Conoce a Saegeem, la tattoo artist surcoreana tras estos increíbles tatuajes hiperrealistas

Saegeem es una artista de Corea del Sur que sorprende a toda la Internet con sus tatuajes. Con una conducta misteriosa y bajo el seudónimo de Saegeemtattoo en Instagram, se sabe que la artista trabaja desde su propio workshop al que llama Studio By Sol, que está ubicado cerca de la Hongik University, en Seúl, la capital de su país natal.

Poco se conoce de su vida privada, así que no les diremos cuál es su verdadero nombre, o su edad, ya que esos datos no los revela la web. Sin embargo, lo que si se sabe de ella es que alcanzó la fama a principios del año pasado cuando realizó el retrato de uno de los integrantes de BTS, Jungkook, sobre el bícep de una fanática.

El retrato alcanzó números increíbles de likes y dicha obra le dió la vuelta al mundo (incluso, es la imagen destacada de este articulo). De hecho, apenas días después de que se viralizara la fotografía del retrato tatuado de Jungkook, la artista recibió 18.188 ‘me gusta’ — número que ha sido superado desde entonces.

Para describir un poco el tatuaje: la imagen es tomada del vídeo musical del grupo, Euphoria: Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder, donde Jungkook lleva una chaqueta amarilla, con los brazos extendidos, en la parte trasera de una camioneta negra.

No obstante, que las imágenes de sus tatuajes se hagan virales no a de sorprender a nadie, pues basta ver las fotos de su cuenta en Instagram para darnos cuenta que Saegeem tiene un talento único.

Saegeem es conocida por su trabajo detallado y sus mini recreaciones de momentos icónicos del arte y el cine, como Starry Night de Vincent Van Gogh y The Little Mermaid de Disney.

Luego de que el tatuaje de Jungkook diera a conocer a Saegeem como una super-estrella mundial, muchos en redes sociales alegaron que viajarían hasta Seúl para que la artista los tatuara y muchos lo hicieron. De hecho, redes sociales como Instagram, Pinterest y Twitter están repletos de sus tatuajes.

Entre los clientes más destacados de Saegeem se encuentra Arci Muñoz, una una actriz y cantante filipina aficionada a las modificaciones corporales quien viajó a Seúl para uno de los conciertos de BTS, quien hizó una parada en Studio By Sol y se hizo un tatuaje de la mano de Saegeem.

En un mundo donde los artistas ya no pintan sobre lienzos con pinturas acrílicas, sino sobre la piel humana con tinta indeleble, artistas de la calidad de Saegeem demuestran ser estrellas tan talentosas como Van Gogh y Rembrandt algún día lo fueron.

Despues de leer, ¿qué te pareció?