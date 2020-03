Conoce a Jon Rafman, el artista canadiense que usa la realidad virtual para acercarnos a nuestra humanidad

“Rara vez antes, la realidad ha necesitado tanto para ser imaginada”. Con estas palabras poéticas da la introducción a su cuenta de Instagram el cineasta canadiense Jon Rafman, un artista que usa los elementos visuales que tiene a la mano para alterar la realidad y convertirla en la nueva norma de lo irreal.

Su trabajo se expande en varios mediums, pues ha dirigido y producido cortometrajes y películas independientes. No obstante, Rafman es mejor conocido por sus obras visuales, las cuales lo han llevado a realizar exhibiciones en varias galerías alrededor del mundo: Annals of Time Lost, Future Gallery, (Berlin, abril del 2013), A Man Digging, Seventeen Gallery, (Londres, mayo del 2013), You Are Standing in an Open Field, Zach Feuer Gallery New York, (septiembre del 2013), entre otras.

Jon Rafman. Imagen: Jon Rafman/Instagram

Sin embargo, fue su exposición sobre arte moderno en el Musée d’art contemporain de Montréal en el 2015 en Montreal, su ciudad natal, la que lo dio a conocer a nivel internacional. Posteriormente, también exhibió I have ten thousand compound eyes and each is named suffering, en el Stedelijk Museum, en Amsterdam (en mayo del 2016) y Il Viaggiatore Mentale, en la Palazzina dei Giardini, en Modena (en septiembre del 2018).

Su trabajo, como se puede constatar tras pasar las más de 537 publicaciones que ha compartido en Instagram, consiste en proyectar la tecnología y los medios digitales, usando la narrativa visual para enfatizar las formas en que conectan a los usuarios con la sociedad y la historia. La mayor parte de su trabajo se enfoca en la melancolía de las interacciones sociales modernas, las comunidades y las realidades virtuales, usando elementos de fácil acceso, tales como Google Earth, Google Street View y Second Life; de donde nació uno de sus proyectos más famosos, Kool-Aid Man. Parte vital de su trabajo también consiste en resaltar la humanidad de la sociedad y el romanticismo en los elementos cotidianos.

El trabajo que resaltamos en esta nota en particular forma parte de You are standing in an open field, una exhibición que se realizó simultaneamente de forma física como virtual, y la que le vio ganar The 2018 Sobey Art Award. A simple vista, pareciera ser simplemente un montón de imágenes de desperdicios sobre elementos cotidianos, como una mesa y el teclado de un computador, que parecieran haber sido generados por un acaparador compulsivo, pero en realidad reflejan un mensaje mucho más profundo sobre una sociedad hundida en la soledad y la desilusión.

Jon Rafman. Imagen: Jon Rafman/Instagram

A todas estas, los elementos que motivan a Rafman a criticar tan abiertamente a la sociedad y a la cultura cibernetica en donde nos hemos sumergido por voluntad propia son claros, y así lo expuso en una entrevista con la revista Artsy, para la cual declaró lo siguiente:

“Mientras celebran y critican la experiencia moderna, las herramientas tecnológicas mismas muestran cómo pueden alejarnos de nosotros mismos”.

Este sentimiento es precisamente lo que proyecta en su pagina web artística 9 Eyes, donde recopila las mejores imágenes capturadas por la patrulla de Street View, que usa nueve cámaras adheridas a las patrulla Google y donde muestra al mundo todo el potencial extraído. “Es un proyecto que tocó mi corazón”, afirmó Rafman, “pues muestra el lado más humano y normal de nuestra sociedad y nos conecta, pues nos muestra que no somos tan diferentes”.

Jon Rafman. Imagen: Jon Rafman/Instagram

Jon Rafman. Imagen: Jon Rafman/Instagram

Jon Rafman. Imagen: Jon Rafman/Instagram

Jon Rafman. Imagen: Jon Rafman/Instagram

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?