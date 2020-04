Coronavirus: Argentina reportó 53 trabajadores de salud contagiados; aparece Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

Hasta hoy, el COVID-19 ha cobrado las vidas de 137.076 personas en todo el mundo desde el inicio de la pandemia que se originó en diciembre del año pasado en Wuhan, China. Adicionalmente, otras 2.110.034 personas han sido contagiadas desde el principio del brote y otras 526.786 se han recuperado. Y si bien los orígenes del virus aún se desconocen con certeza — habiendo primero revelado que el virus se originó gracias al pagolín, ahora varios científicos aseguran que el COVID-19 podría haberse fugado de un laboratorio chino — lo que si es cierto es que la pandemia está moldeando el mundo donde vivimos y lamentablemente, aún no se avista una salida rápida o certera.

En Chile, donde se han reportado 8.807 casos, con 105 muertes y 3.299 presuntos recuperados, en las últimas 24 horas, también se contabilizaron 534 nuevos contagios con 11 fallecidos, alcanzando por segundo día consecutivo el numero más alto de muertes por la pandemia y también la mayor cantidad de contagios en un día, superando por más de 130 casos la media del ministro de salud, Jaime Mañalich, de 400 contagios diarios.

Adicionalmente, Mañalich reveló que, a partir del lunes 20 de abril, se emitirá el carnet COVID-19, un documento en digital que permitirá a las personas recuperadas del virus circular libremente por las calles y espacios públicos, ya que, de acuerdo con el ministro y también medico, una vez recuperados, ya se encuentran inmunes a ser contagiados nuevamente y por ende, no pueden contagiar a los demás. Esta decisión, sin embargo, ignora las estadísticas que revelan que, tanto en Corea del Sur como en China, varias personas han dado positivo por COVID-19 aún luego de haberse presuntamente recuperado y haber sido dados de alta.

Consulta en este mapa interactivo cómo afronta América Latina la panemia de covid-19 https://t.co/QKnLz9y7dv pic.twitter.com/tlyHx6ePFB — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

A pesar del uso de trajes protectores y máscaras, doctores, enfermeras y otros trabajadores sanitarios parecen tender a infectarse más que la mayoría de las personas y, al parecer, tienen más probabilidad de enfermarse de gravedad.https://t.co/HMVTqZPNy5 — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

De acuerdo con Mañalich, Chile es uno de los países mejor preparados “en el planeta” para combatir el virus, y si bien estas declaraciones podrían ser algo controversiales, ciertamente, la nación es una de las más preparadas en cuanto a insumos en el hemisferio sur del continente americano, y por ende, cuentan con el porcentaje más alto de recuperados, aún cuando se conoció recientemente que Minsal podría estar categorizando a varios de los fallecidos como recuperados.

No obstante, se sabe que el gobierno chileno adquirió un gran número de respiradores artificiales y se cree que son la nación de Latinoamérica con más números de estos artefactos. Aún así, un gran numero de adultos mayores — en especial aquellos mayores de 80 años — han declarado que, en caso de ser necesario, abandonarían la posibilidad de ser entubados y arriesgarían la muerte para que otras personas más jóvenes tengan la posibilidad de tener acceso a estos artefactos. La tendencia inició luego de que el periodista Abraham Santibáñez, de 81 años, quien sufre de diabetes, publicara el miércoles 15 de abril en el diario El Mercurio, que de contraer la enfermedad, renunciará a ser conectado a un respirador si con ello se puede salvar otra vida y además, invitó a todos los chilenos mayores de 80 años a que se sumen a esta iniciativa:

“Tengo ganas de seguir viviendo y compartir todavía un tiempo más con mi familia y, muy especialmente, con mi nieta María Pía, que recién se asoma a la vida. Al mismo tiempo, sin embargo, no puedo ignorar que es muy posible que se llegue a un momento en que los médicos deban enfrentar un terrible dilema ético al tener que escoger a qué paciente apoyar con tratamientos intensivos. Para ayudar a resolver este dilema, renuncio desde ya a ser conectado a un respirador artificial si con ello se puede salvar otra vida. Lo considero un deber de solidaridad y, junto con dar a conocer esta idea, invito a quienes piensan como yo a que se sumen a este esfuerzo”.

Perú fue uno de los primeros países de América Latina en responder a la pandemia y decretar estado de emergencia y cuarentena. Aún así, acumulan 11.475 casos con 254 fallecidos y 3.108. Y aún son país latinoamericano con mayor cantidad de recuperados — después de Chile — también están en el puesto numero dos en la lista de las naciones más perjudicadas por el COVID-19 en el sur del hemisferio — por debajo de Brasil y por arriba de Chile. De acuerdo con medios de comunicación locales, el 70% de los casos de COVID-19 en la nación se concentran en Lima, la capital, lo cual representan unos 8.412 casos.

La lista de peligros del dióxido de cloro es larga y diversas autoridades han lanzado contundentes advertencias contra su uso. https://t.co/lB1qUfm4ls — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

Mercedes AMG unveils the production process of a new breathing aid pic.twitter.com/bwGEmJOj3m — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

En Argentina, donde se han reportado 2.571 casos con 115 fallecidos y 631 recuperados, la situación se torna cada vez más tensa, especialmente luego de que las autoridades sanitarias revelaran que al menos 53 trabajadores de la salud — cuatro médicos (dos de guardia), un trabajador del área de farmacia, siete enfermeras de terapia intensiva y cinco empleados administrativos del laboratorio — dieran positivos por COVID-19 en dos hospitales del barrio de Balvanera de Buenos Aires. Aún así, Argentina se enfrenta a una crisis que trasciende lo sanitario, por viene arrastrando una problemas sociales y económicos desde mucho antes del inicio de la pandemia.

“No estuvimos para dar una mano cuando lo necesitaban”, reconoció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen https://t.co/nJ9AZqnjpP — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

Además, Argentina fue una de las primeras naciones que decretó cuarentena en Latinoamérica, lo cual ha afectado severamente la economía. Por ende, los trabajadores metalurgicos recibirán un 30% mAntonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), firmó un acuerdo que establece la rebaja del 30% en los sueldos de los metalúrgicos que no puedan regresar a trabajar tras la cuarentena. Caló manifestó lo siguiente:

“La situación está difícil, como en todos los gremios. Cuando se levante la cuarentena muchas empresas no van a tener trabajo, porque está todo parado. Estamos acordando que esas empresas les paguen a los trabajadores un 70% de su salario hasta que los vuelvan a llamar”.

En Nicaragua, donde oficialmente se han contabilizado apenas nueve contagios con un fallecido — aunque la oposición y el gremio de médicos denuncian que son miles los contagiados — el presidente de la nación, Daniel Ortega, apareció tras 34 días de ausencia. Hablando en una rueda de prensa junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, el mandatario de 74 años de edad, aseguró que cuentan con “el menor número de casos de casos de la región” ya que, según él, “hemos estado librando la batalla”. y aunque en la la nación no ha llevado a cabo tests y además, tampoco han declarado cuarentena, a tal punto que incluso se llevaron a cabo procesiones religiosas masivas durante la Semana Santa, Ortega defendió la cuestionada estrategia de su gobierno frente al COVID-19, mas no especificó qué medidas se han tomado para prevenir la propagación del virus, algo que, como lo contó Carissa Etienne, directora de la OPS/OMS, es “preocupante”:

“La OPS ha estado preocupada por la respuesta al COVID-19 que se ve en Nicaragua. Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas”.

En México, donde se han contabilizado 5.847 casos con 449 fallecidos y 2.125 recuperados, unas 448 personas dieron positivo por el COVID-19 en las últimas 24 horas y otras 43 murieron.

No country is really sure how many people it has lost to the coronavirus pandemic. But in Spain, this has become bitterly political. https://t.co/YapNe2uzuP — The New York Times (@nytimes) April 16, 2020

A doctor in France’s Chevilly-Larue is still treating patients at the age of 98 pic.twitter.com/VKKlpjigNr — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

Sin embargo, los expertos temen que en la nación azteca, el numero de contagiados sea aún mayor — y de hecho, temen que sea hasta ocho veces más de lo que muestran las estadísticas oficiales. Por ende, el Ejecutivo mexicano se suma al numero de países del mundo que usan la tecnología para combatir el virus, al implementar el Modelo Centinela, un programa de vigilancia epidemiológica que utiliza un método similar al de las encuestas, que permite estimar el sitio y la cantidad de personas con posibilidades de contraer el virus. De acuerdo con Hugo López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, explicó que con esta metodología se obtienen datos más precisos y en un menor plazo que al llevar a cabo millones de pruebas entre la ciudadanía. Y aunque varios de los críticos del gobierno resaltan que esta es una medida desesperada del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para contener un virus que se les ha salido de las malos, especialmente porque el sistema sanitarios no está adecuado para afrontar la epidemia y porque el mismo AMLO se retrasó en adquirir los kits de testeo, esta misma estrategia la usaron países que exitosamente lograron bajar los contagios, como Corea del Sur.

The theory is one of multiple being pursued by investigators as they attempt to determine the origin of the coronavirus that has resulted in a pandemic and killed hundreds of thousands. It’s also one that has been pushed by supporters of President Trump. https://t.co/OaDlAaGCcp — CNN (@CNN) April 16, 2020

Estados Unidos es, con gran diferencia, el primer contribuyente a la OMS al aportar casi 15% del presupuesto de ese organismo. https://t.co/xMqTca3mS7 — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

La OMS fija tres condiciones para levantar el confinamiento:



1. Tener la transmisión del virus controlada

2. Tener capacidad de detectar, hacer pruebas, aislar y rastrear los contactos de cada caso

3. Minimizar los riesgos en hospitales y residencias https://t.co/BbbHaHnQSu — EL PAÍS (@el_pais) April 16, 2020

En Rusia, donde se han reportado ya 27.938 casos con 232 fallecidos y 2.304, críticos del la gestión del presidente Vladimir Putin lo acusan de no haber atacado el virus a tiempo y además, aseguran que el líder ya no inspira confianza ni siquiera entre sus propios ministros, especialmente luego de que se confinara al tele-trabajo y a las vídeo llamadas y videoconferencias, dejando de lado el trabajo de calle que se requiere de él. Y pese a ser una de las primeras naciones en responder a la pandemia — especialmente por su cercanía con China, con quien incluso comparte fronteras — en las últimas 24 horas, se han reportado 3.448 nuevos contagios con 34 muertes recientes. En Italia, pese a ser una de las naciones que más perjudicada resultó por el COVID-19, cayó por debajo de 3.000 por primera vez desde el 22 de marzo la cifra de ingresos a cuidados intensivos, aunque la cifra de contagios diarios incrementó a 3.786, habiéndose reportado 2.667 el día anterior.

En España, donde se registraron 2.157 casos en las últimas 24 horas con 318 fallecidos — lo cual representa un incremento del 3% — el país se divide en temas de educación luego de que Madrid, Murcia y País Vasco se negaran a firmar el acuerdo del Gobierno español que podría fin al año escolar antes de tiempo — debido a la cuarentena — y pasaría de grado a los alumnos en cuestión.

Nueva York ya empezó a incluir en sus estadísticas a personas que se asume fallecieron por causa del coronavirus. https://t.co/JLmLEpWDmd — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

“Al destruir ecosistemas estamos facilitando la aparición de nuevas enfermedades” https://t.co/nEtr1MsTwW — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 16, 2020

Mientras tanto, en los Estados Unidos, donde se han acumulado 654.343 casos con 33.490 fallecidos y 56.618 recuperados, además de 6.195 casos en las últimas 24 horas con 902 fallecidos, el presidente Donald Trump denunció que el virus pudo haber salido de un laboratorio y que es el plan de China para la dominación del mundo. Trump declaró lo siguiente:

“Cada vez escuchamos más la historia… estamos haciendo un examen exhaustivo de esta horrible situación”.

Mientras tanto, en el estado central de Michigan, un grupo de personas que portaban armas de fuego protestaron en las plazas en en varios espacios públicos en contra del gobernador demócrata Gretchen Whitmer y exigieron el final de la cuarentena, ya que, según los manifestantes, quedarse en casa es una violación de sus derechos civiles.

