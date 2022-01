Conoce a Angus Cloud, el joven de 23 años que terminó actuando en “Euphoria” por casualidad

Si algo nos dejó claro la premiere de la segunda temporada de Euphoria el pasado domingo, es que el protagonista del episodio no fue otro sino Fezco, interpretado por Angus Cloud, y que arrancó el nuevo año en una fiesta que sirvió como telón de fondo para conocer la historia de origen de su personaje antes de cerrar el episodio de una manera un poco… explosiva. Si bien recordamos, el final de la primera temporada dejó a Fezco en una situación imprevisible y con peligro de muerte luego de que Nate, interpretado por Jacob Elordi, lo dejó con algunos asuntos pendientes.

El primer capítulo de la segunda temporada finalmente dio a los fans una mirada más cercana dentro de la historia de fondo de Fezco, y termina justo donde la historia lo dejó. Hubo varios momentos para disfrutar dentro de la segunda temporada, pero la actuación de Cloud fue una sorpresa inesperada y agradable, pues hay momentos a lo largo del episodio en los que descubrimos cómo su vida finalmente lo eligió y por qué mantiene su espíritu amable y honorable a pesar de todo. Como se imaginan, el interés por este novel actor surgió muchísimo en los últimos días, así que hoy vamos a conocer un poco más de él.

Publicidad

Angus Cloud es originario de Oakland, California, y nació el 10 de julio de 1998, lo que indica que al día de hoy tiene 23 años de edad. Tras graduarse de la secundaria fue a la prestigiosa Oakland School for the Arts, que es la misma institución de artes escénicas a la que asistió la coprotagonista y productora ejecutiva de Euphoria, Zendaya, antes de convertirse en una próspera estrella de Disney Channel. Se especializó en teatro, pero lo cierto es que no tenía ambiciones de estar delante de las cámaras, sino detrás de ellas: le interesaba la construcción de set y la producción de obras de teatro. Pero eso cambió en 2018, cuando estaba caminando por la calle en Manhattan, y una persona que le dijo ser un agente de casting lo detuvo y le pidió que fuera a audicionar para la serie de HBO. Cloud cuenta que creyó que el encuentro fortuito era un engaño.

“Estaba confundido y no quise darle mi número de teléfono”, dice. “Pensé que era una estafa”. Para su suerte, no lo fue: pronto se encontró leyendo líneas del episodio piloto de Euphoria. “Tuve que cambiarlo un poco. Para que sonara real, como lo diría yo”. De hecho, Euphoria es su primer trabajo como actor. “Es un tipo de trabajo diferente”, dice sobre su experiencia en la pantalla. “No estoy corriendo por ahí sudando, pero es esta mierda mental. Tienes que estar concentrado. Tienes que estar a punto. No puedes decir que estás enfermo. Actuar te exige mucho. Si estaba agotado, estaba sentado allí actuando”.

Luego de su participación en la primera temporada de Euphoria, Cloud ha comenzado a abrirse paso en el cine: el año pasado participó en el filme North Hollywood de Mikey Alfred, en donde un adolescente que debe elegir el futuro que su padre quiere para él o seguir su sueño de convertirse en patinador profesional. Además, ya tiene otro proyecto en camino: una película llamada Your Lucky Day, que cuenta lo que pasa cuando una pequeña tienda se convierte en la sede de una crisis de rehenes relacionada con una pelea por un boleto de lotería que vale más de USD $150 millones. Como si eso fuera poco, también participará en The Things They Carried con Tye Sheridan, Tom Hardy y Pete Davidson, una adaptación del libro de Tim O’Brien que sigue a un grupo de soldados americanos en Vietnam. Nada mal para un principiante, ¿n0?

Lo mejor de su actual éxito es que se suponía que el personaje de Fezco no sobrevivía a la primera temporada. “Nunca vi ese guion. Nadie me lo dijo nunca”, dice Angus. “Creo que Jacob Elordi me lo dijo un día, cuando estábamos rodando el piloto, y me dijo: ‘Ah, sí, ¿no lo sabías? Tu personaje se [imita a alguien volándose la cabeza]’. Y sí, nunca terminó sucediendo. Creo que les gustó lo que hice y por eso decidieron mantenerme vivo y dejarme rockear. No sé cómo iba a morir, pero espero que haya sido como un G”. Su energía como Fez es contagiosa y que es alguien que hay que tener en el radar.

Publicidad

“Todavía no lo entiendo, para ser honesto contigo, hombre. Realmente no lo entiendo porque todavía me levanto y me digo: ‘¿Qué diablos? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no contrataron a un actor profesional?’ Tuve que aceptarlo porque durante el rodaje del piloto todo el mundo me felicitaba y decía: ‘Oh, lo estás haciendo brutal’. Y yo decía: ‘No, no lo estoy, pero gracias por intentar hacerme sentir mejor’. Porque sentía que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Sentí que estaba haciendo un trabajo terrible. Así que sí, me dio esa evidencia sólida que era como, ‘Maldita sea, en realidad supongo que debo estar haciendo algo bien'”. Para Angus, “actuar es… siempre me la paso bien. Así que quiero seguir haciendo buenos proyectos y seguir siendo parte de la realización de cualquier arte que sea cool”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?