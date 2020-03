Coronavirus: Chile y México reportan nuevos casos; Colombia, Perú, Venezuela y más prohíben vuelos de Europa

Ante la creciente amenaza que presenta el coronavirus en América Latina, mandatarios de estado de cinco países del hemisferio sur implementaron medidas preventivas al bloquear vuelos que provengan de Europa y otros países afectados, incluyendo Estados Unidos.

Esta medida, aunque parezca drástica, ya que afectará severamente la economía de la zona sur del Continente Americano, se establece luego de que el virus se haya esparcido por 13 países de la región. Por ejemplo, Brasil, contabilizó 34 casos, y el país del continente con mayor número de casos confirmados. Le siguen Chile con 23, Costa Rica con 22, Argentina con 21, Ecuador con 17, Perú con 15, México con 11, Colombia con 9, Panamá con 8, República Dominicana con 5, Paraguay con 5, Bolivia con 2 y Honduras 2.

El miércoles Colombia impuso una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que llegue a sus respectivos territorios desde otro país que sea un centro de infección. Entre tanto, el presidente de Argentina (en donde ya se han contabilizado 21 casos y donde se registó la primera muerte por el virus en el hemisferio sur), Alberto Fernández, reconoció que analiza tomar medidas similares y mientras tanto, se cancelaron los eventos deportivos y los eventos de concentración masiva tanto en la capital, Buenos Aires, y en el resto del país, hasta nuevo aviso.

La decisión, que ya había sido implementada en Chile, Guatemala y El Salvador, se enfoca principalmente en España e Italia, países desde los que surgieron los contagios confirmados en Latinoamérica. Francia, el tercer país europeo con más casos, y China, epicentro del virus, también forman parte de esta lista negra.

