Conversaremos con C. Tangana en MOR.BO #StayLive a través de Instagram Live

Puede que estemos en cuarentena, pero la música no para: hoy mismo les mostramos en nuestra sección lanzamientos lo más reciente del madrileño C. Tangana, quien dejó caer una balada con beats bounce llamada Nunca Estoy. La pista fue no solo co-producida por él, sino por su colaborador de larga data Alizzz, y nada más y nada menos que el productor hitmaker Nineteen85, responsable de temas como Hotline Bling y One Dance de Drake, así como de buena parte de su discografía.

La pista tiene elementos de nostalgia y de tristeza; en Nunca Estoy parece que Tangana se nos puso sadboy con algunas distorsiones electrónicas y un par de grandes referencias al pop español en su letra: Corazón Partío de Alejandro Sanz y Cómo Quieres Que Te Quiera de Rosario. Parece que un romance a la distancia escrito en el punto de vista de una mujer y dedicado y cantado por él mismo nos cuenta lo difícil que es mantener una relación cuando no estamos con quien queremos.

Justamente de esta canción y mucho más estaremos conversando el día de mañana, viernes 24 de abril con C. Tangana, quien será el invitado de nuestra sección MOR.BO #StayLive a través de Instagram Live. En esta edición, el artista madrileño estará conversando con nuestro editor en jefe, Carlos Molina.

Así que si quieres acompañarnos con tus comentarios, preguntas y más, te esperamos a partir de las 17:00 horas (hora de Chile) para este encuentro en nuestra cuenta de Instagram. Te dejamos todos los detalles a continuación.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?