Conoce el motivo que llevó a Sam Smith a declararse persona no binaria

Hace algunos meses, Sam Smith se armó de valor para declararse persona no binaria, solicitando que se refirieran a su persona utilizando el pronombre They, en vez de He o She. En la petición no dudó en incluir a sus familiares, amigos, y entorno artístico dado que de esa manera se siente en armonía, pues según sus propias palabras, es tan hombre como mujer.

Sin embargo, recientemente confesó en una entrevista con Billboard el motivo que ocasionó tan significativa transición en su vida. La razón se esconde detrás de su éxito Dancing With A Stranger, en colaboración con Normani.

Smith afirmó que atravesaba por un momento difícil (ruptura amorosa) en su vida personal al momento de escribir la canción, por lo que trató de reflejar todo lo contrario a esa situación, razón por la cual decidió reclutar a Normani, acción que hizo ver las cosas de otra manera.

“Me lanzó a un espacio realmente hermoso de escritura y libertad (la canción). Hay una feminidad dentro de esa canción que ha encendido una llama dentro de mí, allí se desencadenó la transición que hice en una persona no binaria” , dijo Smith.

“Lo último que quería hacer era escribir una canción triste. Estaba escuchando mucha música realmente sexy porque me hacía sentir mejor”, finalizó.

