Celebramos el increíble legado de SOPHIE en 8 tracks esenciales

El 30de enero de 2021, el mundo perdió a uno de los talentos más asombrosos y vanguardistas que tenía la industria musical actual: la cantante, productora, compositora y DJ escocesa SOPHIE, quien murió tras un accidente repentino en Atenas a los 34 años de edad. “Fiel a su espiritualidad”, informaron sus compañías disqueras Transgressive y Future Classic en un comunicado, “había subido para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y se cayó”. Unas palabras que reflejan una historia trágica pero a la vez hermosa, llena de dolor, conmoción y, en el fondo, un anhelo casi de otro mundo. Era como una canción de su repertorio.

Desde su primer lanzamiento en 2013, SOPHIE estuvo a la vanguardia de lo que la electrónica y la música pop pueden y deben ser, y con mucho mayor poder y propósito después de declararse como mujer trans en 2017. Ella le ofreció a la comunidad queer un lenguaje sónico para expresar la libertad absoluta del género y del ser. Su creatividad para desarrollar ese sonido sintetizado y electrónico en el pop la llevó a producir y componer para algunas de las figuras más reconocidas de la industria: Charli XCX, Brooke Candy, Vince Staples, Madonna, Camila Cabello, Kim Petras por mencionar algunos ejemplos, a quienes ofreció toda su visión y la energía disco, pero que podía adaptarse a la amplia gama de géneros que representan los artistas anteriormente mencionados, logrando así que el sonido queer se masificara o no fuera únicamente consumido por la comunidad sino por una audiencia más grande.

En 2014, SOPHIE se asoció estrechamente con PC Music, el colectivo británico de músicos y productores electrónicos que mezclan la vanguardia con la seriedad y la catarsis masiva del producto musical pop. QT fue un proyecto de corta duración que la unió a con la figura de PC Music y el productor A.G. Cook, junto con Hayden Frances Dunham, que “interpretaba” a una estrella del pop llamada QT. Ese mismo año, su tema Lemonade fue utilizado para una campaña publicitaria de McDonald’s, y en 2018 lanzó el álbum Oil of Every Pearl’s Un-Insides, el cual fue aclamado por la crítica especializada e incluso le otorgó una nominación al Grammy a Mejor Álbum Dance/Música Electrónica. Incluso el año pasado colaboró con Louis Vuitton en su colección SS20.

Su estilo en la producción rebosaba de ideas. Donde otros percibían superficies simples, ella veía profundidades oceánicas: en la musicalidad del discurso hiperfemenino, en la honestidad potenciada por el talento, en el hecho de que abrazaba todo lo mainstream del pop y el dance, pero dándole un toque transgresor que la diferenciaba del resto. Tenía un oído agudo e irónico para la yuxtaposición entre el lenguaje del deseo y el lenguaje de la publicidad moderna, y sus canciones a veces sonaban como jingles comerciales alucinantes. Sus primeros singles fueron un deleite gracias a la fluidez entre la feminidad y la masculinidad, así como con la suavidad y la dureza, y de repente parecía que la estética con la que había jugado en su música estaba relacionada con el proceso privado de convertirse en ella misma. Había belleza en ello, y una liberación palpable cuando salía a la luz. SOPHIE dio forma a toda una época de la música como artista y como figura, mostrando a innumerables personas trans y queer que podían entrar en el mundo de la electrónica y encontrar en él nuevos modos de expresión.

Hoy, para recordar a SOPHIE, hacemos una selección de 8 temas que, sin lugar a dudas, harán que su legado siga vigente en los años venideros para seguir inspirando a futuras generaciones de artistas a ofrecer esa versión única e irrepetible de ellos mismos.

1. Bipp

Escrita por: SOPHIE | Producida por: SOPHIE

Han pasado siete años desde que Bipp fue estrenada, pero sigue sonando tan única y alucinante como la primera vez. Sirenas, tonos agudos que casi provocan dolor de cabeza y ritmos metálicos y primaverales, con una voz infantil y estridente, toda una combinación explosiva para la carta de presentación de un talento irrepetible.

2. Lemonade

Escrita por: SOPHIE | Producida por: SOPHIE

Al inicio comentamos que algunos de los temas de la cantante y productora sonaban como auténticos jingles de comerciales de otros planetas. Lemonade prueba justamente este punto debido a que es una perfecta parodia de los jingles publicitarios: voces infantiles que cantan una letra sin sentido sobre un enamoramiento enfermizamente dulce. A los dos minutos, la canción parece subir como una pastilla efervescente y luego disolverse bajo sí misma. Un tema errático pero completamente estimulante.

3. Just Like We Never Said Goodbye

Escrita por: SOPHIE | Producida por: SOPHIE

Just Like We Never Said Goodbye fue una señal de lo que estaba por venir con It’s Okay To Cry, una nostálgica y vulnerable oda a la amistad duradera, dejando ver la importancia de que en medio del caos, exista la conexión y la empatía. Además esta canción fue una prueba de que, por mucho que se complaciera en las ideas, también era una experta en interpretar de emociones grandes y sinceras.

4. Bitch I’m Madonna

Escrita por: Madonna Ciccone, Thomas Pentz, Maureen McDonald, Toby Gad, Ariel Rechtshaid, Onika Maraj, Sophie Xeon | Producida por: Madonna, Diplo, Sophie Xeon

Comparado con otros trabajos en su repertorio, Bitch I’m Madonna quizás puede resultar un esfuerzo menor a nivel artístico y creativo; sin embargo, es innegable el impacto que generó este tema a nivel comercial y lo que representó para ella trabajar con la mismísima reina del pop. Aunque compartió los créditos de composición con media docena de otros colaboradores, los versos de efecto plástico, el pre estribillo rebotante y la animada autorreferencialidad llevan las marcas distintivas de Xeon.

5. Vroom Vroom

Escrita por: Noonie Bao, Amanda Lucille Warner, Charlotte Aitchison, Samuel Long | Producida por: SOPHIE

Era tan solo cuestión de tiempo para Charli XCX y SOPHIE trabajaran juntas en un tema, ambas compartían la misma energía poderosa de hyperpop en sus propuestas musicales. Frenética, agresiva y totalmente hedonista, Vroom Vroom nos llevó en un paseo inolvidable, cambiando de marcha repetidamente pero sin detenerse nunca. Un tema repleto de muchos puentes, subidas y bajadas en tan solo tres minutos, y exige que saltes y hagas el ridículo. El sentido del humor y la alegría de SOPHIE salieron a relucir, logrando la liberación absoluta de quien escucha el tema.

6. Yeah Right

Escrita por: Harley Streten, Kendrick Lamar, Laura Jane Lowther, Samuel Long, Vince Staples | Producida por: SOPHIE, Flume

A pesar de que durante su carrera trabajó con más frecuencia con artistas pop que con raperos, SOPHIE produjo dos temas en el álbum de 2017 del MC de Compton, Vince Staples, Big Fish Theory, entre ellos Yeah Right (que también contó con la colaboración del DJ y productor australiano Flume), demostrando así que el talento de ella era completamente congruente con lo que representaba, desdibujando las barreras entre los géneros. Una vez que Kendrick Lamar envió su verso para la canción, la también productora dijo a Paper Magazine que quiso darle su sello con una sobreproducción del tema, aunque inicialmente la querían un poco más cruda, pero que al final el producto gustó.

7. It’s Okay To Cry

Escrita por: SOPHIE | Producida por: SOPHIE

Este quizás pudiera ser considerado el tema más importante en la carrera de SOPHIE, o al menos a nivel personal para ella, debido a que fue con este tema con el que le dijo al mundo que era una mujer transgénero. Saliendo de las nebulosas sombras de sus primeros trabajos, se colocó a sí misma en el centro de la historia con un tema y un video que consiguió ser vulnerable y grandilocuente al mismo tiempo. Ella nos demostró nuevamente que no hay límites al momento de contarle tu verdad al mundo y que eso lleva consigo una belleza intrínseca.

8. Is It Cold In The Water?

Escrita por: Caila Thompson-Hannant, SOPHIE | Producida por: SOPHIE

Un sublime letargo, así podemos calificar a este tema del álbum nominado al Grammy Oil Of Every Pearl’s Un-Insides. La cantante nos dio una propuesta confrontadora pero a la vez mágica gracias a la producción que logra generar una sensación de proximidad a un vacío completamente desconocido, pero que de alguna forma resulta atrayente y enigmático.

