Conoce a Miki Kim, la artista que mezcla el arte tradicional japonés con psicodelia modernas para crear tatuajes surrealistas

Las ilustraciones psicodélicas y, a veces, humorísticas de Miki Kim combinan elementos pop de todas las culturas. La artista, que también trabaja en la industria del tatuaje, crea sus imágenes audaces con líneas fluidas y paletas suaves, lo que subraya sus conceptos absorbentes y exóticos.

Desde el 2019, luego de conseguir reconocimiento internacional por su trabajo, la artista radicada en Australia comenzó a crear tatuajes e ilustraciones bajo el apodo de Mick Hee.

Su inspiración de niña fueron los comic books y de adolescencia, se enamoró de la mitología japonesa. En una entrevista con la revista Tattoodo, Kim manifestó que “estuve influenciada por la cultura japonesa desde que era un niño”.

“Música, libros y películas. Me gustan las películas de Iwai Shunji y Wes Anderson, y disfruto leyendo los libros de Murakami Haruki, y me gusta el género psicodélico, pero disfruto casi toda la música. La música es la parte más importante de mis pinturas. Como se mencionó anteriormente, me gustan las pinturas de Magritte y Dali, y me gustan las obras de artistas japoneses como Nagai Hiroshi, Suzuki Eijin y Sorayama Hajime“.