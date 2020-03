Coronavirus: Chile multará a quienes incumplan cuarentena, México, Honduras y Venezuela reportan nuevos fallecidos

Con un total de 558.357 contagiados, 25.262 muertes y 128.718 recuperados, muchos temen que la pandemia se haya salido de control, especialmente ahora que, pese a las múltiples restricciones que tomaron la mayoría de los países del mundo, se siguen expandiendo los contagios y por ende, las muertes. Vale resaltar que, los países que menos restricciones han adoptado, como México, Brasil y Estados Unidos, son los que han resultado más perjudicados en un periodo de tiempo más corto.

Venezuela, uno de los últimos países en reportar casos de coronavirus en América Latina, pasó de tener dos casos el viernes 13 de marzo a 107 en apenas 14 días. De hecho, ayer jueves 27 de marzo, la nación reportó su primer fallecido. De acuerdo con Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, manifestó que el paciente era “un trabajador de 47 años”. También agregó lo siguiente:

“Ingresó en marzo en una clínica privada por una neunomía y estuvo siendo tratado en una clínica como una neumonía. Apenas hace tres días, se comunicaron con la red epidemiológica del Estado venezolano y de inmediato se le aplicó la prueba de la COVID-19 saliendo positiva”.

Pese a que Rodríguez también reportó “31 pacientes recuperados” — lo cual representa el 34% de los contagiados — opositores al gobierno de Maduro critican que las cifras de contagiados son aún más altas y además, que en todo el país se han registrado muertes por problemas respiratorios a quienes nunca se les hizo la prueba por el COVID-19. Miguel Pizarro, diputado venezolano y comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció que “mentir sobre la pandemia puede condenar a muerte a muchos venezolanos… el régimen intenta dar la percepción de control cuando no la tiene”.

Hoy, luego de 13 días de notificarse el primer caso de COVID-19 en el país, se informa con pesar la primera muerte en Venezuela por Coronavirus. Se trata de un hombre de 47 años, que residía en Aragua. Nuestras condolencias a sus familiares. — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) March 26, 2020

Chile es el segundo país más perjudicado por el COVID-19 en el hemisferio sur del continente americano. De hecho, de un total de 1.610 casos, 304 casos son nuevo. Y con solo cuatro muertes, la nación solamente reporta 22 recuperados. Por ende, para evitar el avance del coronavirus, el gobierno de Sebastián Piñera declaró una cuarentena total en siete comunas de la región Metropolitana de Santiago, la capital de la nación: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa e Independencia. Adicionalmente, se le darán multas a las personas que no cumplan con lo establecido. Existen 18 puntos de control distribuidos en todas las comunas señaladas, donde el Ejercito y los carabineros se reparten la vigilancia. El general de la policía uniformada, Manuel Valdés, indicó que aún no se registran aprehensiones. No obstante, las multas varían de entre 300 mil a 1 millón de pesos chilenos (USD $358,47 a USD $1.194,89) de acuerdo con el Código Penal; y de 5 mil a 2.5 millones de pesos chilenos (USD $5,97 a USD $2.987,22) según el Código Sanitario.

Brasil es el país latinoamericano más afectado por el COVID-19. De hecho, allí se han reportado 3.027 casos, de los cuales, 42 son nuevos. Además, se han evidenciado 77 muertes y solamente seis recuperados. Sin embargo, los más vulnerables a esta pandemia en esta nación son los pueblos indígenas, que, según Survival International, una ONG de derechos indígenas, tienen menos acceso a centros médicos. Los indígenas en el Valle de Javari, donde habitan tribus como los Marubo — quienes ya cuentan con dos casos sospechosos, un adulto y dos niños — viven en casas comunales y deben viajar por días para ser atendidos por médicos. Varias organizaciones sin fines de lucro han solicito al gobierno de Jair Bolsonaro ayuda móvil, pero no han conseguido respuesta. Entre tanto, Bolsonaro, pese a las alarmantes cifras que arroja diariamente su nación, declaró ante medios locales que los brasileros “no se contagian”. Incluso, señaló que podrían “bucear en una alcantarilla, salir y no pasa nada”. El mandatario de Estado aún considera que la economía es más importante para su nación que la salud y se niega a declarar cuarentena.

“La cuarentena tiene que comenzar por la propia familia, el brasileño tiene que aprender a cuidar de sí mismo”.

Otros países de América Latina siguen siendo vulnerables al virus, como Costa Rica, quienes reportaron 30 nuevos casos, para un total de 231. Adicionalmente, Honduras, pese a las drásticas medidas, reportó su primera muerte. En este país, se han registrado 68 casos. Sin embargo, ninguna nación de América Central pareciera ser tan vulnerable como México, donde se han evidenciado 585 casos con un total de ocho muertes, de las cuales, dos son recientes. Y con apenas cuatro recuperados, la nación registró 110 nuevos casos en las últimas 24 horas. De acuerdo con cifras oficiales, una de las nuevas muertes se registró en Michoacán.

En Colombia, donde se han registrado 491 casos, con un total de seis muertes y ocho recuperados, las autoridades no solamente deben afrontar las consecuencias de la pandemia, sino que también deben lidiar con el crimen organizado, especialmente luego de que dos lideres sociales y voceros de las comunidades indígenas fuesen asesinados a tiros en sus casas, mientras cumplían con la cuarentena obligatoria. Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC), declaró lo siguiente:

“A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”.

Según Arias, ese mismo día, otros dos defensores indígenas fueron atacados de la misma forma y se encuentran gravemente heridos.

Argentina, donde se registran 589 casos de COVID-19, con 13 muertes y 72 recuperados, reportó una nueva muerte recientemente. Por ende, el Ejecutivo ordenó cerrar todas las fronteras del país para el tránsito aéreo, terrestre y marítimo desde este viernes. Agustín Rossi, ministro de Defensa de Argentina, manifestó que “hay un decreto de necesidad y urgencia que será publicado y que dispone que a partir del (viernes) se cierran absolutamente (todas las fronteras)”.

“Teníamos frenados los vuelos pero teníamos un tráfico intenso por pasos fronterizos o puertos… Nadie podrá entrar al país, salvo los ciudadanos argentinos, nadie podrá ingresar… (esta es) una decisión que ya había anunciado el presidente, Alberto Fernández, que estaba vigente desde hacia varios días”.

En Argentina, las medidas parecieran estarse tomando bastante en serio. Tanto así que, en el barrio Malvinas Argentinas de General Pico, un hombre recibió disparos de balas de goma en el cuello y en la mandíbula cuando salia de su casa para comprar pan. En esta zona se han reportado 425 aprehensiones a por violentar la cuarentena desde el inicio del confinamiento.

En Europa, la crisis por el COVID-19 supera nuevos récords todos los días. En el Reino Unido en particular, donde se han evidenciado 14.579 casos, con 759 muertes y 135 recuperados, las más recientes contagiados fueron el Primer Ministro, Boris Johnson, y su ministro de Sanidad, Matt Hancock. Ambos cumplen ahora cuarentena en sus casas. Según medios oficiales, presentan buena salud. Por lo que hemos evidenciado, el virus no tiene escrúpulos y contagia a todos aquellos con quien tiene contacto. De hecho, aparte de Johnson, el Príncipe Carlos de Gales, también dio positivo por coronavirus, al igual que Till Lindemann, cantante alemán de la agrupación Rammstein, quien se encuentra en cuidados intensivos por el COVID-19. Reportes oficial muestran que está en delicado estado de salud.

En Italia, sin embargo, tras haber llegado a la cifra máxima de muertes en un día (en ese país) que se evidenció el martes 24 de marzo (con más de 700 fallecidos), las estadísticas arrojan un ligero avance en cuanto a la lucha en contra del virus. De hecho, el jueves 25 de marzo se reportaron 685 fallecidos y en las últimas 24 horas, apenas van 662 muertes por el COVID-19. Sin embargo, de acuerdo con cifras suministradas por Protección Civil Italia, la tendencia a la baja en el incremento de contagios de los últimos cuatro días ha dado un brusco vuelco con un aumento de 4.492 casos en un solo día de los casos positivos. Vale resaltar que en la península se ha registrado 80.589 casos, con un total de 8.215 muertes y 10.361 recuperados.

Entre tanto, en España, los casos de contagios parecieran incrementar desenfrenadamente. De hecho, de acuerdo con cifras oficiales, hoy viernes 27 de marzo se han reportado 64.059 nuevos casos, mientras que ayer jueves 26 de marzo, se contabilizaron 56.188. En la nación ibérica se han contabilizado un total de 64.059 casos, con 4.858 muertes y 9.357 recuperados. La lucha en contra del COVID-19 también sigue en pie en Francia, donde, según las estadísticas, se han ya registrado 29.155 casos con 1.696 muertes y 4.948 recuperados. De hecho, este país es la cuarta nación más afectada por la pandemia en Europa, superada únicamente por Italia, España y Alemania. Por ende, el presidente Emmanuel Macron, decidió atacar la el brote con una operación militar y además, reveló que recompensará al personal medico con bonos financieros:

“Estamos en guerra y frente a lo que se avecina, ese pico de la epidemia que está delante de nosotros, he decidido lanzar la Operación Resiliencia consagrada al apoyo de las Fuerzas Armadas a la población y a los servicios públicos para hacer frente a la epidemia del Covid-19”.

No obstante, no todas las naciones enfrentan al virus de la misma forma. De hecho, en Suecia, donde se han contabilizado apenas 3.046 casos, con 92 fallecidos y 16 recuperados, el gobierno solamente prohibió las reuniones públicas de más de 500 personas, y además, ordenó el cierre de las universidades y colegios de educación superior, y aconcejaron a los trabajadores que se queden en casa en la medida de lo posible. Incluso, el Ejecutivo aconsejó a los restaurantes a solamente servir comida en los comedores, mas no en la barra. Aún así, las escuelas primarias permanecen abiertas, al igual que muchos centros comerciales. El transporte público sigue activo y en él se evidencian grandes cantidades de personas.

Otros países en el mundo siguen tomando medidas extremas. De hecho, en Sudáfrica se reportan ya 927 casos y las dos primeras muertes por el COVID-19. Adicionalmente, en Kenia, donde se han confirmado 31 casos, también se contabilizó la primera muerte por el virus. Adicionalmente, con 85.906 casos confirmados, Estados Unidos superó a China en numero de contagios positivos, mientras que Nueva Orleans — la ciudad que sobrevivió al huracán Katrina — se convirtió esta semana en el nuevo foco del coronavirus — después de Nueva York — ya que allí se registran 827 casos y 37 fallecidos. Los expertos atribuyen al carnaval que se celebró entre el 25 de febrero y el 1 de marzo como “la tormenta perfecta” para la propagación desenfrenada del virus. Entre los contagiados por coronavirus se encuentran también tres niños apresados en centros de detención para inmigrantes ilegales en Nueva York. Los infantes están sin sus padres. Irán, entre tanto, es uno de los países más vulnerables al virus. De hecho, allí se han reportado un total de 32.332 casos, con 2.378 muertes y 11.133 recuperados. Singapur, entre tanto, lleva 732 casos confirmados con dos muertes y 183 recuperados.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?