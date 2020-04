Bulgaria: Diputados y ministros donan sus sueldos a la salud pública para ayudar a combatir el coronavirus

Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus COVID-19, diversos países en todo el mundo han estado tomando medidas extraordinarias para combatir la enfermedad, y en el caso de Bulgaria, parece que los diputados son mucho más altruistas que en otros lugares del mundo.

Esta semana, los diputados búlgaros votaron en una sesión especial a favor de donar sus salarios, así como los de los ministros del gobierno, al presupuesto del Ministerio de Salud durante el período del estado de emergencia declarado en el país para luchar contra el brote de coronavirus COVID-19.

La medida, presentada por Krasimir Tsipov del grupo parlamentario del partido gobernante de centro-derecha GERB, fue adoptada por la Asamblea Nacional de Bulgaria, compuesta por 240 miembros, con 140 votos a favor, y equivale a unos USD $800.000. Así habló Tsipov luego de la decisión.

“Durante el estado de emergencia, nosotros — junto con los miembros del gabinete y sus equipos políticos, así como los jefes de las agencias ejecutivas nacionales -— no recibiremos salarios”.

La medida, que también afectará a altos funcionarios seleccionados, fue apoyada por el partido populista Volya. “Me hace sentir orgulloso formar parte de esta Asamblea Nacional”, dijo el miembro del partido, Veselin Mareshki, antes de la votación.

Sin embargo, no todos los funcionarios del gobierno búlgaro tienen buenas iniciativas: de acuerdo con The New York Times, un alto funcionario de la embajada búlgara en La Haya fue retirado de su cargo después de que se revelara que estaba cobrando ilegalmente a los visitantes que buscaban ayuda del consulado, llamándolo un “impuesto por coronavirus”. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el funcionario estaba cobrando 5 euros extra de manos de los búlgaros que visitaban la embajada, y 10 euros de los nacionales de otros países.

“Tal comportamiento es completamente incompatible con el servicio diplomático búlgaro y no puede ser tolerado de ninguna manera”, dijo la Ministra de Asuntos Exteriores, Ekaterina Zaharieva, en un comunicado.

De acuerdo con los números más recientes, Bulgaria reporta 565 casos confirmados de COVID-19 y 22 muertes. El país europeo ha estado en estado de emergencia desde el día 13 de marzo a causa del coronavirus: las escuelas y la mayoría de las tiendas están cerradas, y además hay restricciones en los viajes interurbanos y el acceso a los parques. Adicionalmente, el gobierno dictó la prohibición de todos los viajes nacionales y al extranjero.

