Coronavirus: Aumentan muertes en EE.UU; Italia e Irán siguen siendo los focos más importantes

Mucha ha sido la información repartida por medios de comunicación y redes sociales desde que se inició el brote de coronavirus en Wuhan, China. Y mientras más se esparce el virus por el mundo, mayor es el riesgo de una pandemía y más acapara el enfoque internacional de las noticias.

El esparcimiento del virus por todo el mundo no solamente ha afectado a China, sino también la economía global, el turismo, e incluso, el deporte, especialmente considerando que el 2020 es un año olímpico. No obstante, por más curioso que parezca, mientras más se descubren casos en el mundo, más cerca se encuentran los científicos de descubrir no solamente el origen del coronavirus, sino también una vacuna.

Por esta y otras razones, MOR.BO les trae algunas de las actualizaciones más importantes del día sobre la Covid-19:

Descubren como se transmitió el virus a los humanos

🔴 Muere un paciente curado en Wuhan a los cinco días de darle el alta.



Un joven de 36 años que estuvo ingresado dos semanas en uno de los hospitales construidos para contener el brote.https://t.co/4D3aPgg5Qj #coronavirus #COVID19 #Coronvirus https://t.co/4D3aPgg5Qj — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 5, 2020

De acuerdo con un informe publicado en la revista Science, el virus se trasmite gracias a la ACE2, una proteína humana fundamental para que el nuevo coronavirus pueda causar una infección. Dicha proteína se aloja en los pulmones y por ende, provoca síntomas similares a la neumonía. El equipo de científicos chinos que firma el trabajo, del Instituto de Estudios Avanzados Westlake, en Hangzhou, y la Universidad Tsinghua de Pekín, han sido los primeros en describir la forma exacta de esta proteína humana. Los resultados alcanzan un nivel de detalle increíble sobre la piel, y también referencian un trabajo publicado el pasado febrero por un equipo estadounidense que aportaba un retrato equiparable de la proteína S, la llave viral que encaja en la ACE2. Juntos, estos dos trabajos aportan la descripción más detallada a nivel molecular del primer paso de una infección y muestran la forma de desarrollar anticuerpos. Esto ayuda a conocer más la enfermedad y desarrollar métodos para combatirla.

Así van los casos en América Latina

Esta semana se reportó la primera personas contagiada con coronavirus en Chile. Posteriormente se reportó el segundo contagio. Las autoridades de sanidad reportaron que la primera persona infectada es una mujer de 56 años de edad que trabaja como médico en un hospital de Santiago, que se contagió durante un viaje a Europa, por lo cual, las autoridades sanitarias evalúan si la profesional de la salud pudo haber entrado en contacto con otros pacientes estando infectada. En Brasil, se reportó el tercer caso de un colombiano contagiado con la Covid-19, quien también había traído el virus desde Europa. Se trata de un administrador de empresas de 46 años de edad, residente de Sao Paulo que visitó España e Italia. El cuarto que podría ser confirmado es el de una niña de 13 años que viajó a Portugal y a Italia y que fue diagnosticada positivamente por un primer examen con el coronavirus, pero que espera una contraprueba que confirme si es portadora o no de la enfermedad. Adicionalmente, México también reportó dos casos nuevos, mientras que en Argentina se descartó un posible caso, pero mantienen bajo cuarentena a 10 personas.

California en emergencia

El gobernador de California ha declarado el estado de emergencia por el coronavirus, horas después de confirmar la primera muerte por el brote, un hombre de 71 años que había viajado a bordo de un crucero a México https://t.co/ko4KGtgIEp — EL PAÍS América (@elpais_america) March 5, 2020

California es uno de los estados de los Estados Unidos más ricos, y aparte de ser el principal importador mundial de nueces (el 80% de las nueces que se venden en el mundo son producidas en California) es también uno de los mayores productores de alimentos para la Unión. No obstante, tras descubrirse la primera muerte por coronavirus en el estado (un hombre de 71 años de edad), las autoridades gubernamentales decidieron declarar un estado de emergencia, lo cual podría no solamente afectar el día a día de sus residentes, sino también la economía del estado y del país norteamericano. El fallecido viajaba a borde del crucero Grand Princess, donde 11 pasajeros y 10 miembros de la tripulación están potencialmente infectados y que ahora está retenido en la costa de California.

Incrementa el número de muertes en los Estados Unidos

El número de muertes por coronavirus en EE. UU. aumentó a 11, y se reportan nuevos casos en Nueva York y Los Ángeles https://t.co/aBx3BqVKMs pic.twitter.com/VqYn6fxSge — Maria Alejandra Requena (@RequenaCNN) March 5, 2020

Ahora hay al menos 150 pacientes estadounidenses reportados con Covid-19 en 16 estados. A nivel mundial, las autoridades han confirmado más de 92.000 casos del virus, de los cuales más de 80.000 están en China. Más de 3.000 personas han muerto en todo el mundo, la gran mayoría en China, donde se originó el virus.

Italia e Irán siguen siendo los más afectados

Una auxiliar sanitaria italiana de 56 años explica cómo es pasar por la gripecilla.



Los 10 días en la UCI de Alessandra, contagiada de coronavirus: “Me sentía como en un círculo del infierno” https://t.co/rdHnzlSdcd — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) March 5, 2020

ULTIMA HORA: La OMS descubre que la rápida propagación del coronavirus en Italia se debe a la imposibilidad física de los italianos de desinfectar sus manos adecuadamente mediante el lavado. pic.twitter.com/b4itTQPMlx — Xabibenputa (@Xabibenputa) March 5, 2020

Italia sirvió como el camino del coronavirus a varios países de América Latina. De hecho, en este país europeo ya se han reportado más de 10 pacientes con la enfermedad y además, varias de las personas contagiadas con el virus en en el resto del mundo viajaron desde Italia. Las autoridades de sanidad alegan que la falta de higiene y el uso excesivo de las manos influenció para que el virus se propagara con más fervor en esta nación. En Irán, entre tanto, uno de los países del medio oriente más afectados (y uno de los que menos preparado está para combatir la pandemía) el gobierno iraní limitará los viajes entre las principales ciudades luego de que se reportarán más de 3,500 casos en ese país. En el Reino Unido, entre tanto, se evidenciaron alrededor de 115 casos positivos de coronavirus, pese a que las pruebas también arrojaron 1250 negativos.

