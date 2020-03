¿Cómo es vivir con Coronavirus?

Bastante sabemos ya sobre el número de contagiados por coronavirus desde que se inició el brote mundial que tuvo sus orígenes en Wuhan; es decir, las estadísticas dictan que se han contagiado 189 mil 683 personas, 7 mil 513 han muerto y 80 mil 874 se han recuperado, a nivel mundial. Lo que las estadísticas no muestran es cómo viven sus vidas aquellas personas que se contagiaron y deben quedarse en cuarentena.

Es por eso que MOR.BO hizo un recorrido por las redes sociales para hacer un resumen de lo que es vivir con el virus y cómo hacen las personas para superar estos tiempos tan estresantes y delicados. A través de los testimonios recopilados, conoceremos que vivir con el virus es mucho más que afrontar una enfermedad letal, es también adaptarse a un nuevo estilo de vida y cambiar muchos hábitos.

En España

España es uno de los países europeos más afectados por el covid-19. De hecho, en ese país, se han contabilizado 11 mil 409 casos, de los cuales, se han registrado 509 muertes. Por fortuna, y gracias al trabajo de los médicos de la nación ibérica, mil 28 personas ya han salido de este problema. Una de las personas que aún está en proceso de recuperación es Juanfran Barberá, un trabajador de radio de Valencia (donde se han reportado poco más de 37 casos) que, si bien sigue en cuarentena, los médicos aseguraron que se está recuperando velozmente. En una entrevista con la radio local, Barberá confesó haber sido el caso número dos de coronavirus en Valencia y afirmó además que se contagió por medio de un compañero de trabajo.

“Estoy en el Hospital General Universitario de Valencia… aunque no he sentido síntomas, me hice la prueba y salí positivo… llevo 11 días dentro del hospital y me siento normal, y además muy bien, pero no puedo salir de la habitación y mucho menos puedo recibir visitas, ni siquiera con otros contagiados. De hecho, al frente tengo un compañero y nos hablamos por Whatsapp y nos llamamos por teléfono”.

Barberá también aseguró que está internado en una habitación de 4×4 metros y que lo peor de estar internado en el hospital es “la comida”. Adicionalmente, Barberá aseguró que no ve la televisión “por decisión propia” para no angustiarse y que pasa el tiempo viendo series y escuchando “la radio porque es lo que me apasiona”.

Kike Mateu, otro periodista en España que trabaja para la cadena Telemundo, y quien además es el compañero de Barberá, declaró que “lo que tengo es muy contagioso y por eso me tienen totalmente aislado. Cada vez que vienen a hacerme la visita médica pareciera que me viniesen a visitar los astronautas, pues llevan trajes que los cubren de pie a cabeza”. Mateu se contagió luego de un viaje a Milán, donde cubrió un juego de fútbol de la Liga de Campeones.

En Estados Unidos

En los Estados Unidos, se han registrado un total de 5 mil 243 casos y además, 94 personas han fallecido por el virus. Un total de 74 personas se han recuperado.

Lisa Lake, radicada en Wilmington, una ciudad en el estado de Delaware de poco más de 70 mil habitantes, habló con el New York Times y le explicó que “es diferente a la bronquitis”. Lake resaltó que las autoridades sanitarias de su país no le han brindado el apoyo necesario y que decidió entrar en cuarentena por voluntad propia.

Entre tanto, Paymon Amirkhizi, un residente de Naples, en el estado de Florida, aseveró que “(el virus) se siente como si tuviese una bola de boliche en el pecho”.

“Tomé cuatro aviones en cuatro aeropuertos distintos, así que no sé quién me contagió o en dónde. Lo indignante es que nadie quiere verme aunque he reportado los síntomas a las autoridades sanitarias… ellos, al parecer, no cuentan con los kits de prueba. Llamé a la sala de emergencias de mi hospital local, pero me indicaron que no tienen los kits y no me pudieron asistir”.

Adicionalmente, Amirkhizi comentó que “nada más de pensar que puedo ir al supermercado y contagiar a cinco personas más me dolió muchísimo, así que decidí quedarme en casa y entrar en cuarentena voluntaria. Me enfoqué en mi trabajo lo cual me ayudó mucho y me he recuperado bastante”.

En Italia

Italia es uno de los países más afectados por el covid-19. Fuera de China, es la nación que más reporta casos de contagiados con 27 mil 980 personas positivas por el virus. De hecho, al menos 2 mil 158 han muerto y un total de 2 mil 749 se han recuperado.

Impressionante! I necrologi sull’Eco di Bergamo, confrontati con quelli di un mese fa, danno l’idea dell’impatto in vite umane del #coronavirus pic.twitter.com/gTREDkDGPL — Enrica Toninelli (@acirne) March 14, 2020

Jan Mattassi, un periodista de Bérgamo, al norte de la península, declaró que en esa pequeña ciudad de apenas 122 mil 161 habitantes ya lleva más de 70 fallecidos. Tal ha sido el impacto del virus en la zona que, recientemente, un diario local reportó 10 paginas de obituarios por los fallecidos por el coronavirus, algo sin precedentes en la región de Lombardía, al norte de Italia.

Mattassi comparó la situación de cuarentena total como “una escena de guerra”, algo que los italianos ya vivieron, pues experimentaron situaciones similares durante los conflictos bélicos más grandes de la historia (la primera y la segunda guerra mundial).

“El impacto es tal que los doctores también se han enfermado y por ende, no pueden trabajar, pues si trabajan, también esparcen la enfermedad”, apuntó Mattassi. “Los doctores y las enfermeras están trabajando bajo condiciones inhumanas, pues hacen guardias de 18 horas o más”.

“Los hospitales no son suficientes, las enfermeras no son suficientes y los doctores no son suficientes”.

En cuanto a las condiciones de vida, Mattassi reveló que “para hacer las compras tuve que reservar mi puesto con una semana de antelación. Y si bien debo reconocer que fue espectacular salir de casa luego de una semana de cuarentena, me pareció un tanto aterrador ver una ciudad tan turística como esta con tan poca gente en la calle y haciendo largas colas para entrar a los supermercados y además, manteniendo una distancia entre persona y persona de más de tres metros. Nosotros los italianos somos afectuosos, no es natural que no nos acerquemos los unos a los otros”.

En China

El primer país en entrar en cuarentena, naturalmente, fue China, quien también tiene el numero de casos más alto del mundo, ya que de allí surgió el virus: 80 mil 881 casos, 3 mil 226 muertes y 68 mil 715 recuperados.

De acuerdo con la BBC Mundo, la cuarentena en el país asiático se vivió de forma intensa, con los militares y policías armados en la calle, amenazando con disparar a quienes se atreviesen a ignorar los parámetros de la cuarentena. Hablando para la BBC de forma anónima, una ama de casa de Wuhan dijo que “si seguimos las recomendaciones del gobierno, el único lugar al que podemos ir ahora son esos centros de cuarentena. Pero si vamos, podríamos morir porque no cuentan con el personal o las camas necesarias. Entonces preferimos morirnos en casa”.

En el resto del mundo

Es difícil meter el resto del mundo en una sola categoría, pero distintos países enfrentan el problema de distintas formas. Además, los limites de las cuarentenas varían de una nación a la otra. En Chile, por ejemplo, los centros comerciales y los cines siguen abiertos, pero se están tomando otras medidas. Sin embargo, en Venezuela, Perú, y Ecuador, la cuarentena ha sido decretada de forma total, y las personas solamente pueden salir a hacer comprar o para diligencias precisas.

