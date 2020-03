¿Cómo manejar la ansiedad durante la cuarentena?

La cuarentena en casa juega un papel importante en la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas como el COVID-19: el brote del nuevo coronavirus ha llevado a la gente a involucrarse en el distanciamiento social como una forma crítica de ayudar a “aplanar la curva”, o contener la propagación de la enfermedad para ayudar a mantener los índices de infección lo más bajo posibles.

Pero además de la incertidumbre y el estrés de una pandemia, pasar el tiempo en cuarentena puede tener un grave efecto mental: ello se debe en parte a las repercusiones que la cuarentena tiene en tres elementos clave de la salud mental: la autonomía, la competencia y la conectividad, tal como lo revela un estudio reciente publicado en The Lancet. De hecho, muchos se se sienten aislados del resto del mundo e incapaces de realizar sus tareas habituales.

Cuando las escuelas cierran, terminamos trabajando desde nuestras casas y se cancelan todos los eventos sociales, la perspectiva de vernos confinados en casa puede ser desalentadora; el tiempo parece pasar mucho más despacio, e incluso si estamos en casa con roomies, nuestra pareja o con otros miembros de la familia, la sensación de aislamiento puede ser poderosas.

Es por ello que en la última semana te hemos ofrecido varias listas llamadas Yo Me Quedo en Casa para que te entretengas; pero a veces, una serie o una película no son suficientes.

Sentirse aislado puede provocar un sueño deficiente, una mala salud cardiovascular, una inmunidad menor, síntomas depresivos y más: se nos hace más difícil concentrarnos, controlar las emociones, recordar información y seguir instrucciones. Recuerda que todos estamos pasando por lo mismo y que no estás solo: hoy te ofrecemos algunos tips para manejar la ansiedad causada por la cuarentena.

Crea una rutina

La interrupción de tus rutina diaria normal puede ser uno de los aspectos más difíciles de la cuarentena dejándote sin dirección mientras intentas averiguar cómo llenar todas las horas del día. Si trabajas desde casa, puede ser útil estructurar tu tiempo como si fuera un día de trabajo normal. Sin embargo, esto puede ser un desafío si estás en casa con otros miembros de la familia, pero mantente firme: ten horario para trabajar, comer, descansar y dormir.

Mantente activo

Aunque seas una persona activa o no, tener períodos de inactividad pueden tener un impacto en su salud, tanto mental como física. Así que si tienes acceso a una terraza, living o sala de estar, puedes aprovechar ese espacio para ejercitarte. Si esto no es una opción, pues hay miles de tutoriales en YouTube y aplicaciones con rutinas de ejercicios que puedes seguir desde tu habitación para ayudarte a sentirte mejor y darte una buena dosis de endorfinas.

Sé creativo y mantén la mente ocupada

Parte de la angustia de estar en cuarentena proviene del aburrimiento y la frustración. Encontrar formas de mantenerse ocupado es importante, así que busca nuevas actividades para llenar tu tiempo: puedes adquirir un nuevo hobby como meditar, escribir, pintar, dibujar o leer; puedes organizar tu armario o hacer una limpieza profunda de tu casa; o sacar del clóset esos juegos de mesa y rompecabezas que tienes guardados y buscar un poco de entretenimiento que no sea estar pegado a la Internet o a la TV todo el día. Hacer estas cosas puede darte tanto propósito como competencias; te dan algo por lo que trabajar y algo que esperar cada día. Así que haz un plan, enumera algunas cosas que te gustaría lograr y luego empieza a marcar algunas cosas de tu lista cada día.

Comunícate

Mantenerte en contacto con otras personas no solo evita el aburrimiento, sino que también es fundamental para reducir al mínimo la sensación de aislamiento. Todos estamos al menos en una red social, así que úsalas: todos estamos pasando por lo mismo. También puedes aprovechar de hacer llamadas o videoconferencias con familiares y amigos una vez al día para que no te sientas solo. En última instancia, hablar un rato con los vecinos (tomando la distancia necesaria) te puede ayudar a tener sentido de comunidad. Además, no olvides dar apoyo a los demás: te sentirás mejor.

No te satures de información

Las personas tienden a experimentar mayor ansiedad cuando sienten que no tienen acceso a la información que necesitan. Por otro lado, comenzamos a sentir más pánico cuando estamos inmersos 24 horas del día en noticias acerca de la pandemia, sin saber si son ciertas o no. Así que haz una lista de medios en los que confíes, y revísalos cuando sientas la necesidad de estar informado, pero por favor: no estés todo el día viendo las noticias. Concéntrate en obtener información útil de fuentes confiables.

Recuerda por qué estamos en cuarentena

Sabemos que no vas a estar bien todo el tiempo. Pero cuando te sientas frustrado o encerrado, puede ser útil pensar en las razones por las que te estás poniendo en cuarententena: si estuviste potencialmente expuesto al coronavirus, evitar a los demás es una acción altruista, minimizando la posibilidad de que puedas transmitir la enfermedad a otras personas sin saberlo, incluso si actualmente eres asintomático. Si no has estado en contacto con el virus, igual estás ayudando a minimizar la curva al no servir como potencial portador, y estamos orgullosos de ti.

