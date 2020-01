Brexit: Reina Isabel II firma acuerdo que separa al Reino Unido de la Unión Europea

El miércoles de esta semana las discusiones en el Parlamento británico acerca del Brexit se llevaron a cabo con una calma inusual, que contrasta con los fervientes debates que se evidenciaban en el órgano legislativo en los últimos meses, pues, después de asegurar una mayoría dominante, los Conservadores lograron superar último obstáculo: la aprobación de la Reina Isabel II.

Durante la mañana de hoy jueves 23 de enero, la monarca británica firmó el acuerdo histórico que separa a la Gran Bretaña de la Unión Europea, luego de que la nación anglosajona fuese miembro de la organización multinacional desde sus inicios en 1973.

Ahora la ejecución del Brexit — el principal objetivo gubernamental de los Conservadores desde el mandado de David Cameron desde el 2010 — podrá llevarse a cabo tan pronto como el 31 de enero.

