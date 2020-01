Chile: Vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, asegura que este podría ser el último año de la PSU

Veinticuatro horas después de que disturbios por organizados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) impidieran que al menos 42 mil estudiantes tomaran la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en Chile, se confirmó que 86 establecimientos educativos se vieron afectados por el boicot.

No obstante, lo que pareciera ser malas noticias para algunos (los que apoyan la PSU) son buenas noticias para otros (los que están en contra) ya que, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, manifestó que este podría ser el último año que se lleva a cabo la prueba.

“CRUCh y manifestaciones en PSU: “Nunca pensamos que se iba a actuar contra personas impidiendo que ejercieran un derecho”! Desde octubre estamos viendo actuar a los orcos contra el ejercicio de múltiples derechos. Eso no es ingenuidad: es imbecilidad lo de ustedes señores CRUCH — FridaSíKahlo (@FridaSiKahlo) January 7, 2020

Q se puede esperar si cada vez q se toman colegios impidiendo q los q quieren estudiar lo hagan, imponiendo la minoría ultra, destruyendo, etc, no se sanciona ni hay consecuencias? Este no es boicot a la #PSU, es boicot a la educación durante años. Hoy todos escandalizados. 🙄 — Carla Zunino (@carlazunin) January 7, 2020

“Tal como están diseñados los instrumentos de la PSU, yo creo que este es el último año que se rinde”, reveló Valle durante una entrevista con el medio de comunicación chileno Radio ADN. Según reportó el diario La Tercera, Valle añadió que “hoy día lo que tenemos que hacer es terminar bien este proceso. Hacer que los jóvenes que se inscribieron, que cursaron el sistema escolar, (rindan la prueba) porque tampoco podemos cambiar las reglas del juego ahora”.

“Tenemos que imaginar una transición verdadera, que toma tiempo. El llamado es a la calma porque los cambios se van a producir”.

Estaba pautado que para hoy, los estudiantes que no lograron tomar la PSU puedan hacer la prueba de Matemáticas (a las 9:00 am) e Historia (a las 2:00 pm). Vale resaltar que desde el próximo proceso de admisión, la PSU ya no estará en manos del Consejo de Rectores, sino que pasará a la Subsecretaría de Educación Superior.

