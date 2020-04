“Betty”: La nueva serie de HBO será la “Euphoria” para chicas queer y skaters

Si alguna vez has visto Euphoria y has tenido la fantasía de ver un show similar pero centrado en un grupo de skaters femeninas, pues no busques más: luego de lanzar un teaser hace un par de meses, hoy HBO se trae el trailer de su nueva serie adolescente, Betty, centrado en las chicas patinadoras de la ciudad de Nueva York.

El trailer nos da un vistazo a los personajes mientras navegan por sus amistades, la populosa ciudad y algunos torpes intentos de romance, todo ello mientras intentan establecerse en el mundo del skateboarding, dominado por los hombres. Betty es un spin-off del híbrido documental-narrativo Skate Kitchen de Crystal Moselle estrenado en el 2018, que presentaba a una banda de patinadoras reales interpretando versiones ficticias de ellas mismas. Moselle, quien también creó la serie, escribió cada episodio junto con Lesley Arfin. Betty continúa el trabajo de la película y, como muestra el adelanto, trae de vuelta a las estrellas de Skate Kitchen: Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell y Rachelle Vinberg.

De acuerdo con la sinopsis oficial del show, el espectáculo estará lleno de una amplia gama de interesantes personalidades. El personaje de Dede, Janay, es descrito por HBO como “fuerte y terca en formas que la ayudan y la lastiman”. Honeybear es “una tranquila tormenta” cuyo “estilo flagrante es una armadura que ella usa para ocultar sus luchas emocionales”; mientras Kirt (interpretada por Nina Moran) es “una amante de las damas” pero “una luchadora para el resto del mundo, y la persona más divertida del mundo”.

Indigo (interpretada por Ajani) es “una estafadora astuto de la calle atrapada en el cuerpo de una chica con dinero que abandonó la escuela de arte”, y finalmente, Camille (interpretada por Rachelle), es “cautelosa, perceptiva, inteligente y torpe”. El desglose del personaje añade: “Quiere estar con el resto del crew en el parque de patinaje y ha luchado duro por el pequeño espacio que ha hecho con ellas”.

Con estas descripciones, ya no podemos esperar, pero por fortuna, el canal de cable no se tardará mucho para el estreno: Betty tendrá su premiere el próximo 1° de mayo. Los dejamos con el trailer del show a continuación.

