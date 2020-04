Charli XCX quiere que la ayudes a hacer un quarantine remix de su nuevo single

Charli XCX no ha perdido el tiempo durante la cuarentena, la cantante ha direccionado todas su energías en la composición y grabación de su disco how i’m feeling now desde su aislamiento. Recientemente dio a conocer el primer sencillo de este disco, forever.

Pero no solo la cantante publicó este primer sencillo, sino que ademas hizo una invitación a sus fanáticos a través de sus redes sociales para que le hagan llegar sus propuestas de remixes para la canción. Alguien que no dudó en dejarle saber a Charli que trabajaría en ello fue nada más y nada menos que Grimes.

Might actuallly mess around w this today — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) April 10, 2020

La cantante ha sido muy abierta a recibir ayuda de diversos colaboradores en distintas áreas para la creación de su disco, desde productores, compositores hasta cantantes como Rebecca Black, Caroline Polachek, de acuerdo con Dazed.

Ese espíritu colaborativo lo ha requerido hacia sus fanáticos para la creación del video musical de forever, así lo dejó saber Charlie en un post en su cuenta de Instagram, en el que publicó las instrucciones que deben seguir sus fanáticos para que su video pueda ser tomado en cuenta.

Vale la pena destacar que forever tiene tres artworks oficiales, los cuales Charli publicó a través de su cuenta en Instagram, uno de ellos fue realizado por Caroline Polachek.

