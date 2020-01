Coachella 2020: El festival será encabezado por Travis Scott y Frank Ocean y no contará con headliners femeninas

El festival musical Coachella 2020, que se lleva a cabo todos los años en California, tendrá como headliners a Rage Against The Machine, Travis Scott y Frank Ocean. No obstante, por primera vez desde el 2016, el evento musical no proporcionará una headliner mujer.

El festival que en años anteriores había contado con las voces de Lady Gaga, Beyonce y Ariana Grande, este año verá la participación de Lana Del Rey, Megan Thee Stallion y Summer Walker como algunas de las mujeres que cantarán en el evento.

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P — Coachella (@coachella) January 3, 2020

Thom Yorke se presentará sin Radiohead. Además, el evento también contará con las presentaciones de los británicos FKA Twigs, Lewis Capaldi, Calvin Harris, Slowthai, Dave y Yungblud.

Run The Jewels, Rex Orange County, DaBaby y Flume son solo algunos de los otros actos que se realizan. Vale resaltar que el primer fin de semana del evento ya está agotado, y el registro de pre-venta para el segundo fin de semana ya está abierto.

Un salto importante en la alineación del festival será la creciente participación de agrupaciones de K-pop, tales como BIGBANG y Epik High, quienes se estará presentando este año siguiendo los pasos de Blackpink quienes debutaron en el 2019. Además vale la pena destacar la presencia de Hatsune Miku (el holograma japonés de inteligencia artificial), quien también hará su debut en el festival. Coachella se llevará a cabo durante dos fines de semana en abril: los días 10, 11 y 12, y los días 17, 19 y 19 de abril de 2020.

