Conoce todo acerca de la neumonía viral que mantiene en alerta a Chile

Al menos 136 personas fueron contagiadas de neumonía en la región de Wuhan, en China. Las autoridades sanitarias de ese país revelaron que, solamente hoy, se reportaron 16 casos nuevos. Voceros de Comisión Municipal de Salud de Wuhan señalaron que, entre los 16 nuevos casos, 12 son hombres y cinco mujeres, de edades entre los 30 y los 79 años, y entre los cuales, se encuentran tres personas en delicado estado de salud.

Li Gang, director y médico jefe del Centro Wuhan de Control y Prevención de Enfermedades, dijo que “la infectividad del nuevo coronavirus no es fuerte. El riesgo de contagio continuo de humano a humano es bajo”.

Allegedly taken in a hospital of #Wuhan, where staff have to wear full hazmat suits in response to the #WuhanPneumonia outbreak happening there.pic.twitter.com/7yCw8nYSay — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 20, 2020

Los portavoces también manifestaron que, los contagiados comenzaron a arribar al hospital Jinyintan de la zona a partir del 13 de enero y que desde entonces, el numero de personas infestadas se ha elevado descomunalmente, a tal punto que el nosocomio ahora se mantiene parcialmente en cuarentena.

Brotes de neumonía son comunes en esta región, debido a la exposición de los residentes al mercado mayorista de pescado y marisco de Huanan, en Wuhan. No obstante, los análisis epidemiológicos de casos detectados previamente reflejaron que algunas de las personas infectadas no se habían expuesto a dicho centro de acopio, ya que el mercado había sido cerrado temporalmente y está bajo trabajos de desinfección.

El mismo estudio también mostró que dos personas murieron, mientras que otras ocho se encuentran en estado crítico. Sin embargo, 19 fueron dadas de alta del hospital.

Birds, raccoon dogs, rodents.



Searching for the origin of the #WuhanPneumonia, CNN has obtained video inside #Wuhan’s Hainan Wholesale Seafood Market showing more than seafood was on sale.



Here’s our report (before spike in cases). (WARNING it has distressing images of animals) pic.twitter.com/ALXmHKpHOb — Kristie Lu Stout✌🏽 (@klustout) January 20, 2020

WHO says new China coronavirus could spread, also human to human, warns hospitals worldwide #WuhanPneumonia



| Article [AMP] | Reuters https://t.co/LgSbe8dDuA — Sari Arho Havrén (@SariArhoHavren) January 14, 2020

Y aunque las autoridades sanitarias de China aseguran que los casos de neumonía se limitan solamente a la región afectada, medios de comunicación asiáticos reportaron que se han evidenciado casos en Taiwan, Hong Kong y Shanghái, por lo que se cree que el fenómeno tenga potencial para convertirse en una epidemia viral mundial.

Es por esta razón que en los aeropuertos de Estados Unidos se están llevando a cabo pruebas a los viajeros que provengan de China. En Chile, el Instituto de Salud Pública hizo un llamado a las personas que deban viajar o estén de regreso desde Wuhan para que estén atentos si presentan síntomas parecidos a los de la influenza.

María Judith Mora, directora subrogante de la entidad, mencionó que por los momentos, no hay personas contagiadas ni hay restricciones al comercio o a los turistas.

