Blanqueamientos dentales ilegales van en aumento: podrían causar riesgos permanentes y pérdida de dientes

El uso de las tiras de blanqueamiento dental — o teeth whitening strips — y la aplicación de otros productos que prometen blanquear los dientes sin causar problemas en la dentadura, podrían ser mucho más dañino de lo que las personas piensan y podrían, incluso, causar daños dentales permanentes, especialmente si se trata de procedimientos llevados a cabo ilegalmente por personal no-calificado.

Así se supo por medio de un estudio realizado por el Consejo General de Odontología (GDC) del Reino Unido, quienes advirtieron que cualquier procedimiento llevado a cabo por personal que no cuente con los credenciales y los conocimientos necesarios podría provocar daños permanentes a los pacientes.

La GDC también aseveró que el año pasado se contabilizaron 732 casos de procedimientos ilegales de blanqueamiento dental, y además, indicaron que aquellos que llevan a cabo estos procedimientos están incurriendo en un acto criminal, por el cual podrían afrontar cargos en una corte de justicia.

Quick fixes like #whitening strips can seem like an appealing option for brightening your smile without having to visit the #dentist, but are they really consequence-free? Read more about the risks of at-home teeth whitening strips on our dental #blog.https://t.co/RqWxrgnTGX — NK Family Dental of Chicago (@NKFamilyDental) February 6, 2020

Some 732 cases of illegal teeth-whitening – which can leave patients at risk of health problems including gum damage and lost teeth – were reported to the General Dental Council last year, an increase of 26% on 2018. It comes as an investigation by the BBC’s Inside Out found that — CrimeLine (@CrimeLineLaw) February 11, 2020

La GDC manifestó que, en el 2015, se evidenciaron unos 582 casos de blanqueamiento ilegal de dientes, y revelaron que desde el 2015, se han iniciado 126 procesos judiciales contra personas que realizan ilegalmente procedimientos de blanqueamiento dental.

Con el incremento de estos procedimientos ilegales de blanqueamiento dental que traspasan los limites de lo legal, los profesionales de la salud en materia de odontología afirman que ya están enfrentando una creciente epidemia de salud. Así lo indicó el doctor Ben Atkins, presidente de la Fundación de Salud Oral, quien declaró que “cuando las cosas salen mal en odontología, las cosas realmente pueden salir mal”. Además, advierte que muchos de los “especialistas” que llevan a cabo este procedimiento se venden a sí mismos como profesionales haciendo un procedimiento legal, cuando no lo son.

“He sido dentista con el servicio de respaldo completo por muchos años y cuando le digo a los pacientes que fueron victimas de un servicio ilegal se sorprenden a tal punto que casi les da un infarto”.

Atkins también explicó que, cuando las esteticistas que no están capacitados en odontología usan kits de blanqueamiento dental en los pacientes, puede haber repercusiones que incluyen quemaduras, ampollas y pérdida de dientes.

⚠️ Please read this if you’re shopping around for teeth whitening services.



Patients can cause severe and lasting damage to tooth enamel, gums and lips by whitening their teeth incorrectly.



ALWAYS choose a dental clinic.https://t.co/3rzFkLVBjn#teethwhitening — The Dental Suite (@DentalSuite) February 11, 2020

“The chemicals used to whiten teeth are toxic and, if not used safely, can cause permanent damage.” https://t.co/K5UrghPBBd? # via @HuffPostUKLife — dental solicitor (@dentalsolicitor) February 11, 2020

Estos procedimientos cada vez son más comunes y cada vez se vuelven más difíciles de descubrir. De hecho, la situación se está saliendo tanto de control en el Reino Unido que la BBC llevo a cabo una investigación encubierta para descubrir qué pasa en uno de estos centros médicos.

La investigación encubierta encontró que una escuela de belleza en particular llevó a cabo “miles” de procedimientos con candidatos con calificaciones ilegítimas. Adicionalmente, la BBC descubrió que varias compañías ofrecen solo unas pocas horas de capacitación y entregan calificaciones fraudulentas.

Dos investigadores encubiertos de la BBC asistieron a un curso con la London School of Nails and Beauty que duró cinco horas. El director de la escuela, Cha McDonald, dijo que el proceso era “legal” ya que a los clientes se les pediría que llevaran a cabo parte del procedimiento ellos mismos. Sin embargo, un portavoz del GDC dijo lo siguiente:

“Entregarle a un individuo una bandeja de blanqueamiento dental y aconsejarle sobre la aplicación, entre otras cosas, podría constituir dar ‘consejos o asistencia’ y, en esas circunstancias, sería un delito”.

Un vocero de la Asociación Dental Británica (BDA) dijo que las escuelas falsas se aprovechaban “de las vulnerabilidades de las esteticistas y otros”, y manifestaron además que estos “especialistas” no están capacitados para resolver emergencias y que en muchos casos, simplemente llaman a una ambulancia.

