Coronavirus: Chile decreta toque de queda, Ecuador en emergencia sanitaria y Venezuela anuncia medidas económicas

Con un total de 350 mil 536 personas contagiadas a nivel mundial, y 15 mil 328 fallecidos, además de 100 mil 182 personas recuperadas, no cabe dudas que el COVID-19 está moldeando el mundo donde vivimos, tanto política, como social y económicamente.

Una de las medidas más drásticas tomadas recientemente por un país de América Latina se llevó a cabo en Chile — nación que reporta 746 casos con dos muertes y 11 personas recuperadas — donde se impuso un toque de queda entre las 10:00 pm y las 5:00 am en todo el país, a partir de este domingo. Jaime Mañalich, ministro de Salud, aseveró que “la cuarentena domiciliaria no se está cumpliendo por personas que están diagnosticadas como positivos para coronavirus”.

“No hemos logrado un entendimiento, educación. Nuestros adultos mayores están en riesgo, porque las personas a las que se les ha ordenado una cuarentena, no lo están cumpliendo en algunos casos en forma rigurosa”.

Sin embargo, las declaraciones del ministro hicieron eco en la sociedad, especialmente luego de que el medico afirmara que “el coronavirus puede mutar y se pone en buena persona”. Además, opositores al gobierno de Chile critican la gestión del presidente Sebastian Piñera por no haber decretado inamovilidad laboral, la congelación del cobro de los arriendos y por no sancionar a las empresas privadas que, pese a la cuarentena, obligan a sus empleados a ir a trabajar.

Ministro de salud de Chile, Jaime Mañalich, vuelve a rechazar la opción de la cuarentena total, y argumenta que el virus puede mutar, y convertirse “en buena persona” @teleSUR_Chile @teleSURtv pic.twitter.com/PTBXBDQ1sY — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) March 21, 2020

Otro de los países que adoptó medidas drásticas para atacar el coronavirus fue Colombia, nación que cerró sus fronteras y además, declaró cuarentena total. Aún con la adopción de dichas medidas, el país reportó su tercera muerte durante el fin de semana. La tercera victima por el COVID-19 fue a un hombre de 88 años en la ciudad de Santa Marta. En Colombia se han contabilizado ya 235 casos, de los cuales, tres personas se han recuperado totalmente.

Pese a las alarmantes cifras y al veloz nivel de contagio, el presidente de Brasil — nación donde se reportó el primer caso de COVID-19 en América Latina — Jair Bolsonaro, culpó a sus enemigos políticos y a la prensa de “engañar” al pueblo sobre el verdadero peligro del coronavirus y además, catalogó al virus como “una gripe común”, al mismo tiempo que se niega a aplicar medidas drásticas en su país en contra del virus para “proteger” la economía.

“La gente pronto verá que fueron engañados por estos gobernadores y por gran parte de los medios de comunicación cuando se trata de coronavirus”, declaró Bolsonaro. “Es una campaña desvergonzada, una campaña colosal y absurda contra el jefe de Estado… Quieren obligarme a salir lo más pronto posible”. Vale resaltar que en Brasil, se han registrado mil 620, con 25 muertes y apenas dos recuperados. De hecho, es el país más perjudicado por el COVID-19 en el hemisferio sur del continente americano, seguido luego de Ecuador y Chile.

Ecuador también enfrenta una crisis sanitaria y económica que obligó a los mandatarios de Estado a declarar cuarentena total, estado de emergencia sanitaria y además, estado de excepción. De hecho, en esta nación, se han evidenciado 981 casos, con 18 muertes y solo tres recuperados.

“Los próximos siete a 10 días posiblemente van a ser los más difíciles para el país, ahí es donde tenemos que demostrar nuestras ganas de trabajar, nuestra voluntad”, manifestó el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

“Tomémonos esto en serio. Los números seguirán subiendo, porque las medidas que hemos tomado recién darán efecto, posiblemente, si hemos hechos las cosas bien, finalizando esta semana que inicia hoy. Los números seguirán subiendo, esto ya lo sabíamos, tenemos que estar listos, no nos podemos desanimar, tenemos que saber que va a ser difícil”.

Argentina, donde se han evidenciado 266 casos con cuatro fallecidos y 27 recuperados, reportó el primero sin contacto estrecho, es decir, la víctima no tuvo contacto directo con personas que hubiesen regresado de viaje de países altamente afectados por el COVID-19. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, declaró que “se está iniciando la transmisión comunitaria (en zonas como) el AMBA, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”. Vizzotti añadió lo siguiente:

“Los casos relacionados con viajes son personas que estuvieron en el exterior, volvieron al país con síntomas y los tests dieron positivo. Todas las personas que son contactos estrechos de esas persona requieren un seguimiento muy cercano en aislamiento y en caso de confirmarse que tienen la enfermedad se los clasifica como un contacto estrecho de un caso importado”.

A diferencia de Ecuador y otras naciones donde se han tomado medidas extremas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pareciera estar más preocupado por la economía del país que por la salud de los mexicanos y la inminente propagación del coronavirus. De hecho, en este país, se han evidenciado 316 casos, de los cuales, 65 son nuevos. Además, se han contabilizado dos muertes y solamente cuatro personas recuperadas.

“Tenemos que ver cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina”, declaró AMLO. “Deseo que el coronavirus no afecte a la economía. Dirán que soy un soñador, un Quijote, un irresponsable”. Y es precisamente esta actitud pasiva la que critican opositores a a su gobierno, ya que, pese a no haber aplicado algunas medidas preventivas — no las suficientes para detener la propagación del COVID-19 — el precio del peso mexicano sigue bajando. Y a pesar de que AMLO culpa a la caída del precio del petroleo por la debilidad de la moneda mexicana, no cabe dudad de que el coronavirus ha tenido un impacto terrible en el turismo de la nación.

El dilema en México pareciera ser infinito; por un lado, los opositores a AMLO aseguran que una cuarentena total es inminente para prevenir contagios masivos como en Chile y Ecuador. No obstante, habiendo también enfrentado una fuerte epidemia de gripe porcina en el 2009, los gobernantes de turno saben bien cuales serían las consecuencias económicas en la nación de decretar una cuarentena absoluta.

Otro de los países de Centroamérica que enfrenta un dilema en cuanto a la declaración de cuarentena absoluta para la prevención del COVID-19 y detener al turismo como motor económico es Costa Rica — donde se han reportado 134 casos con dos muertes y dos recuperados — la economía del país con la mayor expectativa de vida de América Latina (79,6 años) depende casi enteramente del turismo. Las víctimas fueron dos octogenarios que murieron la semana pasada, mientras que los recuperados fueron dos turistas que se curaron y volvieron a casa en Nueva York.

Ciertas medidas se han generado. Entre ellas, el cierre de playas, parques nacionales, bares, cines e iglesias. El presidente, Carlos Alvarado Quesada, quien declaró estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria, pide a la población quedarse en sus casas, pero no apagar la economía. El mismo ministro de Salud, Daniel Salas, llamó a los costarricenses a ser “inteligentes”.

“Quédense en sus casas, pero con precauciones pueden ir incluso a la peluquería o a los mercados”.

Honduras, una de las naciones más pobres de América Central, prefirió poner la economía en un segundo lugar y velar por la salud de sus ciudadanos. De hecho, en este país, donde se han reportado solamente 27 casos, se estableció la cuarentena absoluta y se repartirán sanciones a las personas que irrespeten las normas. Sin embargo, el Ejecutivo también repartió alimentos y agua a los sectores más perjudicados por el COVID-19 y en las zonas menos privilegiadas del país.

Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), declaró que “se han redoblado los esfuerzos para la detección oportuna de casos de coronavirus Covid-19 en el país en el marco del plan de contención para salvaguardar la salud de la población”.

Cuba, el país caribeño donde se han evidenciado 35 casos y una muerte por el COVID-19, es también una nación conocida por ser uno de los países con la mayor cantidad de médicos per capita en el mundo. Una vez más, y como es costumbre de los gobernantes de esta nación, Cuba decidió enviar 53 médicos a Italia y América Latina para conciliar la lucha en contra del virus.

Entre tanto, en Venezuela, donde se han contabilizado 77 casos, y siete de los cuales son nuevos, se decretó inamovilidad laboral, la suspensión de pago de créditos y la suspensión de pago de telecomunicaciones. Nicolas Maduro declaró en cadena nacional que el 90% de los venezolanos están acatando la cuarentena. Sin embargo, el presidente interino de la nación, Juan Guaidó y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, denunciaron escasez de combustible en todo el país, lo cual limita a los trabajadores médicos a llegar a sus sitios de trabajo. También aseveraron que la falta de combustible pone en riesgo del suministro de alimentos y productos de primera necesidad a todo el territorio nacional.

No obstante, ninguna nación — aparte de China — se ha visto más perjudicada por el COVID-19 que Italia, donde se han reportado 59 mil 138 casos, con 5 mil 476 muertes (2 mil 206 muertes más que en China) y 7 mil 024 recuperados. Nada más el domingo, se evidenciaron 793 nuevas muertes. Por esta razón, Giuseppe Conte, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, decretó “cerrar todas las actividades de producción no estrictamente necesarias, no cruciales hasta el 3 de abril”.

“Nos enfrentamos a la crisis más grave que ha experimentado el país desde la Segunda Guerra Mundial. La muerte de muchos conciudadanos es un dolor que se renueva todos los días”.

En España, donde se han reportado 33 mil 089 casos con 2 mil 206 muertes y 3 mil 355 recuperados, las muertes diarias superan las de China e Italia. De hecho, entre sábado y el domingo, España reportó 332 nuevos casos y 397 fallecidos.

Alemania también enfrenta nuevos retos a causa del COVID-19, especialmente luego de que la canciller de esta nación, Angela Merkel, fuese forzada a entrar en cuarentena luego de que entrase en contacto con un médico infectado. Entre tanto, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido (país que contabiliza 5 mil 837 casos, 289 muertes y 135 recuperados) defendido la apertura de los parques de Londres en plena crisis del coronavirus, ya que “los beneficios para la salud son superiores a los riesgos epidemiológicos”. El coronavirus también está cambiando poco a poco el estilo de vida de los estadounidenses. De hecho, en esa nación se han evidenciado 40 mil 550 casos con 473 muertes y 187 recuperados. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el desplazamiento de funcionarios del Ejercito en tres de los estados más vulnerables: New York, California y Washington, la medida se decretó luego de que en el estado de Nueva York se confirmaban 10 mil casos.

A medida que la crisis continúa, también incrementa la cantidad de personas que se ven en la obligación de trabajar desde casa. No obstante, de acuerdo con Randall Stephenson, presidente de AT&T, trabajar desde casa está causado grandes niveles de estrés. Stephenson declaró lo siguiente:

“Estamos viendo algunos signos de estrés. Tenemos que salir y hacer un aumento de las redes… Pero en este momento la red está funcionando bastante bien”.

Y mientras en Wuhan, el epicentro de la pandemia, las personas salen de sus casas por primera vez desde enero, miembros del Comité Olímpico Internacional anunciaron que decidirán si posponer o no la fecha de los juegos de verano en un mes. El anuncio del COI se dio a conocer luego de que Canadá y España anunciaran que, este año, no enviarán atletas a los juegos.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?