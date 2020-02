China: Se extiende la cuarentena por el coronavirus y ahora solo podrán salir de casa cada dos días por víveres

El Gobierno de China ha tomado medidas para prevenir la expansión del brote del coronavirus que ha cobrado las vidas de casi 500 mil personas, y ahora, la cuarentena se propaga a las más grandes ciudades del país.

Entre las medidas más drásticas, se encuentra la regla de que solamente un miembro de cada familia podrá salir de su residencia, única y exclusivamente a comprar alimentos cada dos días.

Este integrante familiar designado a salir del resguardo del hogar deberá ser examinado, y se le tomará la temperatura corporal. Entre las ciudades más afectadas por esta nueva medida se encuentra Huanggang, una localidad dormitorio ubicada al lado de Wuhan (con 11 millones de habitantes), que se ha visto afectada severamente por el brote de la influenza.

Medical workers with semi-automatic rifles in the quarantine zone in Wuhan, China. #coronavirus pic.twitter.com/XrpR4LfmSh — Max Howroute▫️ (@howroute) February 1, 2020

Esta ciudad de 7.5 millones de habitantes, sin embargo, tiene una excepción: los que caigan enfermos, podrán ir a que les vea un médico. Sin embargo, pese a que Wuhan (por ser el epicentro del virus) y Huanggang (por estar tan cerca de Wuhan) son las localidades más perjudicadas, cuentan con mayor chequeo médico, lo cual podría salvar las vidas de más personas, a excepción de al menos otras 15 ciudades de gran tamaño, y en donde viven alrededor de 35 millones de habitantes, que no cuentan con la misma infraestructura médica para combatir el brote. Estas otras ciudades también permanecen bloqueadas por la cuarentena.

En el caso de Huanggang, a ochenta kilómetros de Wuhan siguiendo el curso del río Yangtze, los infectados son 1.645 y han fallecido 25 personas. Sus médicos han dado el alta a 52. Pero la ciudad también ha alertado de problemas graves de desabastecimiento de trajes protectores y mascarillas y del riesgo de que las infecciones se puedan disparar.

About 350 U.S. evacuees from China placed under coronavirus quarantine at military bases https://t.co/HbhXtLIpMf pic.twitter.com/IqN9uXejHy — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

In China, the Coronavirus has killed hundreds of people. My thoughts are with the families of the victims & the millions who have been forced into quarantine to prevent the spread of the virus. May they find the courage & strength to persevere through this terrible ordeal. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 31, 2020

De acuerdo con un reportaje en la revista Caixin, pacientes tanto en Huanggang como en Wuhan aún están a la espera de atención médica:

“Muchos pacientes simplemente están esperando que se les hagan las pruebas necesarias para confirmar si sus síntomas se deben al nuevo virus, pero los recursos o están en tránsito o se dirigen prioritariamente a Wuhan”.

Entre las otras localidades que han aplicado cuarentena y otras medidas de prevención se encuentra la provincia de Zhejiang, entre ellas Wenzhou, de seis millones de habitantes, y varios distritos de la turística Hangzhou, las cuales cortaron también sus accesos con el exterior. Demás está decir que un estado de semicuarentena paraliza toda China, desde las grandes ciudades a los rincones más alejados. El territorio de Macao, capital mundial del juego, los casinos cerraron por dos semanas. En la provincia de Heilongjiang, en la frontera noreste con Rusia, las autoridades no dejan entrar a los que ya han salido. En aldeas de Henan, una provincia central fronteriza con Hubei, los habitantes cerraron de motu proprio sus caminos con barricadas improvisadas.

I had earlier reports of mass exodus of people trying to leave major big cities (not yet under quarantine) in China due to the #coronavirus after WHO’s Global health Emergency yesterday. This leaked video seems to confirm that. (Posted by S. Dimpinoudis) pic.twitter.com/JG2fFCch00 — Max Howroute▫️ (@howroute) January 31, 2020

For 14 days, CNN reporter @David_Culver was under quarantine in Beijing and reporting on the coronavirus outbreak after being in Wuhan, China, just before it went under lockdown. Here’s how he and his team worked through the ordeal.https://t.co/gdx3F7FXLi pic.twitter.com/UMDLKdDlPw — New Day (@NewDay) February 6, 2020

Otras de las importantes medidas que han tomado las autoridades para evitar la propagación del virus ordenar a sus habitantes a tomarse la temperatura corporal, al menos una vez por día, y reportarla a los centros médicos más cercanos.

Las lecturas se pueden enviar por teléfono, aplicaciones de redes sociales y otros medios. En los casos en que la temperatura de una persona sea anormal, se enviará un equipo de inspección a su casa para investigar más a fondo. Los residentes de las zonas donde se está llevando a cabo esta medida fueron informados en redes sociales chinas y por cadenas de chats grupales. El anuncio resalta lo siguiente:

“Los controles de temperatura deben llevarse a cabo todos los días para que cada persona se asegure de que el examen sea exhaustivo y que no se pierda a nadie”.

El aviso también revela que las autoridades policiales locales tratarán a las personas que se nieguen a cooperar con la temperatura.

Desde el 8 de febrero, todos los que lleguen a #Hongkong desde China continental deberá estar en cuarentena 14 días https://t.co/7REVykqNGf #coronavirus #nCoV2019 — Roberto Mickel 罗伯特 (@rmickel81) February 5, 2020

Fuera de las fronteras chinas, en Hong Kong, las autoridades decidieron que los visitantes que provengan de China continental deberán pasar por una cuarentena obligatoria de al menos 14 días, donde serán monitoreados por profesionales médicos. La política entra en vigencia el sábado, pero los funcionarios se negaron a cerrar la frontera por completo, como lo exigió el personal médico de la ex colonia británica que se declaró en huelga recientemente a raíz del tema.

