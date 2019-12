Conoce a Vasu Sojitra, el deportista extremo amputado de una pierna que esquía, patina y sube montañas

Una rara enfermedad en la sangre provocó que, a los nueve meses de nacido, Vasu Sojitra perdiera su pierna. La pérdida, sin embargo, no sofocó su pasión por las aventuras y los deportes extremos. “Cuando eres un amputado, la gente solo te dice lo que no puedes hacer, y a mí siempre me ha motivado mucho que alguien me diga que no haga algo. Quiero ver hasta dónde puedo llegar”.

Y resulta que Sojitra puede llevarlo muy lejos. Es un escalador de renombre, un montañero empedernido y se convirtió en el primer atleta amputado en representar la marca The North Face. También fue el primer escalador amputado en alcanzar el summit más alto del Parque Nacional Grand Teton, ubicado el estado de Wyoming. Y como si no fuese suficiente, el joven de 27 años de edad planea subir la apuesta haciéndolo de nuevo, pero esta vez en esquís.

“El mundo no está hecho para personas con discapacidades. Para en eso estoy trabajando, en pequeñas formas, como descubrir cómo subir una montaña con esquís, y en formas más grandes, como crear acceso y diseño universal. Quiero llevar ese concepto al aire libre tanto como sea posible”.

En su discurso para la organización Technology, Entertainment, Design (Ted Talks), Sojitra explicó como de niño, no lograba conseguir amigos por el temor al rechazo y el estigma en contra de los discapacitados. Sin embargo, también recuerda que, en un viaje familiar, salió con su hermano para hacer bobsled, y se encontró a un adulto (también amputado de una pierna) que estaba esquiando y que lo hacía muy bien.

Decidió, desde ese momento, sumergirse en el mundo de los deportes extremos, y hoy en día, no solamente es un atleta de alto nivel, sino que también diseña equipos especiales para que otros discapacitados también puedan practicar deportes.

Lo más sorprendente de Sojitra es que no usa prótesis, solo muletas, con las que aprendió a patinar, esquiar y correr (trail running) y hacer piruetas. Su destreza ha hecho que muchos lo noten, en especial la leyenda del skateboarding, Tony Hawk, quien compartió un vídeo de Sojitra que se hizo viral — alcanzó más de 1.8 millones de reproducciones en Instagram.

Su pasión también le dio un propósito de vida cuando fundó Eagle Mount, una empresa mediante la cual dirige a personas con discapacidades en aventuras al aire libre. Adicionalmente, también dirige Earthtone Outside Montana, una organización sin fines de lucro que organiza actividades al aire libre para personas de entornos marginados.

Sojitra es residente de Bozeman, estado de Montana, pero nació y se crió principalmente en Connecticut. Sin embargo, se crió gran parte de su vida en la India (sus padres se mudaron para allá por cuestiones de empleo), hasta alcanzar la mayoría de edad y regresarse a los Estados Unidos.

Considera que su hermano mayor fue su principal motivo de superación, ya que siempre lo presionó para que saliera adelante. “Al crecer, nunca me compadeció, siempre quiso presionarme para que fuera independiente y me dio el poder para hacer lo mío”.

Y su negocio no solamente lo ha ayudado a superarse a si mismo, sino que también ha incrementado el turismo en una ciudad donde esta industria se había deteriorado bastante en los últimos años.

“Estamos tratando de recuperar (el turismo) y asegurarnos de que las personas se sientan incluidas, especialmente para las personas afrodescendientes que generacionalmente no han experimentado eso en sus familias”.

Su lucha por la igualdad y su incansable labor para incluir a los discapacitados en los deportes extremos hacen de Sojitra un ejemplo a seguir y un luchador por los derechos humanos.

Despues de leer, ¿qué te pareció?