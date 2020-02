Conoce a Andrew Roberts, el artista mexicano que mezcla sci-fi, capitalismo y body horror

Con un poco de humor, ironía y por qué no, el encanto del horror que proporciona ver partes del cuerpo desmembradas en un entorno artístico, el artista mexicano Andrew Roberts recurre a los juegos de vídeo y la ciencia ficción para explorae problemáticas en torno a las tecnologías de guerra, los cuerpos digitales y el mundo corporativo. Se encarga de hacer un análisis un tanto rebelde y desafiante que cuestiona las estructuras y el funcionamiento de nuestra sociedad, haciendo que nos cuestionemos las reglas impuestas por el establishment en trabajos que van desde el videoarte hasta la escultura.

Roberts es originario de Tijuana y tiene 24 años de edad. Cuenta que desde los 15 años se interesó en el arte, pero no a través de la disciplinas clásicas, sino gracias a medios audiovisuales y escritos, como el diseño gráfico, la fotografía, el video y la literatura.

“Primordialmente, me inclinaba más hacia la cinematografía y el diseño, sin embargo, a nivel universitario, decidí no estudiar ninguna de estas carreras. Me interesó más explorar plataformas versátiles y multidisciplinarias, donde pudiera ligar los medios audiovisuales con procesos de producción ajenos a éstos”.