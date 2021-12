Conoce al dominicano Hansel Enmanuel, el jugador de baloncesto de 17 años con un solo brazo que espera compartir cancha con LeBron James

¿Alguna vez te has sentido limitado por algún obstáculo físico o mental? Hoy queremos inspirarte con una historia muy especial: Hansel Emmanuel es un jugador de baloncesto de secundaria originario de la República Dominicana, y que asiste a la Life Christian Academy en Kissimmee, Florida. El joven de 17 años ganó reconocimiento a principios de este año debido a sus llamativos mates, pases, triples y su inigualable habilidad contra los mejores talentos de la escuela secundaria a pesar de tener solo un brazo debido a un incidente de la infancia cuando tenía solo 6 años de edad. Hansel se mudó a los Estados Unidos después de que le ofrecieran una beca de la Life Christian Academy en enero de este año 2021 para jugar al baloncesto: aceptar esta oferta supuso un giro dramático en su vida, ya que se ha hecho viral en Internet y su carrera como estudiante y como deportista va subiendo como la espuma.

Hansel ya recibió una oferta de Primera División en el baloncesto universitario estadounidense, por parte de la universidad Tennessee State. El guarda de 1.94 centímetros de altura participó hace algunos días en un enfrentamiento contra la escuela secundaria Choctawhatchee de Fort Walton Beach en Florida y lo cierto es que se vio por qué es tan popular en Internet: en un clip compartido por SportsCenter, lo vemos cruzarse con su defensor mientras amaga con intentar un tiro y se conduce hacia el aro para una bandeja y hace una rotación de 360⁰ en el aire mientras rueda el balón con los dedos para anotar. Desafortunadamente, el balón termina pegado a la esquina del aro entre el tablero y el aro y se traba; aún así, es espectacular:

Hansel Enmanuel was this close to having a play-of-the-year candidate 😳 @SCNext pic.twitter.com/y2a2iv6k0u — SportsCenter (@SportsCenter) December 19, 2021

Hansel heredó el amor por el baloncesto gracias a su padre, Hansel Emmanuel Donato, quien fue profesional en la Liga Nacional de Baloncesto de su país. En su momento recibió el apodo de Kikima, y es por ello que ahora su hijo es también conocido como Kimikita. Comenzó jugando baloncesto cuando era niño, cuando se iba a la calle a jugar con sus amigos, pero un día, mientras escalaba un muro de bloques de hormigón, sufrió el accidente que cambió su vida: un bloque cayó sobre su brazo izquierdo y se lo dejó atrapado. Aunque su padre buscó ayuda, después de dos horas bajo el bloque, sus tendones quedaron destrozados y los médicos tuvieron que amputárselo. “No quería hacer nada. No podía atarme los cordones de los zapatos, no podía tomar un vaso de agua”, cuenta sobre su proceso de recuperación, en el que poco a poco volvió a jugar baloncesto. “Las adversidades son para crecer más”, dijo en una entrevista en su país.

Así, comenzó a compartir vídeos de su desempeño en redes sociales, y en 2020, el entrenador Moisés Michell, de la Life Christian Academy de Florida, los vio y decidió llevar al dominicano a Estados Unidos cuando apenas tenía 16 años. Terminó la temporada de la secundaria con 26 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. “Lo mío es jugar baloncesto, no domino el inglés y eso me hace difícil el comunicarme con mis compañeros, pero tengo muchos que me ayudan y pues, nos entendemos entre tiros al canasto”, cuenta Hansel. “Yo quiero que la gente me vea como un gran jugador, talentoso como muchos. No por mi discapacidad”.

Desde entonces, este adolescente ha ganado popularidad a un nivel que nunca esperó: de hecho, esa habilidad, determinación y deseo han hecho que su sueño de jugar en la NBA esté un paso más cerca de hacerse realidad. Su ídolo es LeBron James, y al paso que va, quizás pueda tener la oportunidad de compartir cancha con él en algún momento. A quienes enfrenten situaciones difíciles, les aconseja que “no se pongan limitaciones. Si pasa algo en el camino fue porque Dios así lo quiso. Más hacia adelante será mucho mejor”.

