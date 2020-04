Coronavirus: Chile reporta cifra máxima de muertes en un día, Brasil quiere dialogar con narcos en favelas para llevar suministros

Alrededor de 1.543.563 personas han sido contagiadas por COVID-19 desde que inició la pandemia en Wuhan, China. Otras 90.954 personas han perdido la vida por el virus y aproximadamente 342.415 lograron recuperarse. De más está decir que el coronavirus está dejando huellas visibles en la sociedad y está moldeando el mundo como lo habíamos conocido hasta ahora. Sin embargo, los expertos aseguran que lo peor está por venir, no necesariamente desde un punto de vista sanitario, sino económico y social, ya que, a nivel mundial, se estima que al menos 195 millones de empleos se pierdan; y de estos, los más vulnerables serán aquellos que laboren en el sector entretenimiento y artes.

En Chile, el segundo país más perjudicado por el COVID-19 en América Latina, ya se han reportado 5.972 casos, con 57 muertes y 1.274 recuperados. En las últimas 24 horas, se evidenciaron 426 nuevos contagios — 26 más de la media que había revelado el ministro de salud, Jaime Mañalich — y además, se contabilizaron nueve fallecimientos recientes. Es la cifra de fallecidos en 24 horas más alta que alcanza la nación desde el inicio de la epidemia. De acuerdo con Mañalich, todas las víctimas son “personas muy ancianas con comorbilidades muy importantes”. El ministro también agregó que 360 permanecen en unidades de cuidados intensivos (dos menos que en el balance de ayer) y 54 de ellas están en condición crítica (tres menos que ayer).

En Colombia, entre tanto, se han han reportado 2.054 casos, con 55 fallecidos y 123 recuperados. En Venezuela, donde el virus aparentemente parecía haberse contenido, se registraron dos muertes en las últimas 24 horas, para un total de 9 fallecidos, 167 contagiados y 65 recuperados. De acuerdo con información oficial, uno de los fallecidos era del estado Lara y tenía 63 años de edad, mientras que el otro tenía 58 años y era del estado Miranda, donde se concentra el mayor numero de contagiados en esa nación. También se registró un nuevo caso positivo: se trata de un enfermero que trabaja en una clínica privada en los Valles del Tuy (Miranda).

Sin embargo, dirigentes opositores de ese país denunciaron que el Gobierno oculta las verdaderas cifras y aseveraron, además, el el numero de casos es mayor. Laidy Gómez, gobernadora del estado Tachira (al sur del país, en la frontera con Colombia) y Antonio Barreto Sira, gobernador de Anzoátegui (al norte del país) denunciaron que existen dos casos positivos en Táchira y uno en Anzoátegui. Adicionalmente, la ONU destinó recursos humanitarios para afrontar la crisis social y sanitaria que afronta la nación.

Brasil es el país de Latinoamérica con mayor número de contagios y muertes. En la nación carioca se han contabilizado 16.474 contagios y 839 fallecidos con apenas 173 recuperados: uno de los porcentajes per-capita más pobres del sur del continente. Y como es de esperarse, los más vulnerables son los indígenas y aquellos que viven en favelas, quienes representan más de 11.4 millones de personas en una población de aproximadamente 220 millones. Solamente en las favelas de Río de Janeiro, viven 1.4 millones de personas, mientras que en las de São Paulo, viven 1.5 millones de personas. Por esta razón, el ministro de salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, admitió que el gobierno debe “dialogar” con los carteles de la droga y los narcotraficantes de armas para poder hace llegar insumos médicos a los más aislado de estados dos ciudades:

Este tipo de declaraciones ha provocado que el ministro haya perdido confianza con el presidente, Jair Bolsonaro, con quien, de acuerdo con la prensa brasileña, mantiene una disputa en cuanto a decretar una cuarentena absoluta. Bolsonaro tomó una posición ligera en cuanto al virus y se rehúsa a decretar cuarentena, mientras que muchos de sus ministros insisten que deben hacerlo para salvar vidas. Recientemente, Bolsonaro pidió lealtad a sus ministros y manifestó que el desempleo pudiera ser peor que la pandemia mundial para la económica de la nación:

Bolsonaro también manifestó que “la gran mayoría de los brasileños quiere volver a trabajar”. No obstante, las encuestas de opinión pública recientemente divulgados afirman lo contrario.

Quizás ningún país en el hemisferio sur del continente americano ha tomado tantas medidas para prevenir la propagación del coronavirus como Argentina, donde, hasta ahora, se han reportado 1.795 con 70 fallecidos y 365. Aún así, la nación contabilizó seis muertes en las últimas 24 horas, una de las cifras más altas de mortalidad por el COVID-19 desde que inició la pandemia. Entre las víctimas destacan cuatro hombres de 70, 74, 91 y 95 años de edad, y una mujer de 62 años.

En el medio de la crisis económica y sanitaria que vive El Salvador, el presidente Nayib Bukele había mandado a detener a todas las personas que irrespetaran la cuarentena y salieran de sus casas. Esa decisión fue derogada por la Corte Suprema de Justicia de la nación, en un intento de ablandar las severas medidas económicas y políticas que ha adoptado Bukele desde el inicio de la pandemia. En una cadena de radio y televisión, voceros de la Corte Suprema informaron lo siguiente:

El Salvador, pese a contar con una población de 6.3 millones de habitantes desde el último censo en el 2017, ha contabilizado 103 casos (10 en las últimas 24 horas) con cinco fallecidos y 10 recuperados: algunas de las cifras de COVID-19 más bajas en Centroamérica y el Caribe. A diferencia de El Salvador, México enfrenta una crisis sanitaria muy severa que avanza rápidamente y afecta a varios sectores de la población. Con 129.2 millones de habitantes, se han contabilizado 3.181 casos, con 174 fallecidos y 633 recuperados. De hecho, en las últimas 24 horas, se han reportado 396 nuevos contagios y 33 fallecidos. Aún así, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que las cifras oficiales no se comparan a la verdadera cifra de contagios en el país, que, según él, es ocho veces mayor, es decir, en México podrían haber 26 mil personas contagiadas con el COVID-19.

Lo que hace que esta pandemia sea tan alarmante para México, es que el mismo personal medico del país azteca ha denunciado que no están capacitados o preparados para batallar con el COVID-19. De hecho, en menos de 24 horas, 60 casos positivos se han esparcido dentro de hospitales públicos. Para ser más específicos, 42 casos se evidenciaron en Cabo San Lucas (en la península de Baja California), 19 en Tlalnepantla (a las afueras de Ciudad de México) y seis en Cuernavaca (en el centro del país).

Aparte de México, en Centroamérica y el Caribe, la República Dominicana es la nación isleña más afectada por el COVID-19. Allí se han evidenciado 2.349 casos, con 118 fallecidos y apenas 80 recuperados. En las últimas 24 horas, se han reportado 238 nuevos casos y 10 fallecidos.

En el viejo continente, España, pese a contar con un total de contagiados de 152.446, además de 15.238 muertes y 52.165 recuperados, vuelve a contar con una de las cifras más bajas de fallecidos en 24 horas: 446. Y pese a que cuentan con el mayor numero de recuperados en el mundo, después de China, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está “convencido” de que dentro de 15 días tendrá que pedir al Congreso autorización “para una nueva prórroga del estado de alarma”. Al otro lado del continente, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se recupera eficientemente el COVID-19, y según medios locales, puede sentarse en la cama sin ayuda y hablar una que otra palabra.

En Estados Unidos, sin embargo, la situación empeora. De hecho, recientemente superaron a España en la cantidad de fallecidos por el virus (16.074) y llegaron a 454.615 casos confirmados — en las últimas 24 horas, se evidenciaron 19.688 casos con 1.286 fallecidos. Y pese a que se han registrado 24.562 recuperados, los expertos aseguran que superarán los 500 mil casos en aproximadamente dos semanas. El presidente Donald Trump no se atreve a dar una fecha para el final de la crisis sanitaria, lo cual se está convirtiendo rápidamente en una crisis social y económica, ya que, en las últimas tres semanas, alrededor de 16 millones de personas han perdido sus empleos en todo el territorio continental.

En Singapur, la nación asiática de 5.6 millones de habitantes y quienes se habían resistido a la cuarentena absoluta para velar por la economía, ya se han registrado 1.910 casos con seis fallecidos y 460 recuperados. En las últimas 24 horas, sin embargo, se evidenciaron 287 casos y el Gobierno se vio en la obligación de decretar cuarentena. Mientras tanto, el presidente de la OMS, Tedros Adhanom hizo un llamado a las naciones del mundo a dejar a un lado la política y a concentrarse en vencer el virus: dichas declaraciones llegan luego de que los Estados Unidos acusaran a la organización de ser “chinocentrista” y de esconder las verdaderas estadísticas de China y luego de que un vocero de la OMS se negara a reconocer a Taiwan como país soberano y manifestara que “todas las provincias de China está actuando de manera eficiente para combatir el COVID-19”.

I urge all Governments to increase access to accurate information & statistics. Transparency is paramount & can be life-saving in a health crisis. I also urge an end to any blanket Internet & telecommunication shutdowns.#COVID19