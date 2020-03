Coronavirus: Chile confirma 922 casos mientras las favelas de Brasil decretan cuarentena ante pasividad gubernamental

Con 383 mil 944 contagiados, 16 mil 595 fallecidos y 101 mil 911 recuperados a nivel mundial, no cabe duda de que la pandemia del COVID-19 está cambiando la sociedad por completo: el distanciamiento social al que muchos países se han adherido para prevenir la propagación del coronavirus, es esencial en la lucha contra el brote, ya que estudios recientes revelan que el virus podría quedar en el aire por horas, lo cual podría resultar en el contagio de varias personas: algo que ciertamente se debe considerar la próxima vez que queramos salir a caminar.

En América Latina, el contagio sigue expandiéndose, pese a que la mayoría de estos países mantienen sus fronteras cerradas. De hecho, en Colombia, en las últimas 24 horas, se reportaron 29 nuevos casos. En esa nación, ya se han evidenciado tres muertes y 306 contagiados. Sin embargo, el Ministerio de Salud confirmó que seis personas lograron recuperarse del virus. Pese a las alarmantes cifras, Colombia sigue por debajo de otros países del hemisferio sur del continente americano en cantidad de muertes por el contagio y en número de infectados. De hecho, estadísticas más alarmantes han surgido recientemente de República Dominicana, Panamá, México, Perú, Chile, Ecuador y Brasil.

Brasil, pese a ser el país latinoamericano más perjudicado (hasta el momento) por el coronavirus, no ha decretado toque de queda, debido a que el presidente de esta nación, Jair Bolsonaro, no lo considera necesario. De hecho, las pocas restricciones solamente se limitan a reducir la operación de trenes, transbordadores y el metro. Sin embargo, los traficantes de armas y drogas que operan desde lo más profundo de las favelas decidieron imponer su propio toque de queda en en Rio de Janeiro debido a la pandemia. Los delincuentes organizados pidieron por redes sociales que los habitantes de estos barrios permanezcan en casa a partir de las 8:00 pm y los que irrespeten este decreto deberán enfrentar consecuencias. En Brasil se han contabilizado 1.967 casos, de los cuales, 43 son nuevos. También se han registrado 34 muertes con dos recuperados.

En Chile, entre tanto, las autoridades sanitarias hacen lo posible para contener la pandemia, pese a que no se han tomado las medidas suficientes para atacar el brote. De hecho, allí se han reportado 922, de los cuales, 17 se han recuperado totalmente. Adicionalmente, dos personas mayores fallecieron. La subsecretaria de Salud Pública, Paola Daza, señaló que 40 pacientes están hospitalizados en unidades de cuidado critico, y de estos, 38 están estables y dos se encuentran en delicado estado de salud.

Argentina, donde se han reportado 301 casos con cuatro muertes y 51 recuperados, enfrenta una crisis económica que data de antes de la crisis sanitaria que afrontan por el coronavirus. Para velar por los ciudadanos más vulnerables de la nación, es decir, por aquellos comerciantes informales (existen más de cuatro millones de ellos en la nación) y especialmente por los que dependen de ayuda social para subsistir, Alberto Fernández, presidente del país, destinó dinero extra a aquellos que reciben planes sociales y a pensionados de las escalas más bajas. De hecho, el mandatario de Estado reveló que alrededor de 3.6 millones de familias recibirán un pago único de 10 mil pesos (aproximadamente USD $150 al cambio oficial) el próximo mes. Martín Guzmán, ministro de Economía, declaró que “si la situación de crisis se extiende, podemos prorrogar el beneficio”.

En Cuba se han reportado (oficialmente) 40 casos y una muerte. La isla que en las últimas décadas ha lidiado con un fuerte bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, también ha afrontado apuros financieros y sanitarias, especialmente durante las fuertes temporadas de tornados. Sin embargo, una epidemia de esta escala, a causa del brote del virus, sería devastadora para la nación caribeña. Es por esta razón que el gobierno de la isla inició un operativo que pondrá en cuarentena tanto a turistas como a los locales. La insólita campaña gubernamental encabezada por el eslogan “ni sol, ni tabaco, ni ron”, establece que los 10 mil turistas (seis mil de ellos en La Habana) que están en la isla permanecerán en los hoteles en condiciones de aislamiento y los que residen en casa particulares serán trasladados a hoteles. Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, declaró lo siguiente:

En México, se han contabilizado 367 casos, de los cuales, 51 son nuevos. Y pese a que se han registrado cuatro recuperados, el país también reportó una nueva muerte. Aún así, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, se negó a establecer una cuarentena absoluta y solamente recomendó quedarse en casa a los sectores de la población más vulnerables, que, según AMLO y su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, abarca solamente a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas cardíacos, diabetes o enfermedades crónicas, así como pacientes con VIH o cáncer.

AMLO, pese a que reconoce que México enfrenta un momento difícil debido al virus, también ignoró las recomendaciones medicas y declaró que “no hay nada malo en abrazarse”. De hecho, el mandatario de izquierda fue fuertemente criticado por opositores a su gobierno luego de que él mismo publicada un vídeo por redes sociales donde le ordena a los mexicanos “no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan”. Como si no fuese suficiente, AMLO agregó lo siguiente:

Estas recomendaciones van en contra de las estadísticas que mostró la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes muestran que México ya cambió de color en el mapa de la pandemia: del gris al rojo, lo que quiere decir que el país entró en la fase dos de la pandemia del coronavirus.

Y mientras los países de América Latina siguen con sus fronteras cerradas y continúan tomando medidas para prevenir que el virus se expanda aún más, muchos países de Europa aún siguen pasando por la parte más critica. De hecho, en Italia, el director de Protección Civil, Angelo Borrelli, declaró qu “los números son otros de los que damos oficialmente. La epidemia va más rápido que nuestra burocracia”. Oficialmente, Italia reporta un total de 63 mil 927 casos, con 6 mil 077 muertes (2 mil 800 más que China) y 7 mil 432 recuperados. No obstante, de acuerdo con Borrelli, “la relación de un enfermo certificado de cada diez no censados es creíble”. Así lo declaró ante el diario italiano La Repubblica. Adicionalmente, Silvio Garattini, profesor universitario y científico italiano, secundó la teoría de Borrelli, afirmando además que “debemos tener presente que el número de los casos depende de los controles”.

España está actualmente en el puesto numero cuatro en la lista de los países más afectados por el coronavirus a nivel mundial. De hecho, con 39 mil 673 casos, de los cuales 4 mil 537 son nuevos, y 2 mil 696 fallecidos, y un total de 3 mil 794 recuperados, la nación ibérica es superada solamente por Estados Unidos, Italia y China, respectivamente. Ayer, consecuentemente, fue el día más doloroso para la nación y el cuerpo medico de ese país, ya que se reportaron 514 muertes. Las cifras oficiales destacan que en Madrid es donde se evidencia la mayor cantidad de fallecidos por el virus, con un total de 1.535 muertos de 12 mil 352 casos, seguido de Cataluña (282 muertos de 7 mil 864 casos), País Vasco (133 muertos de 2 mil 728 casos), Andalucía (87 muertos de 2 mil 471 casos), entre otros. La situación en España está llegando a un punto tan incontrolable que muchos los soldados (en sus funciones de patrullar las calles) han encontrado a ancianos residentes de hogares de ancianos solos, y a muchos otros en sus casas ya fallecidos.

Para evitar llegar a estos extremos, otros países de Europa están tomando medidas más severas, tal es el caso del Reino Unido (6 mil 650 casos, 335 muertes y 135 recuperados) donde el primer ministro Boris Johnson, tras varias semanas de indecisión, por fin decretó cuarentena a todos los ciudadanos británicos. Sin embargo, sus más fuertes opositores aún critican la suavidad de sus medidas, ya que el Premier incluso permite salir a sus ciudadanos de casa para realizar una vez al día algún tipo de ejercicio básico. Entre otras cosas, los residentes podrán abandonar sus hogares para comprar suministros básicos, atender necesidades médicas, y acudir al trabajo si resulta imposible hacerlo desde casa. Francia, entre tanto, aplicó medidas más extremas: con 19 mil 856 casos, 860 muertes, y 2 mil 200 recuperados, el primer ministro del país Edouard Philippe apoyado por el presidente Emmanuel Macron — quien recientemente amenazó con cerrar la frontera con el Reino Unido si su primer ministro, Boris Johnson, no cooperaba — decidieron prohibir mercadillos, y aprobaron la liberación de cinco mil presos. Philippe declaró que la cuarentena “puede durar algunas semanas más” y afirmó que están estudiando la posibilidad de solamente dejar salir a los ciudadanos por una hora al día y solamente para comprar alimentos.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.



The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.