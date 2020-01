Chile: Denuncian ante fiscalía a Víctor Chanfreau y otros voceros de la Cones y la Aces por boicot a la PSU

Tras el boicot organizado por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que se llevó a cabo el lunes 6 de enero y que evitó que miles de alumnos chilenos tomarán la Prueba de Selección Universitaria (PSU), se presentó una denuncia oficial ante la Fiscalía de la República de Chile en contra de los dirigentes de dichos entes que organizaron los incidentes en la capital y el resto del país.

Entre los denunciados destacan Víctor Chanfreau, vocero de la Aces, quien estuvo a la cabeza del llamado a boicot y que organizó la destrucción de miles de exámenes de PSU, con el propósito de destacar que los estudiantes de Chile no tienen deseos de seguir tomando la PSU, ya que esta prueba es considerada como una herramienta desigual que discrimina a los alumnos de bajos recursos.

La denuncia fue presentada el jueves 9 de enero por diputados del partido Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, Paulina Nuñez y Sebastián Torrealba, quienes aseguran que el fracaso de la aplicación de la PSU queda en manos de las manifestaciones organizadas por la Cones y la ACES. El propósito de la denuncia es que que el Ministerio Público inicie una investigación en contra de los estudiantes y esto evite que se realicen manifestaciones en el futuro.

Se advierte que círculan graves amenazas y ataques contra la integridad de Víctor Chanfreau, vocero de la Aces. El gobierno y el poder judicial deben aplicar todas las medidas que resguarden su protección — Álvaro Ramis (@alvaroramis) January 7, 2020

Un joven estudiante que cumplió 18 años hace 5 días, Víctor Chanfreau, tiene en vilo al gobierno de Piñera. — René Naranjo S. (@renenaranjo) January 9, 2020

#Chanfreu Victor Chanfreau es un joven que lucha por sueños colectivos. Los hijos de Piñera son jóvenes que estan dispuesto a todo para aumentar sus arcas individuales.



Necesitamos más jóvenes como Chanfreau y menos jóvenes como los Piñera pic.twitter.com/KSRielXNmp — KokeCantillano1917 (@Koke19171) January 10, 2020

Eguiguren afirmó que el boicot generó “un daño enorme” y casi “irreparable”, a cerca de 300 mil jóvenes, quienes no lograron tomar la prueba. El diputado también criticó a Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) quien, de acuerdo con Eguiguren, “no tomó los resguardos necesarios para evitar los hechos de violencia”.

Entre tanto, Núñez aseveró que el boicot va en contra de “los sueños de sus propios asociados”, mientras que el presidente de la juventud RN, Javier Molina, se sumó a las criticas a los dirigentes secundarios, recalcando que los estudiantes “no pueden ser enemigos de otros estudiantes”.

Esta denuncia ante el Ministerio Público abrió un debate importante en Chile, donde la polarización entre la sociedad, y esta vez, entre los estudiantes, se vio evidenciada nuevamente; en redes sociales, algunos hicieron saber su descontento por las técnicas de amedrentamiento que usa el gobierno en contra de los jóvenes dirigentes políticos y voceros del sector estudiantil, mientras que otros aseguran que las técnicas de la ACES y la Cones fueron violentas. Otros resaltaron además que Chanfreau ya tenía su cupo garantizado a la universidad y que no necesitaba tomar la PSU, y por ende, no le importó que otros alumnos, quienes si dependían de la prueba para obtener un cupo universitario, no lograran tomar el examen.

En #ContigoCHV Montserrat Álvarez cuestiona al vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, diciéndole que usaron métodos de una Dictadura.



Chanfreau pide usar bien los términos, que métodos de Dictaduras son las violaciones a los DDHH, y ahí no ha habido la misma condena de los medios. pic.twitter.com/kA5QwJa4u9 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 10, 2020

Víctor Chanfreau se llama Victor Harambour Chanfreau



Usa Chanfreau por marketing y para ocultar a su padre



Alberto Harambour (su padre) es académico de la facultad de historia de U.Austral y lo había apitutado antes para entrar ahí sin PSU



Victor nunca necesito dar la PSU — Thomas Bowman (@tbowman3076) January 10, 2020

A todas estas, el mismo Chanfreau manifestó que estas querellas en su contra no son más que un intento fallido del ejecutivo para callar a los estudiantes y resaltó además que “se van a tener que querellar contra todo el pueblo si ese es el camino para bajar las movilizaciones”.

“Aquí hay un nuevo intento por criminalizar la lucha de les estudiantes secundaries porque vieron de lo que somos capaces nuevamente con las movilizaciones contra la PSU. Es una medida extrema de un gobierno violento que está intentando perseguir con todo. No están entendiendo la lógica de la movilización porque existían cientos de asambleas autoconvocadas a lo largo del país que fueron organizando estos boicots a las distintas sedes donde se rendía la prueba. La ACES es parte de las coordinadoras que convocó a las jornadas, nos estábamos organizando tanto ahí como en nuestra sede”.

Chanfreau también enfatizó lo siguiente: “Todavía no nos ha llegado ninguna notificación formal; ha sido más que nada el show mediático. Ante eso, tenemos claro que hay que salir respondiendo con todo porque no van a lograr, ni en términos judiciales ni políticos, que nos entremos a las casas. Los equipos en pos de la defensa no solo serán para la dirigencia, sino que también para 34 personas más”.

Vale resaltar que el padre de Chanfreau, Alberto Harambour, es un prominente educador en Chile y además, su abuelo, Alfonso Chanfreau — Víctor usa el apellido Chanfreau en honor a su abuelo —, también fue dirigente estudiantil durante la dictadura de Augusto Pinochet y fue perseguido por el regimen de Pinochet.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?