Coronavirus: Chile establece estado de excepción; UE afirma que tendrán vacuna en otoño

Ante la crisis global sanitaria a causa del COVID-19 que afrontan los líderes de gobierno del mundo, muchas son las medidas que deben enfrentar las naciones para vencer el virus que ya ha contagiado a 203 mil 529 personas y ha cobrado la vida de 8 mil 205 personas en el globo terrestre. Afortunadamente, ya son 82.107 los recuperados.

Es por esta y otras razones es que el gobierno de Chile — una de las naciones más afectadas por el coronavirus en América Latina, donde se han reportado 238 casos desde el comienzo del brote — decretó un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por los próximos 90 días. Eso implica que el presidente de esa nación, Sebastián Piñera, tendrá poder absoluto para restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías; restringir las libertades de trabajo, de información, de opinión y de reunión; disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y para adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias. De acuerdo con Piñera, el estado de excepción entrará en vigencia a partir del jueves a las 00:00 horas:

Piñera también adicionó que el estado de excepción les permitirá resguardar mejor las fronteras, con el fin de evitar el ingreso a posibles contagiados y les dará un mayor control sobre los decretos de toques de queda.

Otros países en el hemisferio sur del continente americano también han tomado medidas drásticas. Tal es el caso de Colombia — donde se han registrado un total de 93 casos, y donde 10 de estos casos son nuevos — cuyo Gobierno decretó aislamiento preventivo obligatorio de los mayores de 70 años. Iván Duque, presidente de esta nación, manifestó que “sabemos que quienes corren el mayor riesgo son nuestros abuelos” y por ende, les prohibió la salida de sus hogares desde el 20 de marzo, y hasta el próximo 31 de mayo.

Entretanto, el gobierno de Argentina — donde se han contabilizado 79 casos y dos fallecidos — intenta balancear la preexistente crisis económica con esta nueva catástrofe sanitaria, estableciendo o regulando precios máximos y mínimos de productos de primera necesidad por los próximos 30 día. De acuerdo con Martín Guzmán, ministro de Economía, una de las medidas constará de “eximir temporalmente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por esta pandemia. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, el teatro, el turismo, y el transporte de pasajeros y hoteles”.

Y ante la amenaza de contagio, varios países de Centroamérica también han tomado medidas preventivas. Tal es el caso de Honduras, donde tan solo se han reportado nueve casos, pero el Ejecutivo planteó toque de queda absoluto indefinido en cuatro regiones de esa nación.

Varios países de Europa también están tomando medidas extremas. De hecho, en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que “lo más duro está por llegar” y que presentará “presupuestos generales de reconstrucción social”, para afrontar la crisis del coronavirus y para una re-estructuración social y sanitaria después de haberse superado esta pandemia. Sánchez insinuó que pedirá el apoyo a todos los grupos políticos, incluida la oposición. Demás está decir que España es uno de los países europeos más afectados por el virus, ya que se han reportado 13 mil 910 casos y se han contabilizado 623 muertos. En la nación ibérica, aunque mil 081 personas han sido dadas de alta, también hay 5 mil 717 pacientes hospitalizados, lo cual pone al sector salud de esta nación al límite de sus capacidades. Portugal, la nación que comparte la península con España, y donde se han registrado 642 casos y dos muertes, cerró sus fronteras y declaró estado de emergencia nacional.

Varias naciones en Europa han cerrado sus fronteras, lo cual provocó largas filas de emigrantes en las fronteras del continente. Miles de personas se encuentran varados entre las fronteras de los países de Europa.

La crisis por el COVID-19 también ha afectado otros sectores de la vida de los europeos, especialmente a la industria del entretenimiento. De hecho, el legendario festival de música Glastonbury, será cancelado por este año debido a la pandemia, así como también será anulado el concurso artístico Eurovision Song Contest, el cual estaba pautado para llevarse a cabo en mayo en Rotterdam, Países Bajos.

Pese a la crisis, la Unión Europea continúa trabajando para controlar el virus y dar con una vacuna. De hecho, Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, informó que la vacuna estará disponible para el otoño de este año, aún cuando los científicos y expertos aseguran que se necesitan alrededor de 18 meses más para desarrollarla.

“Hemos hablado con la empresa alemana más destacada. Que otros países quieran comprarla quiere decir que es la encabeza (los estudios)”, aseguró von der Leyen. En cuanto a la propuesta del gobierno de Estados Unidos de adquirir la empresa, von der Leyen aseguró que le otorgaron 80 millones de euros de financiación para que se queden:

Los Estados Unidos es el octavo país más afectado por la pandemia y de hecho, allí se han registrado 7 mil 568 casos que han resultado en la muerte de 117 personas. Críticos del gobierno insisten en que la gestión del presidente Donald Trump no ha hecho lo necesario o suficiente para controlar la epidemía y de hecho, es uno de los pocos países desarrollados en el mundo en decretar cuarentena obligatoria. Sin embargo, las medidas del gobierno de Trump siguen arribando, si bien, paso a paso, o para bien o mal. El mandatario de Estado incluso decretó el cierre de la frontera de su país con Canadá, y solamente permitirá el trafico para el comercio.

“Estaremos, de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado”, afirmó Trump por medio de su cuenta de Twitter. Otra de las medidas que tomó los Estados Unidos, pero a nivel local, fue la cuarentena obligatoria de la Bahía (y el área metropolitana) de San Francisco. Esto significa que alrededor de 6.7 millones de personas deberán estar confinadas a sus hogares. San Francisco es la primera zona en Estados Unidos en restringir el movimiento de sus ciudadanos. Este martes, el alcalde de Nueva York, (el democrata) Bill de Blasio, advirtió de que está considerando una orden similar. El gobernador (republicano) de Florida, Ron DeSantis, insinuó con tomar medidas similares, ya que su estado es el destino predilecto para los jubilados de esa nación, lo cual lo convierte en un sitio muy vulnerable a la epidemia. De hecho, en Fort Lauderdale ya fallecieron tres ancianos que vivían en una residencia.

Sin embargo, no todas las naciones se han dispuesto a ayudar a sus habitantes en estos tiempos de crisis. De hecho, el gobierno de la India, gobernado por el Primer Ministro Narendra Modi, deliberadamente interfiere con el suministro de Internet de Cachemira — que cuenta con una población aproximada de ocho millones de personas — lo cual detiene a muchos pobladores mantener informados, saber las noticias sobre el coronavirus, educarse, tomar clases en linea, e incluso comunicarse con sus familiares. El gobierno justificó la medida diciendo que era para prevenir la militancia y frenar la propagación de información errónea, pero los críticos dijeron que era para sofocar la disidencia ya que esta es una región entre India y Pakistán.

Kashmir is still struggling with 2G internet Speed amid #COVID19 threat. Fascist regieme is not restoring high speed internet in such crisis time when people need free flowing information regarding the epidemic. 8 million lives has been put on risk.#Restore4GinKashmir