Conoce a Paolina Russo, la diseñadora que crea haute couture vanguardista con piezas deportivas

¿Qué tienen en común Solange Knowles, Rihanna y Barbara Palvin? Además de un increíble estilo a la hora de vestirse, a estas figuras las hemos vistas vestidas con outfits de la diseñadora canadiense Paolina Russo, quien rápidamente se ha convertido en una referente entre los noveles diseñadores por sus diseños extravagantes y vanguardistas.

Desde su juventud en Markham, una localidad suburbana cercana a Toronto, Paolina siempre tuvo interés por las artes en general: pintura, ilustración, la escultura; el diseño de modas era tan solo una parte de todo el espectro artístico que siempre le resultó enigmático y fascinante.

No fue hasta que se estableció en Londres, lugar en el que ha desarrollado su carrera hasta la actualidad, luego de culminar sus estudios en Central Saint Martin, cuando comenzó a ganar notoriedad en una industria de la cual ella misma ha dicho que tiene una perspectiva extraña.

Un sello de Paolina en sus diseños es su reinterpretación de las piezas deportivas, debido a su pasado como jugadora de fútbol en su natal Canadá. A pesar de que ya no juega más allá de sus tiempos libres, el deporte es una pieza importante en sus diseños y en su estética en general, no solo de su trabajo sino de su vida, así lo dejó saber en una entrevista para Ssense.

“Cuando comencé a crear mi colección de graduación, fui a casa y empecé a revisar todo mi equipo deportivo e iba a un montón de tiendas de segunda mano, recogiendo mantas de ganchillo, todos estos artículos de colección que pensé que representaban de dónde era. Mi tía es la directora del Markham Soccer Club, lo cual fue genial porque hizo un llamado a la comunidad para que la gente donara sus viejos equipos deportivos: zapatillas, balones de fútbol, ​​todo”.

Junto con su ropa de fútbol, su proceso de diseño y estético es de carácter distópico. Los corpiños y los corsés adornados (algunos de los cuales aparecen video Home With You de FKA twigs) se sienten como armaduras retro-futuristas, apocalipsis de alta costura.

En su propuesta podemos ver las referencias que hace a los vestuarios de películas como Mad Max: Fury Road y Blade Runner que exploran el concepto de eliminación de desechos de un ecosistema agotado como último recurso, uniendo los componentes de última generación. El equipo deportivo a menudo se siente de ciencia ficción: elegante y brillante, con movimiento, velocidad y destreza. Por esta razón, adidas la seleccionó para que formara parte del desfile de jóvenes diseñadores que tuvo lugar en París.

Russo admitió en esa entrevista para Ssense que sus diseños no son para todo el mundo debido a que crea piezas de alta costura a partir de ropa deportiva y de consumo masivo.

“La ropa que yo hago no es fácil de vestir, es muy brillante y colorida, muchos de los atuendos son atrevidos y me encanta cuando una persona quiere serlo. Nunca voy a ser la clase de marca que intentará adaptarse a todo el mundo, no voy a crear una colección de puros abrigos y vestidos, voy a crear lo que yo quiero y luego la gente puede tener lo que ellos quieran”.

Para Russo ella siempre ha sido su prioridad en la vida y es necesario que su trabajo lo refleje, no se trata de que el trabajo no sea importante, pero de otra forma el trabajo no podría ver luz.

Otra de las características de las piezas de Paolina es que promueven la moda sustentable, una causa de sumo interés para ella debido a que reconoce el gasto que representa crear piezas de alta costura en general, por lo que es necesario que la moda también ayude alguna forma al medio ambiente.

No hay duda de qur Paolina Russo seguirá siendo un nombre que escucharemos por mucho tiempo cuando se hable del futuro del mundo de la moda.

