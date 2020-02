Billie Eilish se enfrenta a una ola de críticas tras sus declaraciones sobre el hip hop

Billie Eilish es una de las cantantes de pop más populares de la actualidad, sin embargo, la artista perdió gran parte del apoyo del mundo del hip hop luego de que declarara que los raperos “mienten” cuando se trata de mujeres y armas de fuego.

Las controversiales declaraciones que compartió durante una entrevista con la revista Vogue provocaron una ola violenta de reacciones de otros artistas — especialmente de la escena del rap — quienes la criticaron por ser deshonesta.

Durante la entrevista, Eilish manifestó lo siguiente:

“El hecho de que la historia no sea real no significa que no pueda ser importante. Hay una diferencia entre mentir en una canción y escribir una historia. Hay toneladas de canciones en las que la gente simplemente miente. Hay mucho de eso en el rap en este momento, de personas que conozco que rapean”.

Como si no fuese suficiente, la cantante también declaró lo siguiente:

“Es como, ‘tengo mi AK-47, y estoy jodidamente adentro’, y estoy como, ¿qué? No tienes una pistola. Todas mis perras… ‘Yo’ ¿Qué perras? Eso es una postura, y eso no es lo que estoy haciendo”.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales fueron abrumadoras, donde muchos integrantes del mundo del hip hop, al igual que seguidores hardcore del genero, catalogaron a Eilish de ser “racista” y de discriminar la música que es en su mayoría, un símbolo de los afrodescendientes de Estados Unidos.

Billie Eilish will win even harder now that she’s taken a colonial approach to hip hop. Would you prefer rap stories be 100% nonfiction so we can produce more dead or incarcerated rapstars? Stfu and stay in your lane. — Ferrari Elite Sheppard (@stopbeingfamous) February 5, 2020

breaking news: Billie Eilish has the same opinions about hip hop as your racist boomer uncle https://t.co/fSetZZqqzU — the thicc husband & father (@lukeisamazing) February 4, 2020

anyone that agrees with billie eilish on what she said about rap/hip hop pls stay away from me. you are the feds — wt/trae young stan acct (@imvrysickntired) February 4, 2020

Entre sus críticos se encuentra la artista, escritora y activista estadounidense Ferrari Sheppard quien compartió un tweet indicando lo siguiente:

“Billie Eilish ganará aún más ahora que ha adoptado un enfoque colonial del hip hop. ¿Preferiría que las historias de rap sean un 100% de no ficción para que podamos producir más estrellas de rap muertas o encarceladas? Stfu y quédate en tu carril”.

Entre tanto, la periodista Seth Mandel comentó que “lo extraño de esto es que Billie Eilish es tan joven que ella solo vivió un período en el que el rap habla seriamente sobre la salud mental, como lo hace, y lidia con Dios de manera significativa, y resucitó la música de protesta de Katy Perry y otros (gracias Kendrick Lamar)”.

“Esta es una generación en la que el hip hop realmente extiende sus alas artísticamente. Solo basta observar a Saul Williams: ¿alguien en el planeta se mueve tan perfectamente entre los géneros? Es un hip hop Trent Reznor. Kanye acaba de sacar dos discos de gospel. ¿Qué quiere decir ella?”.

Eilish ha nombrado a varios artistas de hip hop que, según ella, inspiran su música, tales como A$AP Rocky y otros. Previamente defendió su amor por el difunto y controvertido rapero XXXTentacion, quien había sido juzgado por cargos de abuso doméstico antes de su muerte en 2018.

