Colombia: Debate sobre la prohibición total del aborto divide al país

Luego de que una mujer de 22 años de edad abortara tras siete meses de gestación, la sociedad colombiana vuelve a dividirse sobre el tema del aborto, con movimientos pro-vida oponiéndose a este procedimiento en su totalidad y con defensores de los derechos de las mujeres asegurando que el aborto es un derecho y debe volverse legal.

El debate que muestra la polarización de esta nación, motivó a la alcaldesa de Bogotá, capital de Colombia, Claudia López Hernández, a hacer un llamado a los legisladores del alto tribunal para que legalicen el aborto sin restricciones. Sin embargo, miembros del actual gobierno de Iván Duque también están influenciando al Parlamento del país para evitar que se legalice el procedimiento medico y de hecho, prefieren que el debate se realice en el Congreso, donde tienen un mayor numero de escaños.

Una mujer residente en Popayán en el departamento del Cauca, Colombia, interrumpió su embarazo de manera legal tras siete meses de gestación porque asegura no sentirse preparada psicológicamente para dar a luz. https://t.co/fdGw4jz68B

Vale recordar que en Colombia, el aborto es legal, siempre y cuando se evidencie una malformación fetal, el embarazo sea resultado de violencia sexual, o cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la salud física o mental o para la vida de la mujer.

El caso de la mujer de 22 años de edad radicada en Popayán, al suroeste de Colombia, que abortó con 22 meses de gestación indignó a muchos colombianos, ya que el feto no estaba malformado y el embarazo tampoco ponía en riesgo su salud, sino que la joven aseguró que no se sentía mentalmente preparada para ser madre y que por ende, seguir con el embarazo podría afectar su salud mental. Adicionalmente, el aborto se realizó sin el consentimiento de la (ahora) ex-pareja de la mujer y el también padre del feto, Juan Pablo Medina, quien catalogó el acto como un “feticidio” y quiere que la mujer pague cárcel.

Se escandalizan por una mujer que aborto a los siete meses de embarazo conciente de que no está lista para ser mamá, pero a sus amigos que no responden por sus hijos no les dicen nada. Mientras tanto Colombia sigue teniendo un índice altísimo de madres solteras cabeza de familia.