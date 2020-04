Coronavirus: Chile advierte que el COVID-19 podría extenderse por 2 años; deportistas en Venezuela dieron positivo por el virus

Desde el inicio de la pandemia que comenzó en Wuhan, China, a finales del año pasado, unas 2.436.119 personas se han contagiado con COVID-19, mientras otras 166.759 fallecieron. Otras 637.407 se han recuperados del coronavirus, mientras que 1.631.953 siguen contagiados y 55.628 están es estado critico. Eso, según las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud.

En Chile, donde se han contabilizado un total de 10.507 casos con 139 muertes y 4.676 presuntos recuperados, en las últimas 24 horas, se reportaron 419 casos con seis fallecidos. Y pese a que se han llevado a cabo 118.827 tests, unas 5.692 personas están contagiadas con el coronavirus en la actualidad, y de estas, alrededor de 377 están en estado crítico. Por ende, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que el virus podría acompañar a los chilenos por alrededor de dos años antes de volver a la normalidad y expresó además que la pandemia cambiará la forma de vida de todos los chilenos:

“La Pandemia del Coronavirus probablemente estará con nosotros hasta que se descubra una vacuna eficaz y masiva, lo cual podría tomar hasta 2 años. Nuestro país y nuestras vidas no volverán a la antigua normalidad por mucho tiempo. Tendremos que aprender a vivir en una Nueva Normalidad, en que el coronavirus estará entre nosotros por un largo tiempo y en que deberemos compatibilizar la necesaria protección de nuestra salud con las otras exigencias y necesidades de nuestras vidas”.

En Ecuador, el país más perjudicada por el coronavirus en América Latina después de Brasil, el gobierno de Lenín Moreno actualizó la cantidad de muertes que se han registrado en la nación andina a causa de la pandemia, de 474 (oficialmente) a 1.291: un incremento de 817 decesos. No obstante, expertos aseguran que la cifra es mucho mayor y que podría ser hasta tres veces más alta, especialmente en Guayaquil, la capital de Guayas, donde el grueso de la epidemia se concentró. La información oficial también arrojó que, en la lista de fallecidos, se encuentran, al menos 80 médicos. Xavier Solórzano, viceministro de Salud, señaló que 9.468 fueron contagiadas y que de estos, unos 7.564 se encuentran en aislamiento domiciliario, mientras que 245 están hospitalizados en estado estable y 124 con pronóstico reservado. Otras 1.000 personas fueron dadas de alta:

“Adicionalmente nos encontramos haciendo un trabajo conjunto para recabar información oportuna a escala nacional”.

En Colombia, donde se han contabilizado 3.792 casos con 179 muertes y 711 recuperados, el incremento desenfrenado de contagios ha llegado a tal punto que las ceremonias religiosas de entierros de cadáveres se hacen de forma exprés. El país cafetero que reporta 2.902 casos activos de COVID-19, cuenta además con 98 casos en condiciones graves.

¿Cómo está afectando la pandemia a América Latina, una región con más de 600 millones de habitantes y la más desigual del mundo? En este video te damos 4 claves para entender el desafío que enfrentan los latinoamericanos. https://t.co/ixC3t0L5ay — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 19, 2020

En Venezuela, la cantidad de casos de COVID-19 incrementó muy por encima de la media durante el fin de semana, luego de que se descubriese que en una academia de béisbol de las ligas mayores norteamericanas, ubicada en el municipio Pedro Gómez del estado Nueva Esparta, al menos 36 personas dieran positiva por el virus — además de cinco nuevos casos en el estado Miranda — incrementando la cantidad de contagios en la nación a 256, con nueve fallecidos y 117 recuperados. Entre los 36 contagiados, al menos 21 son jóvenes peloteros que continuaron entrenando en la academia, pese a la cuarentena nacional. Adicionalmente, medios locales reportaron que cinco beisbolistas adolescentes viajaron a la República Dominicana (4.964 casos, 235 fallecidos) junto al entrenador Roberto Vahlis — del Programa de Asociación con Entrenadores independientes de las Grandes Ligas (MLB) — y tras regresar, no respetaron la cuarentena y mucho menos se aislaron en sus casas por 14 días, como lo recomiendan las indicaciones gubernamentales y de la OMS.

Con 51 casos, Nueva Esparta es ahora el segundo epicentro de la pandemia en Venezuela, seguido de Miranda, donde se han reportado 76 casos. Tanto Vahlis como una funcionaria de epidemiología de la Dirección de Salud de la gobernación de Nueva Esparta fueron arrestadas y puestas a la orden del Ministerio Público. Adicionalmente, la Isla de Margarita, junto con otras islas que conforman el estado ubicado en el Mar Caribe, al norte de Venezuela, están bajo toque de queda.

Múltiples países de Latinoamérica han recibido donaciones de equipos desde #China para luchar contra la #covid19. Algunos analistas lo llaman la “diplomacia de las mascarillas” https://t.co/XLl4TtgOK6 — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 19, 2020

Mientras tanto, en Argentina se contabilizado dos nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de 136 muertes con 2.941 contagiados. Adicionalmente, otras 737 se han recuperado del COVID-19, aunque también existen 2.068 casos activos, de los cuales, 123 están en estado crítico.

Entretanto, Brasil continúa siendo el país de Latinoamérica más perjudicada por el COVID-19, ya que es donde se han reportado más casos (39.144) con más fallecidos (2.484). Además de contabilizar 22.130 recuperados, en la nación carioca hay 14.530 casos activos, de los cuales, 7.919 están en delicado estado de salud. Y pese a las desfavorables cifras, el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, se niega a declarar cuarentena, algo que los propios brasileños han adoptado de forma voluntaria tras quedarse en sus casas en la medida de lo posible — medios locales reportan que más de la mitad de la población de 220 millones de habitantes están en cuarentena voluntaria. Bolsonaro, sin embargo, pretende obligar a los brasileños a salir a trabajar, y convocó a una concentración masiva el domingo 19 de abril, en donde apareció sobre un vehículo automotor y manifestó que considera la intervención militar como herramienta en contra del aislamiento social y para la activación de la economía:

“Tenemos un nuevo Brasil por delante. Todos, sin excepción, tienen que ser patriotas, creer, y dar de su parte para que podamos volver a poner a Brasil en el lugar en el que merece”.

La popularidad de Bolsonaro, no obstante, ha caído dramáticamente desde el comienzo de la pandemia, especialmente por su actitud descuidada en cuanto a la peligrosidad del virus. Tras despedir al ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta — una decisión que el 64% de la población desaprueba, ya que era Mandetta era considerado el mejor ministro de Ejecutivo — Bolsonaro enfrenta constantes criticas en redes sociales e incluso, rechazo de su propio gabinete. La misma Gilmar Mendes, juez del Tribunal Supremo, declaró el 15 de abril que “Bolsonaro dispone de poderes para exonerar a su ministro de Sanidad, pero no para ejercer una política pública de carácter genocida”.

América Latina enfrenta dificultades para salir bien librada de la “guerra de mascarillas”https://t.co/wTr3kpjt5N — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 19, 2020

Más al norte del continente americano, México va en vía de convertirse en el próximo Brasil de Latinoamérica, especialmente porque el presidente de la nación azteca, Andrés Manuel López Obrador, declaró que “lo peor” se va a presentar del 2 al 8 de mayo. En México, se han registrado 8.261 casos con 686 fallecidos y apenas 2.627 recuperados. Muchos de los contagios se reportaron entre el personal de salud, quienes han denunciado numerosamente que no cuentan con las herramientas necesarias para combatir el virus, pese a que AMLO tuvo tiempo suficiente para declarar cuarentena, mas decidió dejarlo para último momento y no adquirió kits de testeo o respiradores artificiales.

No obstante, AMLO confirmó la adquisición de “13.000 ventiladores” y aseguró además que “gracias a un acuerdo con hospitales privados” tienen disposición de más de 13.150 camas.

“Ya también estamos preparándonos, estamos a punto de tener todos los médicos necesarios para que ningún enfermo se quede sin ventiladores, que todos los que desgraciadamente tengan que ser intubados, tengan atención, que no se quede nadie sin esta oportunidad, y que no importe la edad, lo más importante es la vida”.

Y aunque la respuesta del gobierno de México fue tardía, y no incluye ayudas humanitarias para los pobres y más vulnerables, los carteles de la droga han venido distribuyendo alimentos y medicamentos a las familias de menor poder adquisitivo, lo cual, no solamente atribuye a la disminución de la aprobación del Ejecutivo, sino que también le da más poder a los narcotraficantes que por más de dos décadas han estado en guerra con el gobierno de México. En Guatemala, donde se han registrado 289 casos con siete muertes y 21 recuperados, el Gobierno espera edificar cinco nuevos hospitales al sur del país — donde se concentra la mayoría de los casos — en las próximas dos semanas.

Simón admite que está sobre la mesa la posibilidad de permitir la salida ordenada de personas mayores aunque aún no se ha determinado ni cuándo ni cómo serían esas salidas https://t.co/WYDZ4U2C39 — EL PAÍS (@el_pais) April 19, 2020

Disabled people left off coronavirus vulnerable list go without food https://t.co/3v0OPqoyj0 — The Guardian (@guardian) April 19, 2020

En el viejo continente, ningún país se ha visto más perjudicado que España, donde se han registrado un total de 200.210 casos, con 20.852 fallecidos. No obstante, la nación ibérica cuenta con la que mayor cantidad de recuperados a nivel mundial, con 80.587 personas ya dadas de alta y recientemente, la cantidad de fallecidos diarios disminuyó, pues, el domingo 19 de abril se evidenciaron apenas 410 decesos y hoy lunes 20 de abril, se reportaron 399. Otro país con tendencia a la baja — en cuanto a muertes diarias por COVID-19 — es Italia, la tercera nación más perjudicada por el coronavirus en el mundo, después de España y Estados Unidos, respectivamente (178.972 casos, 23.660 muertes y 47.055 recuperados). De hecho, el sábado 18 de abril, se contabilizaron 482 fallecidos, mientras que el viernes 17 de abril fueron 575. Sin embargo, en la nación peninsular existen aún 108.257 casos activos, y 2.635 están en delicado estado de salud. Francia, sin embargo, pareciera no salir aún del abismo de la pandemia, pues, en las últimas 24 horas, se registraron 395 fallecidos, para un total de 19.718 muertes y 152.894 contagios. De acuerdo con Jérome Salomon, director general de Sanidad del gobierno francés, un total de 30.610 personas están hospitalizadas, con 890 nuevos ingresos desde el último balance.

Israel 🇮🇱

Massive “Black flags” protest tonight in Tel Aviv’s Rabin Square. Calling for legislation to bar Benjamin Netanyahu from serving as Prime Minister.



Asked to stand on chalk-dream Xs. Two meters(6 Feet) apart, for the #coronavirus era protests.#CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/4Hwcw19G4E — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 19, 2020

April 19th 2020, Tel-Aviv, Israel

Corona social distancing times

Thousands of people

protest against unelected PM Netanyahu

who attempts to avoid corruption charges

by crushing Israel’s democracy.

Israeli democracy advocates stand firm. pic.twitter.com/c6VUpFhbOT — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב 💪🏴 (@orlybarlev) April 20, 2020

Basic backgrounder on why people are risking their health & protesting in #Israel : Gov. emergency declarations during coronavirus to track civilians, and Netanyahu’s attempt to appoint police chief as he faces indictments of fraud & corruption https://t.co/Qsb2QGkfSG — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 19, 2020

Mientras tanto, en Israel, alrededor de 2.000 personas protestaron en la céntrica plaza Isaac Rabin de Tel Aviv en contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de ese país, pues se le acusa de corrupción y de tomar medidas antidemocráticas en la lucha en contra del COVID-19. Lo curioso es que los manifestantes guardaron una distancia de entre dos y seis metros entre cada uno y portaron guantes y tapabocas para respetar las reglas de la cuarentena — impuestas por el Estado — y para evitar contagiarse. Netanyahu, a quien se le acusa de varios actos de corrupción y quien arbitrariamente sombró a Jerusalén como capital de Israel en el 2018, iniciando una ola de violencia entre musulmanes de Palestina y judíos de Israel, unió fuerzas con el centrista Beny Gantz para formar un nuevo gobierno y quedarse en el poder más tiempo. Gantz, consecuentemente, fue expulsado de su partido político. En el país se han reportado 13.654 casos con 173 fallecidos y 3.872 recuperados, además de 163 casos y un fallecido en las últimas 24 horas.

this socially distanced protest against Netanyahu in Israel is astonishing pic.twitter.com/KqnROgVgH3 — Luke Bailey (@imbadatlife) April 20, 2020

Some photos from a socially-distanced, anti-Netanyahu protest in Rabin Square, Tel Aviv. One of the speakers, prominent opposition politician Yair Lapid, alleged that under Netanyahu, Israel is undergoing anti-democratic backslide similar to recent trends in Hungary and Turkey. pic.twitter.com/1Wpi2Hp6CL — Dylan Meisner 🌐🏙🗽 (@DylMeisner) April 20, 2020

Y mientras en los Estados Unidos continúan incrementando los casos de coronavirus — ahora se reporta un total de 767.379 contagios con 40.750 muertes y 71.281 recuperados — las protestas en contra del aislamiento social se hacen evidente en las más grandes ciudades del país. Cabe destacar que el mismo presidente Donald Trump tiene planteado levantar la cuarentena para reactivar la economía, mientras que en las últimas 24 horas, se han contabilizado 2.743 casos con 175 fallecidos.

As protesters gather on Capitol steps cars and bikers honking and beginning to clog streets around the building. pic.twitter.com/clUEXelKNT — Miguel Marquez (@miguelmarquez) April 20, 2020

Millones se suman a la lista de desempleados por culpa del coronavirus. ¿Te pueden desalojar si no pagas la renta? Xavier Serbiá explica. https://t.co/yT4ZZboNKv — CNN en Español (@CNNEE) April 19, 2020

En Japón, donde apenas se registraron 236 fallecidos y 10.797, el gobierno podría afrontar una fuerte recesión, seguida de un colapso económico en los próximos meses, de no encontrarse una solución al virus. Japón, pese a contar con 1.159 recuperados, declaró estado de emergencia sanitaria hace pocas semanas y es la tercera economía más fuerte del mundo. En Filipinas, donde se han registrado 6.459 casos con 428 fallecidos y 613 recuperados, en las últimas 24 horas, se registraron 200 casos con 19 muertes; entre estos nuevos contagios, se encuentran 40 trabajadores del Instituto de Investigación de Medicina Tropical (RITM, en inglés) de Manila, el principal centro de análisis de pruebas de diagnóstico de coronavirus en el país. Mientras tanto, en China, los nuevos contagios continúan disminuyendo y en las últimas 24 horas, se reportaron apenas 12 casos.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?