“Break The Silence”: BTS ofrece una emocional mirada tras bastidores en el primer trailer de su serie documental

Puede que los fans de BTS se sientan bastante decepcionados por no poder ver a la boyband suerestrella de Corea del Sur este verano, pero pueden volver a ver algunas de las extravagantes actuaciones del grupo en la próxima docuserie de la agrupación, llamada Break the Silence, cuyo primer trailer se estrenó hace poco.

La serie sigue a dos de las giras de la banda, la Gira Mundial Love Yourself — que se realizó entre 2018 y 2019 — y la Gira Speak Yourself de 2019. Se suponía que la última gira mundial de BTS comenzaría el fin de semana pasado, pero la banda la pospuso por razones de seguridad en medio de la pandemia.

Este es el tercer documental de la banda, y le sigue a Burn the Stage de 2018 y Bring the Soul de 2019. Ambos se estrenaron como largometrajes con estrenos en salas de cine antes de recibir el tratamiento serial, y se espera que este nuevo documental sea más personal, ya que el último álbum del grupo, Map of the Soul: 7, tocó temas más íntimos.

Por lo que vemos en el adelanto, el trailer de Break the Silence promete un montón de espectaculares imágenes en vivo de los conciertos gigantescos; vemos a los miembros de la banda simplemente mirando a través de los lugares vacíos antes de la hora del espectáculo, pero también apreciamos a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook jugueteando entre bastidores, compartiendo momentos vulnerables entre ellos y mucho más.

Así que estamos seguros de que el aplazamiento de su más reciente gira avivará aún más la emoción entre la enorme base de fans de BTS. Mientras tanto, esos fans podrán saciar sus apetitos con el trailer de Break the Silence, que está programada para estrenarse el 12 de mayo exclusivamente en la aplicación coreana WeVerse. A continuación, un vistazo de lo que nos espera en el documental.

