el país se negara al desembarco de un crucero procedente de Italia por temor a nuevos contagios: el barco lleva más de 2.000 personas a bordo, quienes deberán estar en cuarentena debido a una orden emitida por el gobierno local que obliga al aislamiento a todas las personas que llegan de los países afectados por el brote del coronavirus, incluida Italia.

Entretanto, el ministerio de Sanidad de Egipto confirmó 12 casos positivos de coronavirus en un crucero en el Nilo que hacía la ruta Luxor-Aswan, y la crisis de la enfermedad en Irán sigue preocupando, pues datos oficiales confirman 107 muertos y más de 4.500 casos; entre ellos, varios altos cargos políticos, convirtiéndolo en el segundo país del mundo con más fallecidos después de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, aunque la diferencia entre el número oficial de afectados y el real podría ser muy diferente.

De hecho, autoridades iraníes dijeron que podrían “utilizar la fuerza” para impedir que las personas viajen entre ciudades, ya que la enfermedad se ha propagado por las 31 provincias del país. No dieron más detalles, pero esto da una idea de lo grave de la situación en esa nación.

“Los países deben prepararse para contagio comunitario sostenido”, dijo el jefe del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus https://t.co/cFZQgaitA6 — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) March 5, 2020

"Es vital coordinar las investigaciones en diferentes partes de mundo para que se complementen, de forma que la OMS @WHO puede dar mejores recomendaciones y los países puedan tomar decisiones basadas en hechos para salvar vidas". @DrTedros #COVID19 #coronavirus — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 6, 2020

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para “hacer todo lo posible” para luchar contra el brote de COVID-19, que sigue extendiéndose. “Esta epidemia puede ser rechazada, pero solamente con un enfoque coordinado e integral que involucre a toda la maquinaria gubernamental global, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una sesión informativa para la prensa en la sede de la agencia en Ginebra. “Hacemos un llamado a todos los países para que actúen con rapidez, escala y determinación clara”.

Tedros dijo que las autoridades sanitarias mundiales están “profundamente preocupadas” por el creciente número de países que notifican casos, especialmente los que tienen sistemas de atención de salud más débiles. También le preocupa que algunos países no se tomen esto con la suficiente seriedad o que hayan decidido que no pueden hacer nada para frenar los brotes locales.

La epidemia de COVID-19 todavía no ha cumplido con la designación de los funcionarios de salud mundial de una pandemia global que se extiende por todo el mundo. Tedros declaró que la OMS no ha declarado una pandemia en parte porque la mayoría de los casos de COVID-19 todavía se rastrean a contactos conocidos o grupos de casos, y no había ninguna “evidencia hasta ahora de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades”.

