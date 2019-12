“Come To Daddy”: Elijah Wood se reencuentra con su padre en este retorcido thriller que combina horror y comedia

Las celebraciones de final de año por lo general tratan sobre reuniones familiares: se reforman los lazos, nos sentamos a la mesa a comer y beber, y disfrutamos con nuestros seres más queridos, ya sea que compartamos consanguinidad o no. Pero todas actividades adquieren un filo siniestro en la nueva película de suspenso de Elijah Wood, Come to Daddy.

En el filme, Wood protagoniza un hombre de unos 30 años que conoce a su padre (Stephen McHattie) por primera vez. Pero cuando la alegría del reencuentro se apaga, las cosas empiezan a tomar un giro hacia lo sangriento.

El filme dirigido por Ant Timpson está protagonizado por Wood como Norval, un hipster esnob que recibe una carta de su padre perdido hace tiempo. Al visitar la remota cabaña donde vive su padre, al principio están encantados de conocerse, hasta que cada interacción comienza a descender en insultos brutales y peleas violentas. Norval comienza a sospechar que su padre es un imbécil con oscuros secretos, lo que el elegante y emocionante trailer insinúa con humor.

Come to Daddy hizo las rondas de festivales de cine a principios de este año, pasando por SITGES, Frightfest, The Overlook Film Festival y Tribeca. También tiene como protagonistas a Martin Donovan, Michael Smiley, Madeleine Sami y Simon Chin, y se estrena en cines, servicios por demanda y digital el 7 de febrero de 2020.

Démosle un vistazo al demente trailer a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?