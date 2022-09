Conoce a Andrés Valencia, el artista de 10 años que vende sus cuadros por cientos de miles de dólares

El mundo del arte ha encontrado su nueva sensación: Andrés Valencia. Sofía Vergara y Channing Tatum han comprado sus piezas; V de BTS publicó en su cuenta de Instagram (con unos 50 millones de seguidores) uno de sus cuadros, y al día de hoy, es difícil adquirir alguno por menos de USD $100.000. Si estos datos suenan impresionantes, quizás lo sean aún más cuando sepas que Valencia tiene apenas 10 años de edad, pero al parecer, es uno de los artistas más sonados y solicitados de hoy en día.

Valencia no es ajeno a la venta de sus obras: El pasado diciembre hizo historia al ser el artista más joven en exponer en Art Miami, donde vendió toda su colección de 17 cuadros en tres días por precios que oscilaban entre los USD $ 5.000 y los USD $20.000. Entre los compradores que ahora poseen un original de Valencia se encuentran Jordan Belfort (en quien se basó la película The Wolf of Wall Street), Brooke Shields, Channing Tatum y Sofía Vergara. En junio, Valencia llevó su arte a Nueva York para una exposición individual en la galería Chase Contemporary de SoHo. Las 35 obras expuestas se vendieron por un valor de entre USD $50.000 y USD $125.000, y ese mismo mes, la obra Ms. Cube de Valencia, una colorida representación cubista de una mujer elegante, se vendió en una subasta por unos USD $160.000 dólares en Hong Kong.

“Estoy muy contento de vender mis cuadros”, dice Valencia. “No tengo apego emocional porque sé que siempre puedo hacer otro”. ¿Cómo empezó todo? Pues Valencia lleva pintando desde la temprana edad de cuatro años, y comenzó su incursión en el arte al copiar un cuadro de sus padres. Explicó que desarrolló sus habilidades copiando ese mismo cuadro una y otra vez. Y lo que es más sorprendente, aclaró que nunca ha tenido un profesor de arte, pero que le encantaría tener uno pronto. Esto hace que su destreza sea aún más alucinante si se tiene en cuenta su habilidad. Entonces llegó la pandemia, y Valencia perfeccionó su estilo. Durante los días de encierro, su padre le compró grandes lienzos para que pasara al siguiente nivel. Valencia empezó vendiendo acuarelas por unos USD $20 a amigos de su familia (su madre es una diseñadora de joyas, y su padre, un abogado y representante deportivo). Bernie Chase, propietario de la galería Chase Contemporary, fue uno de ellos. Encantado por uno de los cuadros de Andrés, le subió la oferta a USD $100, y Andrés contraatacó con una petición de USD $5.000. Chase aceptó. “Llevo 20 años en el negocio del arte”, dice Chase al New York Times. “He trabajado con tipos como Peter Beard y Kenny Scharf. Andrés tiene el potencial para ser así de grande, o más”.

Junto con el potencial, Valencia tiene la ética de trabajo: se propone pintar todos los días. “Pinto en pequeños trozos”, dice. “Trabajo en ello durante una o dos horas. Luego me voy a hacer otra cosa. Vuelvo a ello al día siguiente y sigo añadiendo más”. El joven artista dice que su obra está influenciada por Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat, George Condo, Salvador Dalí y Amedeo Modigliani. En el estudio, le gusta escuchar a The Beatles, Jimi Hendrix y Freddie Mercury. Entre sus influencias culturales y su prodigioso talento, Valencia es una especie de alma vieja. Al mismo tiempo sigue siendo un niño que colecciona figuras de GI Joe y juega con sus amigos después del colegio.

El futuro parece increíblemente brillante para Andrés Valencia. Parece que posee una verdadera comprensión tácita de cómo funciona el arte, y seguramente esto le servirá para avanzar. Los próximos años serán muy importantes para este surrealista en ciernes, y estamos seguros de que el mundo del arte le seguirá de cerca, ya que sus obras, son realmente impresionantes. Tiene madera de ser alguien de quien hablaremos en los próximos años. “Si ves a un niño haciendo bocetos en papel con un rotulador, mucha gente piensa que esos dibujos no deberían estar en una galería”, dice Andrés. “A veces la gente mayor no entiende”.

