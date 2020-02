Conoce a Ornella Rondinella, la artista italiana que desafía la censura de Instagram con su proyecto “Tits From The Past”

La censura en cuanto a los pezones de las mujeres es una controversia creada por redes sociales como Instagram y Twitter que, francamente, no tiene espacio en el siglo XXI. De hecho, mostrar los senos de las mujeres (y si, incluyendo los pezones) es una práctica artística que se realiza desde hace siglos.

Eso es precisamente lo que quiere transmitir la artista Ornella Rondinella con su cuenta de Instagram, Tits from the Past, un sitio dedicado a resaltar las pinturas — y desnudos — de los pintores más famosos de la historia que se dedicaron, con fervor y diligencia, a pintar a mujeres en su máxima expresión de belleza y arte: desnudas y mostrando sus atributos.

La cuenta resalta el trabajo de artistas como William Merritt Chase (A Modern Magdalen, 1888); Otto H. Bacher (July, 1893); Sir Joshua Reynolds (Cupid Untying the Zone of Venus, 1788); Diego Rivera (Dancer Resting, 1939); y muchísimos otros que resaltan la feminidad y la sensualidad de las mujeres a través del arte en el tiempo.

Uno de los más impactantes es Ghismunda (entre 1650 y 1659), de Bernardino Mei, que muestra la historia de Tancredo, el príncipe de Salerno, quien mató al amante de su hija y le mandó su corazón en una copa de oro. Su hija, destrozada de dolor, se envenene y se mata.

No obstante, Rondinella no solamente resalta las obras europeas, también muestra arte asiático, como la obra del chino Chang Li (Hua Mulan, 2012) y del japones Katsushika Hokusai (In borst bijtende man, 1815), además del arte de América Latina, con la obra del mexicano Jorge González Camarena (Allegory of Mixed-Race Mexico, 1930).

Con más de 222 publicaciones en casi tres años, no cabe duda que Ornella ha logrado alcanzar reconocimiento en un espacio virtual saturado de publicidad e imágenes vacías. Y por esta razón Tits from the Past tiene casi 30 mil seguidores.

Sin embargo, ¿quién es Ornella Rondinella, y cuáles son sus razones para difundir estos fragmentos artísticos? Conseguir información sobre Ornella en la Internet es bastante complicado, ya que es una persona que da prioridad a su privacidad.

Sin embargo, descubrimos que es una diseñadora gráfica italiana radicada en Milan, Lombardia, que trabaja para la agencia artística y de diseño Circular Agency, donde es directora creativa.

Estudió artes plásticos en la Arts University Bournemouth, una universidad ubicada en Poole, Dorset, Reino Unido, que se dedica al desarrollo de talentos artísticos.

Aparte de su trabajo como directora creativa, participó también en varias exhibiciones artísticas de diseño cuando era estudiante universitaria en Inglaterra, y su arte fue expuesto en la galería Boutique Graphic Design Studios.

Luego de conocer más sobre ella, su proyecto Tits From The Past, que al igual que FreeTheNipple, nos muestra que la visión décimonónica de la censura puritana en el siglo XXI es tan absurda como lo fue en la época de las pinturas originales que destaca en su Instagram

