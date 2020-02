“Candyman”: Jordan Peele revive al mito del terror de los 90 en este perturbador trailer

En menos de cinco años, Jordan Peele ha sido el responsable de que el género de terror y suspenso recuperara la calidad que había perdido gracias Get Out y Us a diferencias de otras cintas que causaban de todo menos miedo. Ahora nuevamente trae una historia del género a la pantalla, un clásico de los 90s que promete no dejarnos dormir en las noches: Candyman.

La cinta original de 1992 protagonizada por Tony Todd narra la historia de un hombre cubierto de abejas que aterrorizaba a los habitantes de localidad de Cabrini-Green en la ciudad de Chicago. La nueva película se desarrolla en el presente con el recuerdo de lo ocurrido Cabrini-Green como una anécdota más, pero el terror de Candyman sigue siendo tan real como la primera vez, con la suma de nuevas víctimas a su lista.

En un encuentro con los periodistas para revelar el primer avance de la nueva versión de la película, Jordan Peele comentó sobre su conexión con la cinta, así lo reseñó Yahoo.

“Mi conexión con Candyman es bastante simple, fue una de las pocas películas que exploró cualquier experiencia de las personas de color en el género de terror en los 90s cuando yo estaba creciendo. Fue un ejemplo icónico de la representación en el género. Reimaginamos la historia de una forma que nos tiene muy emocionados”.

La cinta es dirigida por Nia Dacosta, quien nació apenas dos años antes de que se estrenara la primera versión. Peele fue uno de los escritores del guión y es el productor ejecutivo de esta película, que se espera llegue a las salas de cine el próximo 12 de junio.

Acá te dejamos el trailer de esta aterradora historia.

