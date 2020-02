Brit Awards 2020: Los 7 mejores momentos de una ceremonia política con performances icónicos

Los Brit Awards 2020 se celebraron la noche de ayer en la O2 Arena de Londres para celebrar lo mejor de la escena musical británica, y lo cierto es que el show de ayer fue una de las ceremonias más memorables de los últimos años. Lewis Capaldi fue el mayor ganador de la noche, llevándose a casa dos trofeos en total, mientras los raperos Dave y Stormzy, así como Billie Eilish, terminaron llevándose un premio cada uno.

El evento anual, que celebraba su 40º aniversario, fue presentado por el animador y comediante Jack Whitehall, que se pasó la noche bebiendo y pasándose un buen rato con los miembros del público de más alto perfil, incluyendo a Lizzo y Harry Styles.

Durante el show, también le hizo un Su breve homenaje a la ex presentadora del reality show Love Island, Caroline Flack, quien falleciera a causa del suicidio el pasado fin de semana.

Por lo general, el show estuvo mucho más animado que en años anteriores, y si bien es cierto que podemos culpar al open bar de todo esto, lo cierto es que también hubo momentos para el recuerdo, y que hoy resumimos para quienes no suelen darle un vistazo a los Brits en su schedule de premios del año.

1. Tyler, The Creator y su discurso contra Theresa May

Tyler, The Creator se aseguró de devolverle el golpe a la ex primera ministra Theresa May en su discurso de aceptación para el premio como mejor artista solista masculino internacional: el rapero de 28 años le dio un saludo especial a la ex Premier después de que esta le prohibiera la entrada al Reino Unido en 2015 en virtud de la legislación antiterrorista. Tyler le dijo a la multitud: “Gracias chicos. Quiero darle un saludo especial a alguien a quien aprecio mucho, que hizo de este un lugar donde no podía venir a hace cinco años. Sé que ella está en casa, pero se ha largado. Gracias Theresa May”.

2. La actuación de Dave en donde llamó racista a Boris Johnson

El rapero Dave, ganador del álbum del año, calificó al primer ministro Boris Johnson de racista al rendir un emotivo homenaje a las víctimas de la Torre Grenfell y de los ataques en el Puente de Londres cuando subió al escenario con un poderoso rap titulado Black. El artista se unió a un pianista con un instrumento que llevaba pintados los rostros de las víctimas del Puente de Londres, Jack Merritt y Saskia Jones, que murieron después de ser apuñalados en el ataque terrorista del pasado mes de noviembre. Además, le lanzó algunos versos al Primer Ministro y al tratamiento de la prensa a personas como Meghan Markle.

3. Lizzo y Harry, Harry y Lizzo

Uno de nuestros momentos favoritos de toda la noche fue cuando Lizzo se bebió la copa de tequila de Harry Styles sin pestañear. Los dos habían estado coqueteando para las cámaras toda la noche antes de que el animador Jack Whitehall decidiera beber del vaso de Harry… solo para darse cuenta de que estaba lleno de alcohol puro. “Oh Dios, eso es tequila. Es literalmente tequila puro. ¡Se nos salió de los carriles!”, dijo Jack, haciendo una mueca antes de pasarle la copa a Lizzo, quien felizmente bebió sin problemas. La multitud enloqueció con el momento, pero fue Harry quien más lo disfrutó al ponerse de pie, sorprendido por la capacidad etílica de Lizzo.

4. Billie Eilish, Bond, y bullying

Durante el show, Billie Elish interpretó la nueva canción de Bond, No Time To Die por primera vez en vivo, y fue épica. Subiendo al escenario junto a su hermano, Finneas, así como al legendario compositor Hans Zimmer, Johnny Marr y una enorme orquesta, la joven cantante tuvo a toda la audiencia cautivada. Más tarde, al recibir el premio de artista femenina solista internacional, Billie reveló que debido a comentarios que ha leído en Instagram se ha “sentido muy odiada últimamente. Cuando estaba en el escenario y los vi a todos sonriéndome… me dieron ganas de llorar y quiero llorar ahora”.

5. Artistas masculinos pidieron más diversidad y premios para mujeres

A lo largo de los años, se ha criticado a los Brit Awards por no reflejar la diversidad de la música británica y por ser lentos a la hora de aceptar la aparición de géneros como el grime y el hip-hop. Sin embargo, las actuaciones y victorias de Stormzy, Dave y Mabel este año demostraron que, al menos en lo que se refiere a la controversia de #BritsSoWhite de 2016, la ceremonia está cambiando. Sin embargo, después de un buen año para las mujeres nominadas el año pasado, solo recibieron cuatro nominaciones de un total de 25 posibles en categorías mixtas: ninguna mujer fue incluida en las listas de candidatos para el mejor grupo o álbum del año, y el rapero Stormzy fue uno de los que se refirió al tema, rindiendo homenaje a las mujeres de su equipo después de recoger el premio de como mejor solista masculino. “Para ser el mejor hombre, tengo las mujeres más increíbles en mi equipo”, dijo. “Ustedes son las más grandes, el mejor hombre no es nada sin las mejores mujeres. Las quiero, chicas”. Al recoger el premio al mejor grupo, Foals también dijeron que querían ver a las mujeres nominadas en la categoría el año que viene.

6. Los outfits de Harry Styles

Como siempre, Harry Styles estuvo a la altura de su reputación como fashionista, vistiendo en la alfombra roja un traje marrón Gucci inspirado los años 70, uñas pintadas de color lila para que hicieran juego con su jersey de cuello redondo del mismo color, lila, y completó su look con zapatos estilo Mary Jane. Sin embargo, nuestro favorito fue el traje amarillo ácido de la colección de Marc Jacobs SS20 con una corbata de tul color lila que llevó puesto durante la ceremonia.

7. Los extraños discursos de Lewis Capaldi

El mayor ganador de la noche puede haberse alejado de la política al aceptar sus premios, pero aún así se las arregló para dejar huella: después de ganar el premio al mejor artista nuevo al comienzo de la ceremonia, Lewis Capaldi (cerveza en mano) se dirigió al escenario, murmuró unas palabras antes de irse y dejó a todos un poco perplejos. Pero volvió al escenario al final de la noche tras ganar el trofeo de la canción del año por Someone You Loved, y fue aquí donde Capaldi se lució, aclarando que el tema no era sobre su ex, sino sobre su abuela. “[La canción] es en realidad sobre mi abuela”, dijo, diciéndole a la multitud que había muerto hace dos años. Haciendo referencia al hecho de que su ex-novia, Paige Turley, aparece actualmente en el reality show Love Island, bromeó: “Espero que no la contacten [a mi abuela] para estar en el programa” antes de “agradecer” a su abuela “por morir”. WTF!

