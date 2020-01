Conoce a Sam Youkilis, el viajero que crea retratos abstractos de destinos turísticos con vídeos

Sam Youkilis es un fotógrafo neoyorquino que se motivó a tomar fotografías a raíz de sus viajes por el mundo, especialmente estando en Latinoamérica, donde conoció la belleza de los paisajes y la forma en que sus habitantes se desarrollan en ellos. Más recientemente, se incursionó en el mundo de las imágenes en movimiento, y ha compartido una gran cantidad de vídeos que muestran distintos aspectos de la naturaleza humana.

En una entrevista reciente con la revista It’s Nice That, el artista que explora los elementos de la fotografía de viaje (en stills y en movimiento), explicó que sus “imágenes son extractos del mundo y reducen el sujeto y el paisaje a elementos formales de geometría y color”.

Eso es precisamente lo que puede evidenciarse al mirar sus vídeos, que son una fusión entre imágenes panorámicas y retratos de gente común, a quienes convierte en personajes irreconocibles y mágicos, como si hubiesen sido creados para un cuento moderno o sacados de algún libro de fábulas.

Antes de descubrir el amor por la fotografía y comenzar a viajar por México, América Latina y Europa, Youkilis encontró su pasión por el mundo creativo durante la escuela secundaria cuando comenzó a pintar y dibujar. En la entrevista antes mencionada, el fotógrafo — que además ha trabajado para publicaciones como The New Yorker y The New York Times — reveló lo siguiente:

“Con el dibujo, estaba obsesionado con desarrollar habilidades técnicas, pero cuando comencé a tomar fotografías (por accidente unos años después), empecé a desarrollar un estilo que era intuitivo y orgánico, y comencé a jugar con los colores”.

Esta fascinación por el color es evidente en todo su trabajo, donde las cabezas de las mujeres que nadan perforan la superficie de un agua azul interminable, o el perfil de un hombre se asienta contra un cielo degradado de color rosa y amarillo.

Más allá de su estudio del color, sus imágenes en movimiento son una celebración del mundo natural y de cómo sus paisajes se han convertido en destinos. A través de imágenes aparentemente dispares, Youkilis construye una narrativa que examina los hábitos humanos de viaje.

“Estoy interesado en cómo la gente diseña planes de viaje para visitar sitios famosos, las fotografías que toman como evidencia de su visita y la extrañeza de cómo se mueven dentro de ellos. Las personas en las imágenes reflejan esto mientras reafirman la realidad de estos lugares extraños y abstractos, al tiempo que indican la escala”.

El trabajo más reciente de Youkilis se realizó mientras viajaba desde el norte de Colombia a Buenos Aires. Después de comprar un boleto de ida a Bogotá, pasó el verano viajando en autobús a la capital argentina, un viaje que tomó poco menos de 90 días.

No obstante, lejos de presentar los conocidos tropos de la fotografía de viajes, Youkilis desarrolló un buen ojo para la forma y el color que aleja a los sujetos de cualquier entorno discernible, capturados exquisitamente en sus vídeos. Sus imágenes, ya sean tomadas en Barcelona, ​​Coney Island o Budapest, pierden su relación con cualquier lugar en particular, presentando la visión idiosincrática del mundo.

Adicionalmente, sus vídeos intrigantes de sus viajes que por lo general toman tres meses de duración, juegan con la escala y perspectiva para probar las percepciones de los espectadores, como se muestra en el clip a continuación, donde un hombre pretende tomarse una foto intentando sostener la Torre De Pisa — este vídeo, sin duda alguna, es una crítica a la cultura moderna, que motiva a los viajeros a visitar este sitio para tomarse este tipo de imágenes orquestadas, a diferencia de los viajeros de décadas pasadas, quienes visitaban la estructura inclinada por su valor histórico.

De acuerdo con la revista Ignant, uno de los logros más impresionantes de Youkilis fue haber publicado fotografías y vídeos de sus viajes en una de las cuentas oficiales de Instagram de la revista The New Yorker, para la cual mostró imágenes tomadas en una variedad de paisajes diferentes, como la Laguna Colorada Rosa en Bolivia, las montañas de piedra caliza de Humahuaca en Argentina y las dunas de arena en el desierto de Ica en Perú.

A través de estas imágenes aparentemente dispares, Youkilis crea una nueva experiencia narrativa de viaje, y nos deja a nosotros, los espectadores, avaluando hasta que punto viajamos a un sitio para ver un objeto, o para vivir una experiencia.

