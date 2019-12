Billie Eilish descarta que haga colaboraciones con otros artistas

Todos quieren un pedazo de Billie Eilish, la cantante sensación del momento, quien aparentemente recibe invitaciones para hacer colaboraciones a cada rato. Sin embargo, la joven artista expresó que, por los momentos, no tiene ningún tipo de interés de hacer colaboraciones con otros artistas.

En una entrevista con la revista Spin, Eilish aseguró que recientemente, se siente “incómoda” trabajando con otros artistas. “No me gusta trabajar con otras personas. Me pongo realmente rara y me quedo metida en mi cabeza”. Además, aseveró lo siguiente:

“No me gusta mezclar amistades con música por alguna razón. Ni siquiera toco canciones para mis amigos hasta que están completamente listas. No me gusta que la gente me vea trabajar… y me está yendo bastante bien en mi vida, así que estoy bien”.

No es la primera vez que Eilish hace declaraciones similares. De hecho, en una entrevista reciente con el diario británico The Guardian, la artista recalcó que “colaborar realmente no me interesa”.

“Esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo y realmente no quiero… No es nada en contra de nadie, simplemente no siento la necesidad”.

No obstante, todavía hay posibilidades de que la colaboración entre Eilish y BTS se lleve a cabo a principios del próximo año, debido a la afinidad entre la agrupación de K-pop y la joven estadounidense.

