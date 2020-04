Conoce a Ýrúrarí, la artista islandesa que teje tapabocas con ingenio y surrealismo

El mundo es un lienzo completo para todo aquel que logre desarrollar la vena artística, la creatividad es un musculo que cómo cualquier otro debe trabajarse para que se mantenga en buena forma y así la musa sea una constante para que no haya la necesidad de recurrir a distintos métodos para invocar su presencia.

Esto lo decimos cuando vemos el trabajo de Ýr Jóhannsdóttir, el nombre de pila de Ýrúrarí, una artista islandesa que explota toda su creatividad con las telas y crea verdadera magia en la costura y el tejido, explorando nuevas posibilidades con elementos visuales y redefiniendo la cotidianidad en tres dimensiones.

Al inicio mencionamos el hecho de que un artista puede encontrar inspiración en múltiples espacios o cosas para realizar su trabajo, en el caso de Ýr, el cuerpo humano es el lienzo perfecto para dejar en evidencia todo su talento.

Su talento para la costura y el tejido lo desarrolló desde muy joven, del cual se alejaría durante su adolescencia, pero que luego retomaría en 2012 año en el que crearía su primera pieza que nacería a partir de otras más, combinando colores y texturas.

Ýr usa suéteres de segunda mano para la creación de sus piezas, siguiendo una tendencia muy común entre los nuevos artistas y en el mundo de la moda en general en donde se tienen muy presentes los conceptos de sustentabilidad, narrativa, el fashion y el comercio.

La islandesa ha tejido su arte alrededor de estos conceptos, el cual se puede apreciar en su cuenta de Instagram en la que tiene poco más de 44.000 seguidores, quienes son testigos de cómo esta chica es toda una genio rn el arte pop textil y en estos tiempos de cuarentena con los tapabocas en particular.

Para la creación de estos tapabocas, Ýr aplica la misma técnica que ha utilizado para el diseño de sus suéteres: utiliza telas de otras piezas, las corta y luego las une con un mismo motivo o diseño, redefiniendo por completo la moda en los tapabocas, colocándose por encima de los estampados.

La lana es el material preferido de Ýr para trabajar en su arte, aunque el algodón también es uno de sus recursos más utilizados. No es el caso de los materiales acrílicos, los cuales no cuentan con su beneplácito debido a que su proceso no es amigable con el medio ambiente, así lo dejó saber en una entrevista para Bomb Magazine en 2019.

Vale la pena destacar que estos tapabocas no están disponibles para la venta, luego de que muchas personas cuestionaron a la diseñadora por la seguridad de los mismos. Ella comentó que eran piezas que terminarían colgadas en su estudio.

